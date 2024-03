Campaña pasa a Mfulu y Fabio

La llegada de José Gómez Campaña a la UD Las Palmas el pasado 14 de febrero creó un overbooking en el centro del campo, más en concreto en la posición de mediocentro, que ha tenido como consecuencia el ostracismo de algunos jugadores, sobre todo Omenuke Mfulu y Fabio González, sobrepasados por el sevillano en las prioridades de Xavi García Pimienta, poco dado desde siempre a dar explicaciones de sus decisiones a los futbolistas. El ex del Levante participó en los dos últimos partidos, desde que estuvo disponible y al contrario que sus compañeros, relegados a un último plano. De alguna manera, les ha adelantado.

Entre otras cosas porque el técnico catalán le considera «tan bueno» que hasta le colocó como pivote en Getafe y no como interior, el puesto ideal del jugador para el barcelonés, tal y como afirmó tan sólo un día antes. Y se llenó de razones, porque Campaña sustituyó a Maxi Perrone, muy venido a menos en los últimos encuentros, y el equipo mejoró con su presencia, tanto que hasta tiene serias opciones de ser titular pasado mañana (15.15 horas) en el choque frente al Athletic Club de Bilbao en el Gran Canaria.

Cabe recordar que el andaluz, sin equipo desde el pasado verano tras terminar su vínculo con el Levante UD, con el que se lesionó de gravedad -rotura del ligamento cruzado anterior- precisamente en el Gran Canaria el 28 de abril del año pasado, llegó a la UD hace tres semanas de la mano de Luis Helguera, que aprovechó la oportunidad de traer a un futbolista de talento que se adapta al estilo del equipo amarillo, que tiene el aval de haber sido internacional y que salió gratis para convencerle de que la Isla era su destino.

A prueba

Pero Campaña sólo firmó hasta final de temporada, con opción a una más, porque entendían en la dirección deportiva amarilla que primero debían comprobar que la rodilla del jugador estaba completamente restablecida y que, en definitiva, estaba listo para volver a jugar al máximo nivel, algo que, de momento, ha demostrado, pues no ha evidenciado ningún síntoma negativo.

La única manera de confirmar que la lesión es una cosa del pasado en mediante la suma de minutos, por lo que será habitual ver a Campaña en la UD de aquí a final de curso. Entre Helguera y García Pimienta existe tal complicidad que para el entrenador no supone ningún problema alinear al sevillano, menos todavía cuando le considera mejor que algunos de los que tiene en la plantilla, tal y como ha demostrado en las dos últimas jornadas.

Así, Campaña debutó hace dos semanas con 13 minutos más el descuento en el partido entre la UD y Osasuna en Siete Palmas. Ese día jugó como interior y dejó destellos de su calidad, sobre todo en el golpeo de balón. El sábado pasado, en el Coliseum, lo hizo como mediocentro durante más de media hora y demostró no sólo su toque de balón, sino también participó más activamente en la elaboración de juego desde atrás. En total, 44 minutos más los respectivos añadidos.

La situación de Mfulu y Fabio, sin embargo, es completamente distinta. En resumen, ninguno de los dos participó en las jornadas anteriores. En el caso del franco-congoleño, además, se quedó fuera de la convocatoria para Getafe, algo que llamó la atención no sólo porque es el actual primer capitán tras la marcha de Jonathan Viera, sino también porque el técnico prefirió incluir en la lista a Álvaro Lemos, que llevaba meses sin entrar en una citación.

El caso es que García Pimienta no ha contado en toda la temporada con Mfulu, que entre la malaria que contrajo durante la pretemporada y que le impidió entrenar con el grupo hasta la semana del inicio de LaLiga, una lesión muscular posterior y su participación en la Copa África, sólo acumula 77 minutos en cinco encuentros. Los últimos los jugó en Copa ante el Tenerife; los anteriores, precisamente en Bilbao (12), en diciembre, y los anteriores, en el Bernabéu, en septiembre. Desde el caso Viera, muy poco.

En cuanto a Fabio, el canterano y tercer capitán sólo entró al campo para disputar los descuentos de los choques ante el Granada y el Valencia después de recuperar su ficha, esta vez con el dorsal 25 y no con el 8, en el pasado mercado invernal. Su lesión grave en el tobillo le ha supuesto un lastre del que todavía no ha conseguido escapar, pues no ha tenido minutos para coger ritmo de competición, los que sí ha tenido Campaña.

Así, el centrocampista sevillano les ha pasado por delante. Con Perrone, Javi Muñoz y Kirian como los centrocampistas habituales de García Pimienta, y con Loiodice como primer suplente de los interiores, Campaña aparece como candidato a la titularidad tras el bajón de Máximo. Hasta Kirian es un recurso para el mediocentro en el que Mfulu y Fabio no cuentan.