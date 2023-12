Lo que habrá que oír

San Mamés. Espectacular». Así respondía el árbitro grancanario Juan Luis Pulido Santana, de Primera División, cuando le preguntaba LA PROVINCIA, el pasado noviembre, por el campo donde más le gustaba arbitrar. Hay que compartir la opinión de Pulido. Hemos visto anoche que el nuevo San Mamés es igualmente espectacular, impone, por algo es la Catedral. Y los árbitros como Juan Martínez Munuera, de juanes se trata, se impresionan de tal manera que acaban embarcando al equipo visitante. La UD paga hoy el fiasco arbitral después de un partido en el que tuteó al Bilbao con solvencia y hasta alegrías arriba que, al final, supusieron el disgusto. Martínez Munuera estaba cerca de las dos jugadas más conflictivas, las contempló con sus propios ojos. En la primera decidió ir al VAR cuando ya había visto el penalti a Marvin Park sobre el terreno; y en la última, con el golpe para quitar el balón a Sandro, dejó seguir el juego. Cuando Enrique Mejuto dijo aquello que captaron los micrófonos de la televisión : «¡Rafa no me jodas! Venga, joder Rafa, me cago en mi madre, ¿expulsión de quién?», allá por 1996, toda España quedó impactada con los árbitros. A partir de enero vamos a escuchar las conversaciones de los trencillas con sus colegas del VAR. Pueden ser tan sabrosas como las de Mejuto. Por ejemplo, no estaría mal conocer lo que comentaron ayer después de un empujón de libro a Marvin Park cuando encaraba el área.

En fin, ya es historia esta derrota. Se espera al Barça en Gran Canaria en enero y ahora toca celebrar las fiestas navideñas con las mejores sensaciones. La Navidad sigue siendo feliz para la UD. Nada lo empaña. Ni el robo en Bilbao de lo que hubiera sido un justo empate y un punto más. Ese uno a cero no debe eclipsar los aciertos del portero amarillo Álvaro Valles, un guardameta que deja claro al que lo quiera ver que puede defender la portería de la selección española mejor que lo hace Unai Simón, meta del Athletic. «San Álvaro», en penaltis o en los desgraciados errores de Julián Araujo, está en un gran momento y sostiene a un equipo que se arma desde la portería.