Carla Barber ha vuelto a ser noticia después de contar en sus redes sociales que tenido un susto con su primer hijo, Bastian,

La doctora había copado los últimos titulares por una razón muy distinta a este accidente doméstico que ha tenido su primogénito en su casa- palacio de Madrid. Y es que la grancanaria ha protagonizado una exclusiva en una conocida revista en la que no solo ha presentado en sociedad a su segundo hijo, Bosco, sino que también ha confirmado que su corazón vuelve a estar ocupado por un conocido cirujano: el doctor Carlos Rubí.

“Estoy bien, pero voy despacio. Ahora no estoy yo sola, tengo a mis dos niños. Vivo las cosas con más calma, con más cuidado. No quiero que vuelva a pasarme como en otras ocasiones, que al final no eran las cosas como parecían o como me habían hecho ver” explicaba la doctora canaria a la revista HOLA! tras confirmar una relacio que era un secreto a voces.

Sin embargo, la noticia por la que ahora está de actualidad Carla Barber es por el susto que les ha dado el pequeño Bastian mientras estaban celebrando el 33 cumpleaños de la canaria en su impresionante casa de la Comunidad de Madrid. De hecho, fue el silencio de la sanitaria en redes sociales al que hizo saltar las alarmas y, para evitar rumores, ella misma se ha encargado de desvelar el motivo de su ausencia.

"Nos asustamos bastante"

Según ha contado la 'reina del pinchi-pinchi' en sus redes sociales, el primer hijo de Barber tuvo una caída que asustó mucho a la familia y a ella como madre y esto motivó que no estuviera pendiente de sus redes sociales.

"Siento la desaparición. Tuvimos un susto con Bastian y lo menos que me apetecía era coger le móvil" escribía la joven. "Tranquilos, Bastián está súper. Mi pobre cuñado estaba acojonado porque se cayó jugando con él y lo pasó fatal" decía sobre el accidente del pequeño.