Aprobados lo primeros presupuestos de la ‘era Asián’ que certifican el cambio político del 28M

Sin sorpresas. Ya está aprobado, con el voto en contra de la oposición de izquierdas (PSOE y NC-Bc), el primer presupuesto elaborado por la consejera de Hacienda, Matilde Asián, para diseñar las políticas del Gobierno cuatripartito (CC, PP, ASG, AHI) que preside Fernando Clavijo: 11.300 millones de euros, 1.120 millones de euros más que en 2023.

Unas cuentas con las que, como recordó Raúl Acosta (AHI), “certificamos el cambio político” que salió de las urnas el pasado 28 de mayo y gracias a las cuales, para Fernando Enseñat (PP), “vamos a transformar Canarias y cambiar la vida de los canarios”.

Obviamente, la oposición sigue insistiendo en que los presupuestos “dibujan una Canarias oscura, son pasivos ante la pobreza e incrementan la desigualdad”, como afirmó el socialista Sebastián Franquis, o que son “temerarios e imprudentes, elaborados por un Gobierno desatinado”, como consideró la canarista Esther González (NC-Bc).

Unas cuentas que no incluyen los dos grandes acuerdos que presentó el PSOE al Gobierno de Clavijo y que, en un principio, tanto el propio presidente como la consejera Asián o el portavoz de los nacionalistas, José Miguel Barragán, consideraron aceptables: uno por la productividad y otro contra la pobreza.

El conservador Fernando Enseñat fue el encargado de explicar esta aparente contradicción: “sus propuestas son decepcionantes, no tienen ficha financiera, pero no se preocupen, estos dos retos son importantísimos para el Gobierno y ya se está trabajando en estrategias más profundas y les tendemos la mano para negociarlas en su momento. No les decimos que no, quedan en nevera”.

