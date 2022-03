Inma Medina: «Tendremos que acordar con los grupos del Carnaval hacer actos y fiestas en verano»

Este domingo fue el velorio de la sardina. ¿Qué balance hace del Carnaval de galas y concursos?

El resultado lo veo muy positivo. Sobre todo porque hemos dado un ejemplo de responsabilidad increíble por parte de los participantes, los concursantes y como de los ciudadanos que vinieron a disfrutar. Muchos disfrazados, otros sin hacerlo, pero todos cumpliendo con cada una de las medidas sanitarias que se habían establecido. La gente ha dado un ejemplo de responsabilidad demostrando que sí se podía hacer el Carnaval de galas y concursos, porque el de la calle nos corresponde hacerlo en julio.

Carnaval de galas y concursos que se retrasó dos semanas. Santa Cruz lo llevó directamente a junio, Maspalomas igual. Muchos opinaron que tendrían que haber hecho lo mismo.

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado más de mil actos culturales a lo largo de la pandemia. Qué sucede, nosotros hablamos de un espacio abierto, que no tiene nada que ver con Santa Cruz de Tenerife donde hay un recinto cerrado. Nosotros en el parque Santa Catalina estábamos en un lugar al aire libre, con todo el mundo con su mascarilla, la gente sentada. Hemos cumplido. A parte de eso, la gente tenía ganas de fiesta, de disfrutar, de vivir con alegría después de dos años que han sido muy tristes, fastidiosos, que además se ha quedado mucha gente por el camino. Dar esa alegría a la ciudadanía era necesario y eso que faltó la parte más carnavalera de la calle.

La gente necesitaba Carnaval, pero también toda esa gente que vive económicamente directamente de la fiesta.

Claro. Hacer el Carnaval no era solo una apuesta del equipo de Sociedad de Promoción, era de todo un colectivo. Teníamos un compromiso con todos ellos. Con los puestos de trabajo que generan, con la economía de sectores que han quedado en una situación vulnerable. No nos olvidemos que la pandemia ronda y por eso había que apostar y apoyar a unos actores que hacen que el Carnaval sea una fiesta de interés turístico nacional, porque en ello invierten mucho tiempo, esfuerzo y recursos; todo eso también les tiene que repercutir. Al final esto es un generador de economía.

Acaban de desvelar el programa del Carnaval de verano. ¿Está cerrado o habrá sorpresas?

Hay que pensar que todo lo que programamos dentro del carnaval este año era imposible; al final hemos optado por darle a la gente la alegría de poder vivir en la calle, de disfrazarse, de tener la gran cabalgata. Tendremos un gran desfile de premiados el viernes día 1 de julio, para después tener la noche de conciertos con nuestras orquestas, nuestra música latina, que son las que nos hacen bailar. Al día siguiente será la cabalgata de La Isleta a Vegueta. Y el domingo tendremos el carnaval de día, que cada vez se ve más claro que las fiestas de día son las que te suman a toda la familia; ya por la tarde será la incineración de la sardina en Las Canteras. El cortejo partirá de donde esté ubicado el Carnaval, todo dependerá de la obra de la Metroguagua. Ayer la mandamos al forense para que le hicieran la autopsia para ver si fue muerte natural.

El parque estará en obras por la Metroguagua. ¿Qué alternativas barajan?

La ciudad es muy grande. Tiene muchos espacios posibles. El lugar lo tengo ya pensado, pero no podemos desvelarlo hasta tener los planes de seguridad, para saber qué se puede y qué no. En este equipo no dejamos nada a la improvisación.

¿Habrá un recinto, un escenario? Obviamente no como el del parque de ahora.

El gran escenario no, pero piensa que reciclamos mucho. Todas las figuras del Carnaval se utilizan para las fiestas de los distritos, para otros eventos. Algo habrá.

Carnaval de Día. El de Vegueta ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza en los últimos meses. ¿Qué tienen planeado de cara a 2023?

Nos hemos reunido en muchas ocasiones no solo con la abogada que los defiende, también con la asociación. Creemos que podemos llegar a acuerdos con ellos, factibles para ambas partes. Desde el Ayuntamiento hemos tomado muchas medidas correctoras desde que llego este equipo de gobierno. La ampliación a la GC-110, que no estuviera todo el mundo concentrado en Mendizábal y Pelota; bajar los decibelios; acabar antes, en lugar de a las 11 de la noche, a las ocho; agilizar el dispositivo de limpieza. Es decir, las medidas las hemos puesto en marcha, pero eso tampoco le vale a los vecinos, bueno, a esta asociación; con lo cual tendremos que sentarnos para ver qué hacemos para que no cueste a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria como pasó con lo de Simón Bolívar.

Una de las polémicas de este Carnaval ha vuelto a ser con las murgas. ¿Qué pasó con las puntuaciones?

Aquello fue un error humano. Cuando se puntúa la fase esta no se arrastra a la final solo es interpretación. Qué sucede, cuando hicieron la puntuación sumaron la puesta en escena, fue algo de lo que no nos dimos cuenta pero eso no alteró el resultado final, salvo dos murgas que no obtuvieron premio. Es un error que asumí por ser la responsable. Lo hablé con los afectados y lo entendieron.

¿Se recuperará el formato habitual de 30 minutos en el concurso de murgas?

Lo de este año ha sido algo excepcional. Las bases del concurso se tendrían que cambiar ahora en 2024, porque acordamos que fuera cada cuatro años. A no ser que en las diferentes reuniones propongamos hacer cambios.

La murga ganadora ha sido de Fuerteventura, Los Gambusinos. ¿Podrá volver a participar?

Este año ha sido excepcional. Dentro de los estatutos y bases hay un tope de 24 murgas. Si se llena el cupo con las de aquí, de fuera no puede venir nadie; incluso si hay nuevas de Gran Canaria, esas no podrían. Si hubiera hueco, yo no haré diferencia, que vengan de cualquier isla si quieren.

Fiesta de interés turístico internacional. ¿Cómo va el camino para lograrlo?

Tenemos que estar cinco años trabajando como fiesta de interés nacional y en ello estamos. Ahora nos quedan campañas en el exterior. De ahí el patrocinio para que quien gane el Concurso de Maquillaje Corporal vaya a Austria. Hemos estado trabajando para presentar esa solicitud este año al ministerio de Turismo.

¿El Carnaval de verano viene para quedarse?

Existen todas las posibilidades. El carnaval tiene que celebrarse en sus fechas, respetando la cuaresma. Distinto es que luego hagamos fiestas de disfraces. Desde Sociedad de Promoción estamos trabajando para tener actividad durante el año; contacto con los colegios para crear nuevas canteras, con escuelas de profesionales y diferentes sectores. En verano, tendremos que acordar con los grupos hacer actos y fiestas, como con el fin de año de agosto, para seguir difundiendo el Carnaval a lo largo del año.

Tras el pinchazo de este año, ¿la cantera volverá con fuerza el próximo año?

Si las condiciones sanitarias lo permiten, desde luego. Este año solo hemos tenido dos comparsas infantiles y una murga, pero porque las condiciones de los niños son diferentes. Estos grupos están en un proceso de crecimiento.

Grupos que tienen su caladero en los barrios.

Es ahí donde crean, crecen y captan a su público. Cuando se critica el Carnaval diciendo que es una fiesta, ¿nos hemos parado a pensar la labor social que hacen los grupos? Tanto los adultos como los infantiles. Sé de comparsas y murgas que están pendientes de los niños y de los más jóvenes para salir a concursar solo si las notas o sus obligaciones están bien. Tenemos que incidir en eso y ya estamos trabajándolo desde Sociedad de Promoción. Una labor social que sea divertida y atractiva para ir captando más cantera.

Hay grupos que son fuera de la capital que tienen dificultades para encontrar espacio de ensayo. Caso de Lianceiros.

Cuando pusimos en marcha el Manuel Lois nadie lo quería. Hoy todos quieren allí un espacio, pero tiene la capacidad que tiene. Precisamente he adquirido un compromiso con la comparsa Lianceiros porque es de las que hace una gran labor social. Lo tengo que lograr a través de Participación Ciudadana. Con Yoruba o Chiramay sí se ha podido; ahora están ensayando en el colegio de Salto del Negro tras habilitarlo.

¿Lo de Lianceiros es extrapolable a otros grupos?

No es lo mismo. Una vez, recuerdo haber ido a un municipio y me estaban dando leña como concejala de Carnaval por eso. Cuando terminaron les pregunté ¿por qué no le exiges esto mismo a tu ayuntamiento? Cada municipio debería ser consciente que el Carnaval genera para toda la isla.

Pedro Daktari subió este domingo al escenario para un homenaje y durante las galas se ha recordado a los carnavaleros fallecidos estos dos años. ¿Pesa que se haya ido tanta gente durante la pandemia?

Si reconocerlo es hacer un homenaje, ha faltado. Pero cierto es que el mayor reconocimiento era tenerlos presentes y contar con ellos. Este año Isabel Torres iba a ser presentadora de la gala Drag. Ella lo sabía, pero no pudo ser. Fernando Méndez venía siempre a presentar proyectos. Mientras pueda no tendré en la mochila el decir que no hicimos algo. Con Pedro Daktari lo hicimos el martes de Carnaval, era su ilusión, el sueño de su vida era actuar con una orquesta.