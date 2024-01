El Club de Atletismo Las Celtíberas comunicó el lunes el lamentable deceso de su integrante, Alba Cebrián, de 23 años, quien sufrió una parada cardíaca mientras entrenaba en la provincia de Castellón.

El mensaje publicado en "X" expresaba la consternación de la comunidad deportiva: "Todas las personas que formamos parte del Club Atletismo Celtíberas de Soria estamos desoladas por tener que comunicar el fallecimiento de nuestra compañera Alba Cebrián Chiva. Nos unimos a toda su familia en estos dolorosos momentos. Te recordaremos siempre Alba".

Durante su sesión de entrenamiento en Castellón, la joven deportista se desplomó, siendo atendida de inmediato por un médico presente en las instalaciones. A pesar de los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar avanzada y otros procedimientos de soporte vital realizados tanto por el médico como por la ambulancia, Alba Cebrián no logró recuperarse. Permaneció ingresada durante cuatro días en la UCI del hospital La Plana de Villarreal hasta que se produjo el trágico desenlace.

— atletismoceltíberas (@celtiberas) January 22, 2024

El fallecimiento de Alba Cebrián ha sumido en el luto al ámbito deportivo, generando un profundo impacto. Su pareja, Eloy Hornero, también atleta y compañero de vida durante casi una década, dedicó un emotivo mensaje en Instagram, expresando su dolor y admiración hacia la joven deportista.

"No me voy a separar nunca de ti"

Hornero compartió: "Qué decirte que no sepas tú ya, ¿Que te quiero? ¿que no ha pasado ni un día y que ya te echo de menos? ¿que lo eras todo para mí? Solo sé, que no me voy a despedir nunca de ti, no quiero que te separes de mí nunca, por qué has sido lo más importante de los casi 10 años que llevamos juntos". El mensaje conmueve por la profunda conexión entre la pareja y la tristeza ante la pérdida.

Alba Cebrián, originaria de Castellón, dedicaba su tercera temporada al Club de Atletismo Las Celtíberas, destacándose en los 3.000 obstáculos y compitiendo también en distancias como el 1.500 metros. Más allá de su desempeño en la pista, la joven atleta dejó su huella en carreras de montaña, siendo recordada como una deportista excepcional.

Luto

El mundo del atletismo sigue de luto. Este fin de semana un atleta después de participar en una Media Maratón en Castellón.

"Desde la 39ª Media Maratón de Castellón lamentamos profundamente el fallecimiento de Antonio Serrano de la Torre, del Club Atletisme Abrera, participante esta mañana en la carrera y damos nuestro más sincero pésame a la familia, amigos y compañeros de club. Antonio, tras llegar al hotel y ducharse, ha sufrido una insuficiencia cardiorrespiratoria que no ha podido superar a pesar de los esfuerzos realizados por los servicios sanitarios del SAMUR. Descanse en paz."