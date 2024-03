‘Pimi’ vuelve a casa y se topa con Laporta

Francisco Javier García Pimienta (Barcelona, 49 años) vuelve a casa. Con Pedri KO –el exjugador de la UD está lesionado–, el morbo lo pone el estratega pío pío, una de las partituras más cotizadas de Primera. Pimi, una aparición como jugador del Barça (1996 a las órdenes de Rexach), estuvo diez años en La Masía y luego otras dos décadas de técnico en el planeta culé. Ilumina la defensa a ultranza de los valores del reino de la posesión. Integrista del toque y el cruyffismo. Llega un finde de pasión.

Entre el ciclo formativo, de jugador profesional y profesor de talento, casi tres décadas entregado a un escudo. A una filosofía. El sábado, se reencuentra con la UD, que es su pequeño Barça. Pimienta ingresó en La Masía con 12 años. Del Alevín B fue ascendiendo bajo el glamour de la Quinta del Mini con De la Peña, Celades, Velamazán, Roger y Quique Álvarez. Debutó en Riazor contra el Dépor y ahí se detuvo el reloj. Del césped al aula. Messi, Piqué o Cesc Fábregas pasaron por sus manos, así como los Montoya, Bartra, Planas, Romeu, Riverola, Thiago, Cuenca, Tello, Gay, Sergi Roberto, Muniesa, Espinosa, Sergi Gómez, Bagnack, Grimaldo, Samper, Dongou, Ondoa...Con Sandro y Munir se reencontró en la UD para cerrar el círculo en el Estadio Olímpico.

Títulos, reconocimiento y el famoso despido de Laporta –junio de 2021–. Así lo explicó el principal ejecutivo azulgrana, que solo llevaba tres meses en el cargo. A Pimienta todavía le quedaba un año de contrato y se le achacó que el Barça B no estuviese en el fútbol profesional, tres años después, sigue fuera de Segunda. Aludió a un factor salarial. ‘Tenemos la situación económica que tenemos. A Pimienta lo aprecio mucho, pero lo hemos cambiado por Sergi Barjuan, que ha hecho un gran esfuerzo económico’.

Cabreo y el dardo de la ironía

El preparador barcelonés, lejos del manto de la factoría de Ciutat Esportiva Joan Gamper, fue tentado por el Girona y el Sporting. Asimilando su salida, le pegó un hachazo a Laporta. “El presidente dijo que el filial no iba en la línea del fútbol base, pero eso son excusas, mentiras (...) Excusas, repito. Esas palabras demostraban que no tenían motivo alguno para despedirme y que, como me reconoció Rafa Yuste, el vicepresidente deportivo que me citó en junio de 2021 en la Ciudad Deportiva, me despedían para poner a los suyos. Eso fue exactamente lo que me dijo cuando me anunció el despido’.

Xavi García Pimienta, máximo responsable técnico de la UD Las Palmas. | | LP/DLP / P. C.

El 24 de enero de 2022 releva a Mel y el 27 de mayo de 2023 asciende a la UD por la vía directa –escenario que no se daba desde 2000 con Kresic–. En la previa del pulso del 4 de enero ante los azulgranas, Pimi ajustició a Laporta de forma elegante. El ejecutivo no acudió al Gran Canaria al encontrarse en Dubái en busca de inversores para solventar la delicada coyuntura económica del club –con 1.400 millones de deuda–.

«No he vuelto a tener contacto con él [en relación a Laporta], pero le quiero dar las gracias, pues estoy en Las Palmas por esa decisión. Seis meses después de salir del Barcelona fiché por este club, que es el sitio ideal para mí». El ejecutivo recogió el guante. «Es un gran entrenador, está haciendo un buen trabajo en Las Palmas».

Sucesor fallido del ‘Xavismo’

Cerca del término de la primera vuelta, a inicios de año, el nombre de Pimienta sonó con fuerza como recambio de un Xavi que estaba en la UVI. El Barça no encontraba la manera de reponerse al cataclismo.En el vivero, el que alimentó Pimi con maestría y devoción, aguardaba la solución. A ocho puntos del líder Real Madrid y en cuartos de final de la Liga de Campeones. Hay esperanza, baila la fe. Fort, Casadó, Cubarsí, Fermín, Casadó, Yamal, Guiu...Hambre y la decisión del cuestionado Xavi de dejar el club a finales de junio –perdonado un año de contrato–.

El cúmulo de factores que le dieron la vuelta a la tortilla. Ahora es el Barça el que sonríe. La UD, ya salvada, ha perdido el latido competitivo. Van cinco jornadas sin ganar y con doce goles en contra. Valles y Kirian se quedaron en la prelista. Se marchita el sueño del pimientismo, el monje de Barranco Seco –es el primero en llegar a la Ciudad Deportiva y el último en marcharse– medita ahora si renovar o no con el club grancanario.

Expulsado del paraíso por Laporta, se vengó desde la oratoria. Ahora, en jornada 30ª y con Pedri en un segundo plano, la noticia es Yamal. Pero también Pimi, que se ha ganado el aplauso del Estadio Olímpico. «Pocos sienten el Barça como él, cuando vuelva será especial», relató su amigo Xavi. El estratega de la UD ya no es «Javier» como le bautizó Aguirre en el estreno liguero. Tampoco es «Francisco», como le llamó Imanol Alguacil. Bona tarda, president. Pimienta vuelve a su hogar.

