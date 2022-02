El huracán Carrasco no cesa y sus nuevos estragos se han podido comprobar después de la última y polémica emisión de 'El Precio del Silencio', el programa especial en el que Rocío Carrasco volvía a poner contra las cuerdas a su familia con todo tipo de pruebas que avalarían la versión de la hija de Rocío Jurado.

La madre de David y Rocío Flores anunció, además, que todo lo que ha contado hasta el momento seguirá tomando forma con un nuevo formato especial en el que desvelará, por primera vez, 48 documentos en los que su madre, Rocío Jurado, habla de la historia relatada por su hija en 'Contar la verdad para seguir viva'.

Inmersa en plena promoción de esta secuela de 'El Precio del Silencio', Rocío Carrasco se sentó en el mismo plató en el que trabaja su hija, el de El Programa de Ana Rosa, para dar respuesta a todas las polémicas y preguntas que los colaboradores de este programa tenían para ella.

Además, durante su entrevista, Carrasco desveló una determinante decisión que ha tomado para proteger a su hija, Rocío Flores, en plena tormenta mediática.

"A mí me mata y a ella le causa dolor"

Tremendamente sincera y con una tranquilidad apabullante, Rocío Carrasco quiso anunciar cuál es el tajante cambio de rumbo que ha decidido tomar para proteger a su hija.

La madre de Rocío Flores reconoció que, para ella, es tan doloroso hablar de la paliza que le propinó su hija hace unos años que ha decidido dejarla al margen para evitar que el daño sea mayor. " Lo que he contado sobre ese episodio de mi hija solo ha sido lo imprescindible para que lo que estaba viviendo se entendiera. Lo he contado con todo el dolor de mi corazón, pero era la única manera de que esos 20 años que he estado mermada y enterrada en vida se entendieran", decía Rocío en la entrevista con Joaquín Prat.

Tras este apunte, Carrasco confesaba qué decisión ha tomado. "A mi hija la voy a dejar a un lado, el volver a narrar lo que ya he contado con todo el dolor de mi corazón solo genera daño. A mí me mata y a ella le causa dolor. Vamos a centrarnos en la otra parte de mi vida para seguir adelante", zanjaba.