Mes de la mujer: salud mental y perspectiva de género

Según la Encuesta Nacional de Salud, las mujeres duplican los diagnósticos de ansiedad y depresión en comparación con los hombres. Intentan suicidarse hasta tres veces más. Entre las personas que consumen psicofármacos, más del 80% son mujeres. ¿Cuál es el motivo?

La mala salud mental en las mujeres es consecuencia directa de las cargas que soportan por la desigualdad social. El malestar se acumula en el cuerpo y se expresa en forma de insomnio, cansancio crónico, tensión, ansiedad, tristeza mantenida o sentimientos de culpa.

Cuidar la salud mental de las mujeres es mucho más que disminuir estos síntomas. Es redistribuir la carga de los cuidados. Es combatir la violencia. Es garantizar la igualdad.