La fiebre por las hamburguesas ha irrumpido en Canarias con fuerza y los establecimientos de restauración no son ajenos. Cada vez son más, los restaurantes que tiran de creatividad para ofrecer la mejor versión de este conocido plato, que anteriormente estaba considerado como 'fast-food', pero que en la actualidad ha adquirido la catalogación de gourmet.

Aunque varía con bastante frecuencia, poco a poco se va configurando un ranking con las mejores hamburguesas de Canarias. En este punto, la del restaurante 'All or Nothing Burger', en Las Palmas de Gran Canaria, se ha alzado con el galardón de 'Mejor hamburguesa de Canarias', por lo que se podría decir que ostenta el primer puesto de la clasificación. Con este reconocimiento, se ha situado entre los 15 locales más valorados que ofrecen este plato en España.

La creación, denominada Ess-a-Burger, y lleva pan Brioche de Juanito Baker, 180 gramos de una carne dry aged de vaca rubia gallega, mouse de crema de queso y jalapeños con sirope de Agave, queso gouda madurado 12 meses, bacon ahumado crujiente, un relish de cebollitas y una salsa de mil islas, que culminan esta deliciosa combinación.

Otra hamburguesa que está en auge en Canarias, es la que se puede degustar en Tenerife, en el restaurante Dedos XSur, que también es otro delicia para los sentidos. El local, situado en el Centro Comercial X-Sur, en Adeje, ofrece una gama de hamburguesas llenas de sabor, opciones de brunch y desayuno, vegetariano saludable, opciones para los niños, así como postres muy sabrosos. En la misma isla se pueden degustar las elaboraciones del 'Está Rico', con su hamburguesa 'Winner Reloaded' (con dos carnes a la parrilla de 120 gramos, queso cheddar madurado, cheddar rojo, bacon en dos texturas -mermelada y cujiente- y la salsa Philips de la casa).

Por su parte, el Tony Roma's, situado en Playa de Las Américas (Adeje), cuenta con la Roma Burger (huevo, bacon crujiente, doble de queso Cheddar, aros de cebolla, tomate, lechuga, pepinillos y dijonesa en pan de sésamo).

De vuelta en Gran Canaria, hay que destacar las elaboraciones del 'Oh qué bueno', que se llevó el premio a 'Mejor Cheeseburger de Canarias' en 2019 y el segundo puesto en 'Mejor hamburguesa de Canarias' en 2022. Para la presente edición, el local ha elaborado la Willy Burguer, con doble smash BURGUER de black angus de 200 gramos, pepinillo, mozzarella, cebolla, bacon caramelizado, lechuga rizada y salsa secreta. Otra de las hamburguesas a mencionar es 'La Costillita', del 'food truck' La Quícara, de ternera smash style, costilla desmenuzada de cochino canario horneado a baja temperatura, bacon crujiente, queso gouda y cheddar, pepinillos, salsa casera de chipotles ahumados, torreznillos crujientes y pan brioche de Juanito Baker.

En Lanzarote, el establecimiento Leo's Burger fue uno de los que participó en el Campeonato de España de Hamburguesas, con 'La Parrandera' -con 200 gramos de carne de angus, pulled pork, la salsa BBQ, piña caramelizada en ron canario, queso de cabra de Lanzarote, bacon, crema de mojo y rúcula-.

En el ámbito nacional, las quince finalistas que competirán en Santiago de Compostela por ser reconocidas como las mejores hamburguesas de España son:

1. Jenkin’s - Gran Vía (Valencia)

2. Temple Smash Burger (Valencia)

3. Dalù Burger (Madrid)

4. Briochef - Paseo de la Florida (Madrid)

5. Burger Food Porn (Sevilla)

6. Caprichos (Oviedo)

7. Kiwi Burger Bar (Cataluña)

8. Tokio Burgers (Bullas, Murcia)

9. The Kitchen 62 (Ibiza)

10. All Or Nothing Burger (Las Palmas de Gran Canaria)

11. El Rincón de Ale (Castilla-La Mancha)

12. Restaurante El Comienzo (Castilla y León)

13. Eatyjet| Gastronomía Nómada (País Vasco)

14. Lume (Galicia)

15. Nolasmoke (Zaragoza)