El famoso programa de televisión 'El programa de Ana Rosa' ha publicado el último mensaje de Ana Obregón en sus redes sociales. La actriz ha compartido una emotiva fotografía en la que se le ve dando el biberón a su nieta Ana Sandra, junto con un mensaje conmovedor dedicado a su hijo Aless, quien falleció en mayo de 2020 a causa de un cáncer.

En la publicación, Ana Obregón comienza recordando a su hijo y lamentando su ausencia: "Cuando las miradas de amor infinito no necesitan palabras, quién me iba decir a mí que 30 años después estaría dando el biberón a tu hija, mi Aless". La actriz añade que "ojalá siguieras aquí con nosotras, ojalá el cáncer no te hubiera robado el derecho a vivir, ojalá perdones desde el cielo a los que ahora niegan el derecho a vivir de tu hija".

Ana Obregón deja claro su compromiso con su nieta Ana Sandra, asegurando que la cuidará y protegerá siempre: "Y a ti, mi Anita, te cuidaré y te protegeré, nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico, porque para eso tu abuela trabajó 40 años, esperando que tu papá lo heredara algún día".

La actriz también hace una petición a su nieta: "Solo espero que cuando seas mayor, rodeada del amor de todos tus primos, de tus 11 tíos, de tu abuela y de tu papá en el cielo seas una mujer fuerte, feliz, generosa, solidaria y sana, y que perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir". Con estas palabras, Ana Obregón muestra su compromiso con la vida de su nieta y su intención de mantener viva la memoria de su hijo Aless.

El mensaje de Ana Obregón ha generado una gran cantidad de reacciones en las redes sociales, donde sus seguidores han mostrado su apoyo y cariño hacia la actriz y su familia. Además, su reflexión sobre el derecho a la vida ha generado un importante debate en la opinión pública, especialmente en un momento en el que se está discutiendo en algunos países sobre la legalización del aborto.

La publicación de Ana Obregón en 'El programa de Ana Rosa' muestra su compromiso con la vida de su nieta y su intención de honrar la memoria de su hijo Aless. Su mensaje ha generado una importante reflexión sobre el derecho a la vida y ha conmovido a sus seguidores en las redes sociales.