Pimienta se queda sin cobertura

Al más puro estilo Quique Setién, como en el Camp Nou en el (5-0) de enero de 2017, la UD conoció el sabor del bochorno. Una manita producto de la parálisis. Faltaron soluciones urgentes desde el banquillo, así como contundencia defensiva. El bloque amarillo, ante un Atlético sin Griezmann, fue reconocible en el error. Ni rastro de la solvencia del récord de los 20 goles en 24 jornadas. El Cívitas fue un cementerio.

El descojono en el banquillo del Atlético de Madrid era incuestionable. Con 61.196 testigos, se había obrado un señor bochorno. Llorente debatía con Griezmann sobre algún tema intranscendente de la vida. No era preciso ponerse místico. El campeón del mundo galo no pisó el césped del Cívitas Metropolitano. No hizo falta. El 5-0 del Atlético-UD conforma el primer borrón del exitoso ciclo del pimientismo ilustrado en la máxima categoría. Si en 24 partidos, el cuadro isleño recibió 20 tantos, ayer se llevó cinco en 90 minutos de pleno desconcierto. El bloque amarillo, que tenía como mayor desliz en su expediente el 2-0 en el Bernabéu, ayer vivió su particular hecatombe al más puro estilo Setién y su segunda vuelta de los 43 goles. Correa (dos), Llorente (dos y Depay aprovecharon un exceso de candidez. Fue grotesco, pero vale de golpe de realidad.

La primera ocasión de la UD llegó con un remate de Javi Muñoz ante Oblak. Una parada, cuando la tormenta ya era una cuestión de estado. Faltó colmillo, agresividad y un torrente vitamínico. Con el mismo once que ante el Valencia, el Atlético de Madrid se sintió muy cómodo. El partido soñado para obrar la venganza cholista.