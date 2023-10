Todo por un puñado de likes. Un individuo ha compartido en su perfil de Facebook una fotografía en la que posa junto a un muflón que, según su relato, habría cazado en el Parque Nacional del Teide. En el texto que acompaña la imagen, el usuario narra su experiencia, mencionando que ha estado viajando a Tenerife desde la península durante varios años en busca de este esquivo animal en un territorio marcado por la lava y condiciones inhóspitas. Según el relato, finalmente tuvo la oportunidad de cazar un muflón que pesaba 49 kilos y tenía unas impresionantes caracolas de 75 centímetros de largo.

El usuario expresa su emoción y satisfacción al lograr la caza, describiéndolo como un sueño hecho realidad gracias a la paciencia y perseverancia que ha dedicado al objetivo. Sin embargo, esta publicación generó numerosas críticas y controversias en la red social.

El texto que ha desatado la polémica

"El fantasma del volcán, un sueño hecho realidad. Después de varios años viajando a Tenerife desde la península en busca del escaso y esquivo muflón en este duro e inhóspito territorio ocupado por la lava, hoy he tenido una nueva oportunidad. Recordando un consejo de un buen amigo "si no hay piernas no se matan muflones" he empezado a andar hacia donde me llevaba mi intuición, con el aire pegándome en la cara. La suerte ha querido que la preparación se encontrara con la oportunidad de poder realizar un lance al más grande de todos ellos.

Momentos de tensión, soledad, adrenalina y mucha incertidumbre, pero al final se ha hecho mágia, consiguiendo hacerme con mi fantasma del volcán un impresionante muflón canario de 49 kilos de peso, con unas imponentes caracolas de 75cm de largo. La verdad es que al cobrarlo he pegado un grito tan grande de satisfacción que se ha tenido que oír en toda la isla, tan solo me faltaba llorar, un sueño hecho realidad gracias a dos valores como la paciencia y la perseverancia.

Quiero dedicar este precioso trofeo a todos los que hicieron posible esta gran experiencia...empezando por mi querida Celia que siempre me acompaña apoyado todas mis locuras, a Digi y Alci por abrirme las puertas de esta aventura, a Carlos y Vizcaino esos jefes de cuadrilla que junto al resto de miembros me han inculcado su filosofía y como no, a Alejandro de Armeria Alje y al Rubio por hacerme creer en las meigas o mejor dicho en los muflones.

El muflón canario

Entre la rica biodiversidad en la fauna de Canarias se encuentra el muflón canario, científicamente conocido como Ovis orientalis musimon o Ovis aries musimon.

Este muflón, adaptado para sobrevivir en ambientes desafiantes, presenta un pelaje resistente que le permite enfrentar los variados climas del archipiélago. Los machos, con sus cuernos curvados y majestuosos, lideran grupos sociales mientras se aventuran en búsqueda de hierbas, arbustos y plantas, su principal fuente de alimento.

Sin embargo, la introducción del muflón canario ha planteado desafíos de conservación. Su proliferación podría afectar a las especies y hábitats nativos al competir por recursos esenciales. Los conservacionistas están trabajando incansablemente para comprender y mitigar estos impactos, garantizando así el equilibrio delicado entre las especies.