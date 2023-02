A todo el mundo le encanta comer la cocina casera o acabada de preparar, pero en muchas ocasiones no tenemos tiempo y decidimos tirar de las comidas preparadas que venden en los supermercados. Uno de los que más cuida esta sección es Mercadona, dónde se ofrece una gran cantidad de productos que vienen listos para consumir directamente o que solo hace falta darles una vuelta en el microondas.

Hacendado, Deliplus y Bosque Verde cada vez están más presentes en Mercadona y las novedades que se incluyen en este supermercado son la mayoría de estas tres marcas. Hace unos años, eran consideradas como marcas blancas pero ahora ya se han convertido en toda una primera marca por sus excelentes resultados. Conscientes de ello, la empresa de Juan Roig no para de lanzar nuevos artículos en sus establecimientos.

Por otra parte, las novedades que entran por las que salen. Muchas veces, los clientes se llevan una desagradable sorpresa cuando acuden al supermercado y alguno de sus productos favoritos ha desaparecido de la estantería sin previo aviso. Esto ocurre cuando las cadenas deciden hacer una reformulación del artículo o directamente hacer una retirada definitiva.

Mercadona confirma la mala noticia

En muchas ocasiones, los usuarios comentan en redes sociales cuando desaparece uno de sus productos favoritos mostrando su indignación. La cuenta de Twitter de Mercadona es una de las más activas y suele responder cuando el producto ha sido retirado. Así lo ha hecho con el plato preparado que la cadena valenciana ha decidido retirar en las últimas semanas y se trata de la crema de lentejas y arroz.

Lo que todavía se desconoce es sí se trata de una retirada temporal o definitiva. “Ya no tenemos esta crema de lentejas y arroz a la venta en nuestras tiendas y no disponemos de más información”, ha respondido Mercadona a una clienta que preguntaba por este plato preparado. Algunos usuarios han mostrado su decepción al conocer la decisión: “Me salvaba tres o cuatro comidas a la semana”.

¡Hola! 🙋🏻‍♀️ Ya no tenemos 😕 esta crema de lentejas y arroz a la venta en nuestras tiendas, y no disponemos de más información 😥. No obstante, queremos pasar nota de tu interés a los responsables 😉. ¿Qué es lo que más destacabas de la misma? Gracias por escribirnos ✍🏻. — Mercadona (@Mercadona) 11 de febrero de 2023

Este plato preparado de la marca Hacendado que se encontraba en la sección de platos preparados de Mercadona se presentaba en un envase de 350 mililitros y estaba compuesto por ingredientes de calidad como lentejas, arroz, verduras y aceite de oliva. Muchos clientes la consideran un plato saludable, que no contenía conservantes añadidos, y por un precio de 1,60 euros.