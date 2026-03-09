Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mes de la mujer: salud mental y perspectiva de género

La desigualdad causa problemas de salud mental en las mujeres

Mes de la mujer: salud mental y perspectiva de género

Mes de la mujer: salud mental y perspectiva de género

Renata Domingo

Según la Encuesta Nacional de Salud, las mujeres duplican los diagnósticos de ansiedad y depresión en comparación con los hombres. Intentan suicidarse hasta tres veces más. Entre las personas que consumen psicofármacos, más del 80% son mujeres. ¿Cuál es el motivo?

La mala salud mental en las mujeres es consecuencia directa de las cargas que soportan por la desigualdad social. El malestar se acumula en el cuerpo y se expresa en forma de insomnio, cansancio crónico, tensión, ansiedad, tristeza mantenida o sentimientos de culpa. 

Cuidar la salud mental de las mujeres es mucho más que disminuir estos síntomas. Es redistribuir la carga de los cuidados. Es combatir la violencia. Es garantizar la igualdad.

Canarias levanta el mayor número de viviendas nuevas desde el año 2008

Mes de la mujer: salud mental y perspectiva de género

Cambios en la adjudicación de vivienda pública en Canarias: ¿Cuáles son los nuevos criterios?

Las agresiones a médicos alcanzan 68 casos en 2025 en la provincia de Las Palmas

DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria

La Policía Nacional lo hace oficial: así funciona la última tendencia de los ciberdelincuentes para estafar a los canarios

La Guardia Civil lo confirma: los conductores deben realizar este simple gesto que "puede salvar vidas" en las carreteras canarias

Padylla, Premio Canarias de Comunicación 2026 por su trayectoria en el humor gráfico

