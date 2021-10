La Junta Electoral expide el acta para la sustitución de Alberto Rodríguez por Fátima González

Fuentes de la formación morada aseguran que González no será finalmente la sustituta de Rodríguez, aunque no precisaban si la renuncia es por motivos personales de la candidata o por una decisión política adoptada por las direcciones de Podemos y de Izquierda Unida, de conformidad en todo caso con la propia interesada, para que el escaño siga en manos del partido al que pertenecía el ya ex diputado tinerfeño. Ambas formaciones acordaron en su pacto electoral del 10-N que la lista por la provincia occidental canaria la encabezara Rodríguez en nombre de Podemos, y que el segundo puesto lo ocupara un representante de IU.

Por otro lado, Unidas Podemos se mantiene pendientes de la contestación del Supremo sobre la petición por parte de Rodríguez de que suspenda provisionalmente la ejecución de su condena por inhabilitación en un escrito en el que carga contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por invadir competencias con la retirada de su escaño.

El ya exdiputado remitió ayer un escrito al Alto Tribunal en el que deja constancia de que, aunque su sentencia es firme, todavía le queda batalla legal, dado que puede presentar un incidente de nulidad contra la resolución -como ya ha anunciado que hará- o acudir en amparo al Tribunal Constitucional.

De renunciar Fátima González, y tras comunicar ésta dicha renuncia la JEC, la lista seguiría corriendo y correspondería entonces ocupar el escaño ahora vacante a Patricia Mesa, pero fuentes de la coalición de izquierdas reconocen dudas a este respecto, dejando abierta por tanto la posibilidad de que sea otro de los integrantes de la lista quien finalmente acabe sustituyendo a Rodríguez. Lo que sí han descartado ambos partidos es la posibilidad de dejar sin cubrir el escaño vacante, tal como propusieron en un primer momentos algunos sectores del partido morado en Canarias.