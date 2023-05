No todo el mundo ha deslumbrado en la Gala Met de este año. Algunos invitados se han pasado de frenada en su interpretación del universo Karl Lagerfeld, el tema de la exposición 'A line of beauty', del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York, y de su gala benéfica, que, como siempre, se ha celebrado cada primero de mayo con la élite de la moda, el cine, la música y las redes.

Si hay que destacar a los famosos con los mejores vestidos de la alfombra roja de la Gala Met, también hay que hacer lo propio con los que no han sabido elegir bien sus diseños, por demasiado estrafalarios, exagerados, cómicos o incluso rayando el mal gusto.

📌He aquí una selección que no obtiene ni un aprobado raspado:

Jared Leto, alter ego de Choupette

Jared Leto suele ser uno de los que clava el vestuario en las galas del Met, y que acostumbra a sacarles punta divertida y estilosa. Pero quizá esta vez se ha pasado de rosca al llegar al museo dentro de un enorme disfraz peludo blanco a imagen y semejanza de la adorada gata birmana de Lagerfeld, Choupette.

Doja Cat, gata con plumas

La intérprete de 'Kiss Me More' apareció con una prótesis facial que le deformaba el rostro para parecerse a la famosa gatita del diseñador. Su vestido blanco cubierto de cristales y rematado con cuello halter y con cola de plumas de Oscar de la Renta, incluía una capucha que cubría su cabeza rematada con orejas de gato. Mediante un comunicado oficial, Choupette, quien reside en París en compañía de la ama de llaves de Karl, anunció que, finalmente, no asistiría al homenaje de su dueño.

Lil Nas X, 'metal drag'

El rapero también ha sido otro de los invitados a la gala que se ha inspirado en la gata Choupette para elegir su 'look'. En realidad no se ha basado en ningún vestido ni traje, sino en un simple tanga metalizado lleno con perlas y cristales en la cinturilla que hacía juego con el 'body painting' y las aplicaciones brillantes que cubrían todo su cuerpo. Como remate, una impactante y enjoyada máscara.

Kristen Stewart, una talla menos

La embajadora de Chanel desde 2013 se decantó por el look #5 de la colección Cruise 2016/2017 de Chanel, el cual estaba compuesto por una chaqueta corta blanca con solapa de raso negro y pantalones negros de cintura alta, combinados con una camisa blanca y una corbata negra. Lástima que algunas piezas no fueran de su talla.

Anna Wintour, desnortada

La papisa de la moda Anna Wintour llegó a su fiesta del brazo del actor británico Bill Nighy, y dejó al personal ojiplático al ver el conjunto tan extravagante que había elegido. Un vestido lencero blanco con un abrigo de la colección de Alta Costura de primavera de 2023 de Chanel, que no le quedaba nada bien.

Salma Hayek, 'dominatrix in red'

Fiel a su casa, Gucci, la actriz mexicana ha rendido homenaje a Lagerfeld con un modelo demasiado 'bondage': de un color rojo intenso solo suavizado por el detalle de las perlas en los hombros. 'Hot' en exceso.

Alexa Chung, recargada

La actriz llegó a la Gala Met de la mano de su novio, el también actor Tom Sturridge ('The Sandman', de Netflix), con un atuendo indescifrable y poco favorecedor. Lleno de lazos y transparencias, el diseño firmado por Róisín Pierce escondía la silueta de la intérprete y le confería un aspecto de muñeca repollo.