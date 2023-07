El plátano es el rey de las frutas en Canarias y nadie lo duda a estas alturas. Y no solo eso. El plátano de Canarias, de fama mundial, por sus propiedades naturales y sus motitas, no sólo es una fruta con un sabor delicioso y único sino también nutritiva. Los expertos en nutrición lo recomiendan porque es cardiosaludable, una fuente natural de potasio y contribuye a mantener la presión arterial en niveles normales. Es bueno para toda la población: desde los niños hasta los adultos en todas las épocas del año. Niños, estudiantes, deportistas y embarazadas encuentran una dosis extra de energía en ese conocido producto. Es un aliado para la salud.

Por otro lado, la vitamina B6 presente en el plátano de Canarias ayuda además a la formación normal de glóbulos rojos. El plátano de Canarias también contiene azúcares de forma natural y es una buena fuente de fibra. Algunos azúcares y parte de la fibra alimentaria, son fermentados por las bacterias intestinales, lo que podría contribuir a la salud intestinal y a regular la absorción de algunos nutrientes, destacan la marca Plátano de Canarias.

Plátano de Canarias lanzó el pasado mes de febrero una nueva campaña auspiciada por la Unión Europea y protagonizada por el futbolista del FC Barcelona Pedri González para combatir la obesidad infantil.

Retados por Pedri, Plátano de Canarias invita a los jóvenes a que luchen contra Insanus, villano y metáfora de los malos hábitos que llevan a España a encabezar las estadísticas de prevalencia de la obesidad infantil.

'Come Fruta, Lucha contra Insanus' es el mensaje motivador que, en un contexto de inspiración de superhéroes y nuevas tecnologías, se dirige directamente a los niños y jóvenes, haciéndoles partícipes de una 'lucha' que todavía se puede ganar, detalla en un comunicado Plátano de Canarias.

Para ello, la figura de un joven deportista de élite como es el tinerfeño Pedri, futbolista de la selección española y embajador de Plátano de Canarias, es clave como inspiración y ejemplo para ellos.

De esta manera, la campaña hace una llamada directa a sus interlocutores, los niños, obviando mensajes que hasta ahora se dirigían mayoritariamente a los padres.

Según las últimas estadísticas oficiales, 4 de cada 10 menores españoles padece sobrepeso u obesidad; una “enfermedad de enfermedades” con múltiples causas, pero que tiene sin duda en la mala alimentación un precursor esencial, señala Plátano de Canarias.

Los peces que comen plátano en una playa de Canarias

¿Quién no se ha llevado alguna vez un plátano a la playa en verano para matar el gusanillo del hambre? Sin embargo, lo que sí es una sorpresa es que el plátano de Canarias les encante hasta los peces. Y si no que se lo pregunten a una turista que acercó estos días una pieza de esa fruta a un banco de peces en la conocida playa de El Jablillo, en la zona turística de Costa Teguise (Lanzarote). No dudaron en quitárselo (literalmente) de las manos, incluida la cáscara, y lo devoraron. La mujer no salía de su asombro al contemplar la insólita escena.

"Si vas a hacer snorkel/nadar con el pescado, ¡asegúrate de traer un plátano! Simplemente increíble de ver", escribió la bañista Becca Gordon en sus redes sociales.

Es habitual que muchas personas lleven pan para alimentar a los peces como pasatiempo mientras están en la playa, pero no es nada común que les suministren plátano.

"Absolutamente sorprendente. Gracias por compartirlo con nosotros", "Les encanta el pan Bimbo", "Lo haré con los niños cuando llegue allí", "Vigila los dedos", "Usa palomitas dulces también". Son algunos de los numerosos comentarios en respuesta a su experiencia en la playa de El Jablillo que ha compartido Becca Gordon en Internet.

¿Qué fue de la serpiente Carmelita?

La playa de El Jabillo fue noticia el pasado mes de junio por la presencia de uno de sus habitantes marinos más famosos: la serpiente 'Carmelita', de 80 centímetros de largo, que vive en el fondo de esa playa.

“Siempre la tenemos aquí y ahora en verano mucho más”, aseguró entonces José Luis García, el propietario de la Escuela de Buceo Native Diving Lanzarote, situada junto al paseo de la playa de El Jablillo. Un grupo de submarinistas que realizaba una inmersión en El Jablillo, disfrutó contemplando a 'Carmelita', que pese a su aspecto de serpiente marina, nada tiene que ver con las que están en tierra.

En realidad se trata de un pez óseo, tímido, al que no le gusta llamar la atención, pero si se siente acosado a su alrededor nada con rapidez y abandona el lugar serpenteando entre las rocas. Son inofensivos para el ser humano.

'Carmelita' “se alimenta de microorganismos, algún crustáceo y vive en zonas intermareales de poca profundidad, sobre todo en playas y zonas rocosas”, detalló José Luis. No sabemos si 'Carmelita' se alimentará algún día de plátano de Canarias.