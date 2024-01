Saúl Coco: «El pueblo está orgulloso; en los partidos el país se paraliza»

Bien, con normalidad y ganas de competir la verdad. Ahora sí hemos tenido un par de días más para preparar el partido y se hace largo, pero bueno.

Está bien la mesura, pero para Guinea Ecuatorial, pese a que llegó a cuartos en la última edición, sigue siendo una gesta llegar a los cruces, ¿o ya no es así?

Sí, es así. El hecho de que llegáramos a cuartos la vez pasada y de que últimamente estemos consiguiendo buenos resultados no tiene que hacer que perdamos la perspectiva, porque somos una selección humilde y tiene mucho mérito lo que estamos haciendo. Tenemos que saber que, por recursos, no somos de las favoritas, pero en lo que sí somos expertos es en soñar y en competir.

Un 4-0 a Costa de Marfil en la primera fase, el rival del domingo se clasificó como mejor tercero... ¿Puede decirse que Guinea Ecuatorial es favorita?

No, no se puede decir eso. No tenemos que perder la humildad, sino mantener los pies en el suelo. Dejamos a la población que se ilusione y que sueñe, pero nosotros tenemos que saber que el fútbol es muy complicado y que para hacer lo que estamos haciendo tenemos que estar al 200%. Por lo que destacamos nosotros es por ser una familia. Llevamos mucho tiempo juntos y nos conocemos.

¿Qué les llega desde Guinea Ecuatorial?

El fútbol en África se vive de una forma muy, muy, muy intensa, es prácticamente una religión. No hay más que ver el ambiente. Cuando hay partido nos llegan vídeos de que se paraliza el país. El otro día, por ejemplo, jugamos por la tarde y se dio permiso para que se trabajase a media jornada para que todo el mundo pudiese ver a su selección. Nos llegan vídeos de muchísima alegría. El pueblo está orgulloso de nosotros por cómo estamos defendiendo el escudo y la bandera de nuestro país.

¿Hay alguien de su familia en Costa de Marfil?

No, no se han venido, pero estamos mirando para hacer algo por si seguimos avanzando. Pero hay gente del país que ha venido y nos han apoyado. El mismo gobierno está poniendo aviones que vienen desde Guinea llenos de gente para que en el estadio nos sintamos arropados.

¿Cómo son las concentraciones ahí?

La verdad que son bastante parecidas. Estamos en una Copa África y el despliegue a nivel de todo, de hoteles, de seguridad, de preparación, es grande. Para Costa de Marfil además es un escaparate más allá del fútbol, por lo que todo está bien hecho. Estamos en un hotel que está muy bien, estamos tranquilos, las comidas y el descanso están bien, así que todo es muy normal. Es un poco aburrido porque no salimos mucho fuera salvo para dar algún paseo, pero la mayor parte del tiempo la pasamos entre nosotros. Jugamos a las cartas, vemos series, pelis... Pero es mucho tiempo y al final se hace un poco monótono.

¿Ha podido ver los dos partidos de la UD Las Palmas que se ha perdido hasta ahora?

Sí, aunque tuve que pagar una VPN porque por el tema de la ubicación no podía verlo aquí. Pero sí, pude verlos.

Le cuadraron bien, entonces.

Sí, además subí alguna historia para que la gente sepa que aunque estoy aquí les estoy siguiendo desde cerquita. Como los dos partidos fueron a la una nos cuadró en horario de comida, entonces pedí permiso para ponerme ahí con la tablet a ver el partido. No hubo problema.

En ese sentido, la relación con la federación y el seleccionador es muy buena entiendo. De hecho, le dejaron jugar el partido frente al Barça.

Sí. Aquí saben que tenemos un grupo mucho más reducido de jugadores seleccionables, entonces, es interesante, y lo están haciendo bien por su parte, escuchar a los jugadores. En este caso, para mí era un partido bonito y quería estar con el equipo en el partido con el Barça, aunque si hubiese sido contra otro, también. Viendo que se podía apurar un poquito y que daba tiempo de sobra para incorporarme a la selección, hablé con el míster, le comenté la situación y no me puso ningún problema.

¿Cómo vio al equipo desde fuera? ¿Lo analiza de una manera distinta?

Antes que todo, cuando lo veo me da una envidia tremenda y la sensación de echarlos de menos. Con ellos paso más horas que con mi familia y verlos de lejos se echa de menos todo, la rutina. Más allá de eso, los he visto muy bien, en la línea de los que está siendo la temporada. El equipo tiene un personalidad increíble, una identidad y da gusto verles jugar desde fuera, como ahora es mi caso. El hecho de tener tantos puntos está haciendo que no estemos pendientes de mirar la línea de la permanencia de cerca y eso nos permite disfrutar de cada partido tanto con balón como sin balón.

¿Le meterá mano la UD al Real Madrid?

Estoy seguro de que nosotros vamos a hacer nuestro partido como si fuese contra cualquier otro equipo. Ahí está la clave, como ya hicimos contra el Atlético de Madrid y contra el Barça. Sabemos que en casa somos fuertes, y si hacemos un buen partido, aunque ellos estén bien podemos ponérselo complicado y, por qué no, sacar algo positivo.

El que le ha sustituido es Juanma. ¿Le ha sorprendido el aplomo que tiene?

No me ha sorprendido más que nada porque Juanma es un chico que lleva todo el año con nosotros. Le vemos entrenar y lo hace como un animal. Tiene unas condiciones físicas que son increíbles y siempre da el 100%. En el fútbol, cuando eres profesional, trabajas y esperas tu momento, cuando te llega la oportunidad normalmente suele pasar esto, que la aprovechas. Me alegro mucho por él. Estuve hablando con él y le dije que el debut es una etapa más del aprendizaje, y que siguiera creciendo.

¿Qué le contó?

Como te puedes imaginar, estaba muy emocionado. También hablé con él unos días antes, después del partido contra el Tenerife, que fue cuando quise preguntarle cómo estaba porque fue un día duro para el equipo. Está claro que a la afición le dolió mucho y que podían llegar las críticas. Le receté tranquilidad y que siguiera como siempre.

Imagino que otro de los consejos es que controle un poco el ímpetu en los entrenamientos, ¿no es así?

[se ríe] Bueno, a mí particularmente me gusta. Si ves nuestros entrenamientos, no es el único que rasca. Sí es verdad que va fuerte, pero al final es lo que se dice: como se entrena se juega. Teniendo claro que no vas a ir a hacer daño a un compañero, sí es bueno que los entrenamientos tengan mucho intensidad y ritmo de balón.

¿Se acuerda de su estreno, contra el Rayo, como lateral derecho y frente al Álvaro García?

[Se ríe] Sí me acuerdo, sí, sí, como para no acordarme.

¿Vaya faena le hizo Pepe Mel, no? Aunque le juego le trasladó al centro.

Sí, luego me pasó al centro, pero sí que al principio me vi un poco superado por la situación. No es fácil. Ni yo mismo me esperaba que pudiese jugar ene se partido, fue todo muy repentino. Además, tenía dos aviones delante como eran Álvaro García y Fran García. Si no te salen bien las dos primeras y encima estás debutando pues empiezan las dudas. Afortunadamente, después poco a poco tuve más minutos y puede demostrar que estaba preparado para dar el salto.

Lo ha demostrado y ahora es titular indiscutible para Xavi García Pimienta. ¿Ese Coco tiene mucho futuro en la UD? El verano pasado me decía que estaban hablando con el club para ampliar el contrato que termina en 2025.

Entiendo que esto es fútbol y que siempre puede pasar cualquier cosa. Cuando estás haciendo las cosas bien, y pasa con muchos jugadores del equipo, hay mucho ruido y se escucha que si ofertas, que si intereses... Es algo positivo porque habla del buen trabajo que se está haciendo en líneas generales. A partir de ahí, tranquilidad. Yo tengo este año y otro más de contrato. El tema de la ampliación sí que es verdad que no lo hemos vuelto a hablar con el club. Entiendo que en verano volveremos a hablar y a partir de ahí a ver qué es lo que me proponen.

Volvemos a la Copa África. ¿Pasar de cuarto de final es el gran reto?

Si le preguntas una por una a las selecciones clasificadas la mayoría te dirían que nos quieren evitar. Eso ya es un gran logro. Hace no mucho tiempo Guinea Ecuatorial era como quien dice la perita en dulce, pero ya se ha visto que ha cambiado. Competimos como los demás. Somos un equipo rocoso, serio, y los que quieran eliminarnos van a tener que hacerlo muy bien.

¿Ha hecho alguna promesa por llegar a las semifinales?

La verdad que no. Si voy a prometer algo, prometo si gano. Si soñamos, soñamos a los grande [se ríe].

¿Qué me dice de su look?

Aquí vienen a los hoteles peluqueros que son expertos en tratar el pelo afro y la verdad que hacen virguerías y maravillas. Me pongo a ver las cosas que les han hecho a compañeros y son unos máquinas. Entonces pues mira, puede ser que sorprenda con un cambio de aquí a que acabemos.