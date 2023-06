"Me siento en la mierda como artista, como persona y como ser de esta sociedad" . Así comienza el vídeo de Mario Ezno, un reconocido titiritero, se ha convertido en viral en las últimas horas al relatar una desagradable experiencia que vivió durante una de sus actuaciones callejeras. En sus redes sociales, el actor expresa su indignación por el comportamiento inapropiado de un grupo de niños y la aparente pasividad de los padres ante esta situación.

En sus propias palabras, Ezno comienza el video diciendo: "Lo que me ha pasado hoy no me ha pasado en la vida. Me siento en la mierda como artista, como actor y como persona. He flipado en colores". El titiritero relata cómo los niños comenzaron a golpear al títere, insultarlo e incluso uno de ellos se quitó un moco y se lo pegó.

Visiblemente indignado, el artista callejero de Cuenca también denuncia la actitud de los progenitores, quienes presenciaron la escena sin intervenir. Ezno cuestiona a los padres diciendo: "Los padres, ¿qué mierda tenéis en la cabeza? ¿Qué pensáis? ¿Que tenéis tiestos que andan? ¡Tenéis hijos y es responsabilidad vuestra!". Expresa su frustración al ver cómo su función fue arruinada y critica la falta de reacción por parte de los adultos presentes.

El relato de Ezno continúa durante más de dos minutos, instando a que se cuide al resto en esta sociedad y mostrando su decepción por la falta de respeto que presenció: "Lo que ha pasado hoy es de traca y ni un padre ha hecho nada. Qué falta de respeto".

Explica lo sucedido

En sus propias palabras, Mario ha atendido a La Sexta, donde ha expresado su frustración y destaca la importancia de enseñar a los niños a respetar a los demás.

El joven explica: "Los niños tienen que liarla, no tienen la culpa, pero los padres tienen que poner un límite y enseñar a respetar a los demás. Ni uno se movió, todos con los brazos cruzados". Esta situación no es nueva para él, ya que relata que las faltas de respeto durante sus shows son una constante que se repite. Sin embargo, lo que diferencia aquel día es que los padres no intervinieron para controlar a sus hijos.

Ante lo sucedido, el artista cuenta que tuvo que detener el espectáculo hasta en tres ocasiones y se dirigió a los padres pidiéndoles que controlaran a sus hijos, ya que se sentía mal por la situación. Sorprendentemente, ninguno de los padres se movió, lo que llevó al joven a denunciar la falta de intervención de los adultos.