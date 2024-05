La estrella del pop estadounidense Madonna ofreció un concierto gratuito en la playa brasileña de Copacabana este sábado 4 de mayo, atrayendo a una multitud de unos 1,6 millones de personas que llenaron durante varias manzanas los alrededores de la famosa playa de Río de Janeiro. Madonna, de 65 años, interpretó canciones como "Nothing Really Matters", Like a Prayer" y "Vogue" durante más de dos horas en un espectáculo que marca el final de su gira mundial de grandes éxitos, ‘Celebration’, que comenzó a finales de 2023.