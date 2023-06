PSOE, Asamblea Herreña e IUC-Reunir han registrado este martes la moción de censura en el Cabildo de El Hierro minutos después de que Javier Armas (AHI) fuera investido presidente como candidato de la lista más votada con cuatro consejeros.

El acuerdo, que se había rubricado hace días en el municipio de El Pinar, implica que el candidato del PSOE, Alpidio Armas --hermano del candidato de AHI-- volverá a ser el presidente y David Cabrera, de Asamblea Herreña, el vicepresidente, en tanto que el único consejero de IUC-Reunir Canarias, ocupará la Consejería de Derechos Sociales, Vivienda, Sanidad e Igualdad.

En virtud a esta moción de censura, que se debatirá en Pleno el próximo 11 de julio, el equipo de gobierno queda conformado por tres consejeros del PSOE, tres de Agrupación Herreña y uno de IUC-Reunir mientras que la oposición queda reservada para AHI y PP, con cuatro y dos escaños respectivamente.

"Sensaciones muy intensas"

En la sesión de constitución del Pleno, el nuevo presidente, Javier Armas, ha dicho que tiene "sensaciones muy intensas" porque "jamás" pensó en alcanzar la Presidencia del Cabildo.

"Tengo una gran ilusión, me emociona que los herreños mayoritariamente me hayan apoyado y tener la posibilidad de aportar lo que pueda con mi trabajo para cambiar y mejorar la isla El Hierro", manifestó.

Aunque va a ser censurado en menos dos semanas, ha confesado que le "ilusiona pensar en un futuro mejor para los que hoy son niños y jóvenes para que puedan contar con una isla donde progresar y no tener que irse fuera". "Eso es lo que me alienta y a lo que me gustaría dedicarme los próximos años", ha manifestado.

La nueva corporación está compuesta por los consejeros Rubén Armiche Benítez Padrón (PP); Juan Manuel García Casañas (PP); Alpidio Valentín Armas González (PSOE); Ana González González (PSOE); Jesús Pérez Quintero (PSOE); David Cabrera de León (AH); Emilio Víctor Hernández Montero (AH); Ana Cecilia González Pérez (AH); Amado Carballo Quintero (IUC-REUNIR); Aniceto Javier Armas González (AHI); María Asunción Amaro Perdomo (AHI); Juan Alberto Armas Morales (AHI) y Juan Pedro Sánchez Rodríguez (AHI).