Un punto ante un rival directo por la salvación. El central Álex Suárez analiza el botín cosechado en el Estadio Nuevo Los Cármenes de forma satisfactoria. "Al estar tanto tiempo con uno más, parece que será fácil. Pero para nada, hay que ponerlo en valor. Se trata de un rival de nuestra Liga. Meten mucha gente detrás, es muy complicado. Tratamos de desgastarlo, estaban todos detrás e hicieron su trabajo. Ahora simplemente tenemos que ganar en casa [ante el Valencia] para hacer bueno este resultado".

Fabio está de vuelta

El centrocampista de Ingenio Fabio González participó en el tramo final de la contienda. Su última aparición en un pulso oficial se remontaba al 27 de mayo ante el Deportivo Alavés, en la última jornada de la pasada edición liguera. "Se nos puso el partido de cara, pero nos relajamos. Parecía que todo sería fácil, pero no no ha sido así. Lo importante es sumar y no perder". Desveló la conversación con Pimienta en el descanso, cuando perdían 1-0 ante un rival en inferioridad. "Nos dijo que siguiéramos. Perdimos el enfoque en esos últimos 5 minutos del primer tiempo. Encontramos el gol, pero ellos también tuvieron ocasiones".

Reconoce que fue muy especial volver a jugar de amarillo y en Primera División. "Ya tenía ganas, desde el encuentro ante el Deportivo Alavés, pues estaba renqueando del tobillo. He pasado siete u ocho meses de espera por la lesión. Pero estoy muy contento y feliz, ya en la rueda". El técnico le emplazó a que mantuviese el equilibrio en la medular. "Ellos salían muy bien a la contra y el entrenador me pidió que les controlase. Ellos salían a la contra, pudieron meter el segundo. Pero lo importante es no perder, tenemos 32 puntos". Recuerda su último paso por Primera en 2017 -debutó de la mano de Márquez ante el Atlético de Madrid-. "Hace 7 años que debuté en Primera y ahora es más especial. Volver a tener minutos es tremendo, estoy contento de poder ayudar en esta segunda vuelta. Ya estamos centrados en el Valencia".

Enzo aplaude la reacción

El centrocampista galo Enzo Loiodice regresó al once por el sancionado Javi Muñoz. "Hemos reaccionado bien, contábamos con unos más pero nunca es fácil. El equipo ha hecho un gran trabajo, sabíamos que con diez se tenían que cerrar y competimos bien". En relación a los objetivos de la UD, al alcanzar los 32 puntos, insiste que conquistar la permanencia. "El primer reto es salvarnos y luego veremos".