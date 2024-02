Los Nietos de Sarymanchez ganan el Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024. Entraron el primer momento a modo 'salvador' (Dali) de una manera potente y terminaron montados en una ola, un tsunami carnavalero que también fue figurado y que sirvió de pretexto para sacar a Carolina Darias (la auténtica) en zodiac. Los de Rubén Santana, Pitu, se quitan de encima la espinita tras la autodescalificación de hace un año y, sin duda, se lo dedican a Arturo García, compañero fallecido hace un año.

El segundo premio fue a parar al Sureste, concretamente al Carrizal de Ingenio, de donde son los Legañosos. Terceros quedaron Los Serenquenquenes, de Agüimes. Ambas hicieron doblete en vestuario en las mismas posición. En esta última categoría, el primero sí fue a parar a una murga de Las Palmas de Gran Canaria, en este caso a Despistadas, única murga femenina que actuó en la final.

En cuanto a los premios menores, el Benito Falcón fue a parar, también a Los Nietos de Sary Mánchez. El Criticon, que otorga la prensa, fue para la letra 'Sin oficio ni beneficio', de Twitty's. El Tomás Pérez, para el tema 'Fuerte pedazo de fiesta', de Los Serenquenquenes. El Tito Rosales se lo llevó la murga Las Traviesas. El Definitivamente Yo es para Yero Santana, murguero de Los Chancletas; y el Carmelo el Pariente para la murga infantil los Biznietos de Kika.

Los de Toni Brito arrancaron con fuerza. Lo hicieron con más potencia que en la noche del miércoles, cuando cerraron la tercera fase. Que salieran a primera hora ayudó para que el recinto de Belén María estuviera casi lleno. Llevaron por fantasía: Las cosas de Julio, inspirada en las obras del escritor Julio Verne. Bastante vistosa, especialmente los tocados.

En su primer tema, los Chancletas cantaron Toc: Trastorno Obsesivo Carnavalero. En la fase hicieron este tema y fue el más efectivo de los dos. Como decían ellos, después de hora y media para salir de La Isleta, la murga decana de la capital de las que siguen en activo le cantó al Carnaval. Hasta confesaron tener la foto de Pitu, director de los Nietos de Sary Mánchez, en el baño. Con gorritos de papel de periódico y calcetines, fueron muy resolutivos.

𝓕𝓲𝓷𝓪𝓵 𝓭𝓮 𝓶𝓾𝓻𝓰𝓪𝓼 𝓭𝓮 𝓵𝓸𝓼 𝓒𝓪𝓻𝓷𝓪𝓿𝓪𝓵𝓮𝓼 𝓭𝓮𝓵 𝓜𝓾𝓷𝓭𝓸

🤡🎷🥁#FINALMURGASLPGC



Abriendo la final en La Isleta...



1. LOS CHANCLETAS

1. LOS CHANCLETAS

Fantasía: «Las cosas de julio»

En el segundo tema, un reportero en directo desde la plaza del Pueblo avisaba de una rebelión en la que unos chicos con redes de pescar en charcos le terminaban apresando. Y es que Los Chancletas y sus 72 componentes declararon anoche la República independiente de La Isleta. Lo hicieron con fuerza y hasta confesaron que los isleteros metieron de infiltrado en el Ayuntamiento a Quevedo -el nuevo director artístico-. Sin duda, fue lo mejor de su paso por el concurso este año.

Los de Toni Brito explicaron los requisitos para ser de La Isleta: "a todo el que no la cumpla pa' fuera y calladito". Saberse un chiste de Manolo Vieira, tener azotea pal' asaderito, un bañito en la playa aunque haya microalgas. Y entonces, mano en el pecho, cantaron el himno: de La Isleta al Refugio. Construyeron un aeropuerto en Las Coloradas y entonaron por todo lo alto una declaración de intenciones: "el Carnaval no se va de La Isleta". Rechazo a la xenofobia y homenaje a Manolo Vieira, aunque lamentaron no habérselo hecho en vida.

Serenquenquenes

Los de Javier Santana entraron fuerte al ritmo de la percusión. Con una vistosa fantasía, Historia de un Carnaval, los Serenquenquenes hicieron un homenaje a los medios y especialmente a los medios escritos con una tela que hacia las veces de papel de periódico. Los lagarteros modificaron su entrada y cargaron contra la decisión de cantar en la final un tema inédito y otro repetido de la fase. El público les acompañó y tampoco se vieron muy conformes con esta idea.

Arrancaron con el primer tema que cantaron en la fase. En la canción de la afición hicieron una retahíla murguera clásica muy bien hilada. Cuestionan a donde van a parar los beneficios económicos que generan las energías renovables y se preguntaron que pasaría con el Carnaval si gobernara Santiago Abascal, sería como "retroceder a tiempos del dictador". Aprovecharon para transformar en toreros a la política canaria: Clavijo Jesulín y Román Rodríguez como Manolete tras una estocada.

Los de Agüimes brindaron unas voces potentes. Terminaron por defender el paso de las murgas históricas y poner en entredicho los constantes cambios del concurso de murgas, "y ahora resulta que todos los años quieren las bases cambiarlas, ya no hay fundamento". Y dejaron ahí la indirecta a esas murgas (o murga) que amenazó con dejar de concursar en la capital si no se cambiaban las bases.

En el segundo tema, con un tono más alegre, le cantaron a las fiestas canarias. Se fueron de romería y hasta de vara' del pescao, fiesta identificativa del municipio. Por allí también pasaron la traída del gofio. Otro clásico del municipio de Agüimes. Levantaron un poco el tema al llegar a la Rama de Agaete, papagüevos incluidos. Salvaron el tema, que se estaba alargando, convirtieron el colofón en una fiesta de pueblo.

Nietos de Sarymanchez

Los Nietos volvieron a levantar al público en peso en su entrada y pasacalles, tal y como lo hicieran el pasado martes. Con Rubén Santana Pitu en modo salvador del Carnaval -realmente era Salvador Dalí-, lucieron la fantasía 'Vaya cuadro'. Sencilla y muy vistosa. Y es que tras la autodescalificación del año pasado hay quien ha dicho por ahí que van de "salvadores" de la fiesta; y lo hicieron. Con 97 componentes fueron la murga más numerosa de la noche. Mostraron todo el potencial que tienen en voces y ritmo, como de costumbre.

En su primer tema, 'Bien común', dejaron claro que es en Las Palmas donde quieren concursar. En un tema que fluía solo aunque con menos fuerza que en la entrada, cantaron a Miguel Ángel Ramírez, "nos avergüenza". Condenaron sus formas y su violencia, especialmente cuando amenazó a un periodista con "arrancarle la cabeza". Reconocimiento al murguero bailongo y a otros tantos. Y entonces, le llegó el día al periodista de El Día Humberto Gonar: "porque no todo vale".

En el segundo tema, Sopita y pon, llegaba algo peor que "que estallen los tanques de gasolina" del Puerto que tienen justo al lado. En el muelle con peligro de tsunami, se rieron del cambio de ubicación de la fiesta a la explanada de Belén María. Y de pronto Pitu dijo "vamos a salvar a gente". Desplegaron una zodiac y rescataron a Carolina Darias e Inma Medina, que estaban entre el público. A continuación, alguien dijo de salvar a un chicharrero, pero para ese ya no había un bote.

Los Nietos mejoraron en este segundo tema. Más entretenidos que en cualquiera de sus temas de esta edición. La ola venía y venía. La murga completa se convirtió en tsunami, que ya iba "por Moya a gran velocidad". Y de pronto, pidieron algún superviviente. "Josué Quevedo soy Israel Reyes deja subirme en esta tabla", y el pobre Israel naugrafó como si se tratara de Leonardo DiCaprio en Titanic. Uno de los momentos más divertidos de la noche.

Chacho Tú

Los Chacho Tú tenían una difícil tarea. Superar la espectacular puesta en escena de 2023, en la que desplegaron una pancarta desde el Hotel AC Gran Canaria y tras tomar de rehenes al público. Comenzaron con potencia y con la percusión por todo lo alto de genios: "Los Chacho Tú te concederán todos tus deseos", decía su fantasía. Con 81 componentes los de Javier Guerra pusieron el listón alto.

En su primer tema, 'El Mediador', lanzaron más de una retahíla en defensa del concurso de murgas. En especial de las murgas femeninas. Pero el gran momento fue cuando le cantaron a la vecina que "el conflicto ha ganado una vez más". Pero entonces encontraron una vecina que sí "comprende" los carnavales "y es un ejemplo para toda la ciudad". En ese momento, desde más de una ventana de los edificios de la Junta de Obras del Puerto hay gente que se asomó.

𝓕𝓲𝓷𝓪𝓵 𝓭𝓮 𝓶𝓾𝓻𝓰𝓪𝓼 𝓭𝓮 𝓵𝓸𝓼 𝓒𝓪𝓻𝓷𝓪𝓿𝓪𝓵𝓮𝓼 𝓭𝓮𝓵 𝓜𝓾𝓷𝓭𝓸

🤡🎷🥁#FINALMURGASLPGC



4. CHACHO TÚ



Fantasía: «Los Chacho Tú te concederán todos tus deseos»

Tema 1: ‘El mediador’

4. CHACHO TÚ

Fantasía: «Los Chacho Tú te concederán todos tus deseos»

Tema 1: 'El mediador'

Tema 2: 'El genio del Carnaval'

También pidieron más protagonismo de todos los premiados en los concursos del Carnaval. Colofón final contra los mensajes homófobos y una reflexión a la hora de adaptar las letras de las murgas a los tiempos. Y entonces, comenzó la leyenda. En el segundo tema les tocaba hacer un homenaje al maestro y artista: Manolo Vieira. Con el genio del Carnaval, los de Schamann se convirtieron en seres mágicos salidos de la lampara.

Los afectados por el volcán de La Palma o los incendios entre los temas de las retahílas. También para el fútbol femenino. Reclamaron una estatua para Misa, jugadora de la selección de fútbol. Busto que mostraron allí mismo. La sanidad o la pobreza infantil, otros temas recurrentes. Culminaron con rajazo a los Nietos de Sary Mánchez por autodescalificarse y "por amenazar al carnaval". Y una vez más: "van de salvadores pero aquí había murgas antes". El tema se hizo largo, tanto que se despidieron al borde de la descalificación.

Trapasones

Los del polígono Cruz de Piedra este año han querido homenajear a "el payaso que no se rindió jamás". Con una fantasía de payaso clásico, la murga de Yeray Hernández 'El Meji' lucieron un arranque aceptable. Uno de los más justitos de la noche. Pese a todo, supieron levantar al público de Belén María. El reloj rozaba la una de la mañana y había que calentarse.

Y tras pedir permiso para quitarse el gorro, El Meji le reciminó al público ir sin disfrazar en la gala. En el primer turno tiraron por el tema inédito, presentado por Lili Quintana: 'Do yo know me? Como diría un canario: ¿me conoces mascarita?'. Con el periodista Roberto Herrera sobre el escenario repartieron máscaras venecianas a Carolina Darias, Inma Medina, entre otros. Tras el guiño, sacaron a escenario a varias deportistas femeninas tras presentarlas tras las máscaras de unas leonas.

𝓕𝓲𝓷𝓪𝓵 𝓭𝓮 𝓶𝓾𝓻𝓰𝓪𝓼 𝓭𝓮 𝓵𝓸𝓼 𝓒𝓪𝓻𝓷𝓪𝓿𝓪𝓵𝓮𝓼 𝓭𝓮𝓵 𝓜𝓾𝓷𝓭𝓸

🤡🎷🥁#FINALMURGASLPGC



5. TRAPASONES



5. TRAPASONES

Fantasía: «Buscando un payaso decente me disfracé de Carmelo 'El Pariente'»

Los de El Meji subieron a escena Dani Calero transformado en platanito. Y hasta unos loros rumberos. En este juego de máscaras siguieron por "los héroes sin capa" detrás de un oso polar. La fórmula estaba bien pensada, la ejecución, se dejó llevar. Algo así como el programa 'Mask Singer'. En 'Recuerdos del pasado', el segundo tema, arrancaron convertidos en juguetes. Mención especial al de Barbie dentro de su caja.

Los disfraces muy variados. Con un juego de voces bien ejecutadas y con el director convertido en el sheriff Woody de Toy Story empezaron con un particular ¿Quién es quién? Los del Polígono hicieron un juego en el que intentaban interactuar con el público y que a pesar de no ser mala idea, en la búsqueda de una serie de pistas, la actuación fue más bien plana.

Los Legañosos

Como gladiadores y legionarios romanos, los del Carrizal de Ingenio irrumpieron en Belén María. Potentes e impecables, volvieron a ser los emperadores de todo esto. Comandados por David Zurita, lucieron una fantasía de los tiempos del César de nombre kilométrico. Pese a la hora consiguieron la máxima animación del público. Y es que los 77 del Sureste saben mover a su público.

Para su primer tema escogieron 'Marchando una de Carnavales', una puesta en escena donde cambiaron la vestimenta romana por el mandil y bandeja en mano. El tema ya lo interpretaron en la fase y volvieron a brindar murga. Con gracia y un buen juego de voces, los de David Zurita, con el permiso de Pinito del Norte que hizo la introducción, le cantaron a la precariedad laboral al ritmo del "hay que ser torero".

𝓕𝓲𝓷𝓪𝓵 𝓭𝓮 𝓶𝓾𝓻𝓰𝓪𝓼

🤡🎷🥁#FINALMURGASLPGC



6. LEGAÑOSOS

6. LEGAÑOSOS

Fantasía: «Máximo Décimo Lega Meridio Mínimo Común Múltiplo Divisor comandante de las murgas de los Carnavales del Mundo reclama al César lo que es del César y al pueblo… Carnaval»

El pique sano, con pollo de primera y chicharro de segunda, siguió aderazado de chorizo político y terminó con una reivindicación denuncia por los precios de los alimentos para celíacos. El segundo tema arrancó con dos chicas descontentas con sus novios a la entrada del cine dispuestas a ver Barbie. 'Será por Keen te quiero', el que iba a ser su tema de fase pero que finalmente se reservaron para la final.

Con una letra bien desenfada y con un Ken y una Barbie humanas en sus cajas. ¿Ellos? Todos de Ken, con peluca rubia. Rajaron contra las etiquetas, en favor de la igualdad, contra los discursos homófobos y contra "los retrógrados, nosotros somos más". Con mil accesorios, sacan hasta al Ken mediador, en alución al caso de corrupción. Y así arrancaron con un cierre de lo más rosa con comparseras. El tema, arriba.

Los Majaderos

Mayoritariamente desde Ciudad Alta, los Majaderos se estrenaron este año en el Carnaval y cumplieron con nota. Llegaron y lograron colarse en la final. Lo hicieron con una fantasía kilométrica muy llamativa a lo Joker, el malo de Batman. Comandados por Ayoze Sánchez y con Raúl Talavera de presidente -antiguo Twitty- demostraron que aunque novatos con esta formación, muchos de ellos llevan años en esto.

Con 72 componentes, dejaron atrás el disfraz de villano para cambiar por uno de farola. El tema que ya interpretaron en la fase no perdió frescura. Con buenas voces y mucho ritmo, celebraron el pase de la UD a primera, las colas o el precio récord de los alquileres.

𝓕𝓲𝓷𝓪𝓵 𝓭𝓮 𝓶𝓾𝓻𝓰𝓪𝓼

🤡🎷🥁#FINALMURGASLPGC



7. MAJADEROS



7. MAJADEROS

Fantasía: «De Cádiz a Brasil viajo a Venecia a por mi careta y sin pasar por Santa Cruz vuelvo a La Isleta al lugar donde nací y así mis cartas como Joker repartir»

En su segundo tema, una murga artificial, tiraron de inteligencia artificial. Lo hicieron con fuerza, convertidos en robots y completamente camuflados. Siguen demostrando que son todo un descubrimiento para el público por su originalidad. Tiraron de inteligencia artifical para transformar murgueros de unos grupos en los de otros. Inma Medina negándoles un local, Carolina Darias con un tatuaje bajo el ombligo, Pedro Sánchez con corbata verde "como Abascal".

Todo para terminar por condenar este tipo de usos de las IA, un tema sumamente polémico por el uso indebido de imágenes de menores. Y sin decaer, le preguntaron a Chat GPT quién ganaría el concurso. ¿Serenquenquenes? No, una murga nueva. El director, de científico loco, y los componentes tiraron de retahíla crítica, con énfasis en la inflación de los alimentos. Muy buen nivel.

Y llegó el turno de la única murga femenia que logró el pase a la final. Las chicas de Despistadas, como buenas isleteras, jugaban en casa. Tenían la tarea de cerrar la noche y de dejar el listón alto. Con 71 componentes lucieron la fantasía 'Brillo en la corte', y aunque ya no les diseñe Josué Quevedo por incompatibilidades, el resultado no se quedó atrás en calidad y elegancia.

Las de Fefi Betancor cambiaron su tema más crítico de la fase por uno más desenfadado. "De trabajar estoy cansada, pero esto de internet es una pasada", en el que con forma irónica le cantaron a los trabajos precarios, "eso que casi todo se va en el alquiler". Con buenos juegos de voces -esta es una de sus especialidades-, hablaron de las exigencias de los cuidados del cuerpo y después tirar por las relaciones de pareja.

𝓕𝓲𝓷𝓪𝓵 𝓭𝓮 𝓶𝓾𝓻𝓰𝓪𝓼 𝓭𝓮 𝓵𝓸𝓼 𝓒𝓪𝓻𝓷𝓪𝓿𝓪𝓵𝓮𝓼 𝓭𝓮𝓵 𝓜𝓾𝓷𝓭𝓸

🤡🎷🥁#FINALMURGASLPGC



La última murga en liza...



8. DESPISTADAS



8. DESPISTADAS

Fantasía: «Brillo en la corte»

Tras una ejecución que cumplió lo justo, tocó el segundo tema. Despistadas sabe hacer temas originales. En este caso, a las isleteras les tocaba convertirse en aprendices de peluqueras. Con una puesta en escena novedosa y juegos de voces -y una Fefi Betancor siempre carismática-, las chicas se proponían copiarle todo a Raquel. Ellas se dividieron en dos, por un lado, las estilistas y por otro aquellas que se arriesgaban con estas aprendices que preferían copiar.

Cierran con el que es su mejor tema de la edición. El más original y el que más elementos recoge. Eso seguro. "Las murgueras nos hemos cortado el pelo", con esta frase y coincidiendo con el día internacional de la lucha contra el cáncer lanzaron un mensaje esperanzador y de ánimo que hizo a Fefi Betancor romper. Romper a llorar como muchas otras personas sobre el escenario y desde el público.