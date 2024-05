La cantante grancanaria Cristina Ramos, ganadora de Got Talent España y de La Voz de México, entusiasmó con su increíble voz al público que asistió este jueves, a la Gala de la Moda 'Maspalomas Pride by Freedom', patrocinada por Six Pack Zone.

Por el escenario del Yumbo, desfiló un grupo de modelos que lucieron las nuevas tendencias en moda, baño y complementos, para cada occasión, que presentaron las marcas Boxer y Code 22.