Miles de mascaritas despiden a la sardina de Los Carnavales del Mundo

Los Carnavales del Mundo dijeron adiós este domingo a su sardina. Miles de mascaritas se congregaron en la plaza de Manuel Becerra para despedir al pececillo que lucía como un pez de colores en vez de con su habitual tono plateado. La comitiva salió con cuarenta minutos de retraso sobre el horario previsto debido a problemas con la colocación de las carrozas, según la organización del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, camino de la playa de Las Canteras. La novedad de este año es que no había voladores para anunciar el fin de fiesta, sino un espectáculo de drones en el cielo en La Puntilla. Pero todo se chafó en el último momento por un inhibidor de señal que impidió coordinar las comunicaciones desde tierra con los aparatos aéreos. El pececillo, no obstante, ardió desangelado como es tradicional dentro del agua.

El puertorriqueño Joseph Fonseca puso fin al programa festivo del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que en esta edición ha sido de gran altura tanto por los artistas como por las orquestas invitadas. Un gran concierto de merengue, bachata y salsa para animar la despedida de la sardina que, sin embargo, no contó con numeroso público. Era previsible tras la celebración el sábado de la Cabalgata y de los conciertos protagonizados por el colombiano Manuel Turizo y el puertorriqueño Manny Manuel, que congregaron a miles de personas en el recinto principal de Belén María y en los aledaños hasta altas horas de la noche. La resaca pesaba sobre algunos a la hora del entierro.

La sardinita, coronada y fumándose un puro siguió el concierto de Joseph Fonseca encima del escenario, diseñado por Alberto Trujillo para las carnestolendas capitalinas, hasta que sobre las seis y media le llegó la hora de que la bajasen del mismo para subirla en la carroza que la llevaría a la playa de Las Canteras. Con ella irían la Reina, Katia Gutiérrez Thime; la Gran Dama, Eva Costa Santiago; la Reina Infantil, Liah Guardia Suárez y el Drag Queen Elektra junto a la concejala de Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Inmaculada Medina. La carroza iba custodiada por la Policía Canaria por delante y, por detrás, por agentes de seguridad.

La afilarmónica Los Nietos de Kika abrían la comitiva, que echó a caminar pasadas las ocho de la tarde -tenía previsto salir a las 19.30 horas-, seguida de las comparsas Chiramay y Nuevo Estilo, la murga ganadora de la edición, Los Nietos de Sarymanchez, la Batucada Caribe, la Batucada Show Band Piratas del Caribe y la banda Guiniguada. También los tradicionales personajes del Carnaval, comenzando por su santidad el Papa y algún que otro obispo para enterrar a la sardina. Y una ristra de viudas que se tiraban al suelo de dolor. Más que llanto, era un griterío constante que atronaba en los oídos de los espectadores.

La comitiva salió con retraso y dio tiempo a que más mascaritas con disfraz se unieran al sepelio. Entre ellas, Olivia Newton John; Drácula y un grupo de mujeres un tanto barbudas con los rulos puestos, la bata de estar en casa y los guantes de fregar.

Entierro de la sardina 2024 /

Viudas del Victoria

Y, por supuesto, muchas viudas. Un grupo comedido del Real Club Victoria había acudido engalanadas para la ocasión. "Lo hemos pasado súper en este Carnaval, ahora nos falta el del Sur", anunciaba Ingrid Armas, aunque apuntó que antes de eso; el próximo fin de semana, asistirán al fin de fiesta del Carnaval que todos los años realiza la entidad social y deportiva, con banda incluida por los alrededores de la sede. Y es que la institución es todo un emblema dentro de los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria, ya que fue una de las primeras entidades que apostó por la celebración de las primeras carnestolendas de La Isleta tras los cuarenta años de prohibición de la dictadura. Además, desde su balcón, las autoridades dan la orden de la quema de la sardina.

Al entierro habían salido ocho de las catorce mujeres que formaban el grupo de amigas, después de varios días de Carnaval asistiendo al Carnaval de Día, a la Cabalgata, a la gala de la Reina y la elección del drag. Un tute que había dejado bajas en el último día. Las mujeres, con una capa blanca y con una gran flor como tocado, estaban súper elegantes. Un traje ideado por Ingrid y en el que todas habían colaborado en la confección. "Hay que venir elegante; la ocasión así lo requiere, estamos de duelo", decía el marido de Ingrid, todo de luto, y que había ayudado también a su mujer en la elaboración de la prenda.

Un grupo de viudas, apodadas Las Divinas, lloraban desconsoladamente a pocos metros. Con un cartel como los que usan los guías turísticas eran fáciles de localizar entre el gentío que a las ocho de la tarde se había dado cita en la plaza de Manuel Becerra para seguir el entierro. "Si no las localizo no pasa nada; yo me divierto igual. Llevo 25 años en el Carnaval, empecé con Los Picapiedra, aunque solo tengo 52 años, decía una de ellas con voz masculina en referencia a una de las murgas históricas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria -Los Guanches Picapiedra-, que comenzó su andadura en 1978 y que obtuvo varios primeros premios en los años 80, convirtiéndose así en afilarmónica. "La que me busca es mi mujer, que llevo los bocadillos de los niños, aunque son un tanto granditos ya", remataba con guasa a todo aquel que la quisiera escuchar.

Santa Catalina, en el recuerdo

Las viudas se tiraban en el suelo desconsoladas por el fin de las carnestolendas de Las Palmas de Gran Canaria, mientras un grupo de agentes municipales ponía orden entre tanto revoltijo al son del pito. Tanta era las ganas de fiesta que la comitiva tardó un buen rato en salir de la plaza de Manuel Becerra, uno de los epicentros de Los Carnavales del Mundo, que este año ha tenido que trasladarse a La Isleta por las obras de la Metroguagua en el parque Santa Catalina. Alguna viuda recordaba entre lágrimas el emblemático lugar en el entierro de la sardina y pedía volver al año próximo al lugar porque, pese a que el recinto principal de Belén María, donde se han celebrado las principales galas del Carnaval, era más grande, como bien había dicho Pitu, el director de la murga de Los Nietos de SaryMánchez al presentar su tema 'Tsunami' en el concurso, con el que ganaron: "El recinto no deja de ser un muelle".

El cortejo fúnebre lo completaba la carroza anunciadora del Carnaval y la adaptada a personas con discapacidad o movilidad reducida, que seguían al tráiler de la sardina. La banda Guiniguada animaba con tal entusiasmo que, en algunos momentos, las mascaritas parecían estar más en la rama de Agaete que en el sepelio del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Al entrar en la calle Juan Rejón, la Cabalgata sufrió un desmembramiento. Las batucadas y los grupos del Carnaval ya pasaban el castillo de La Luz cuando la carroza de la sardina salía de Manuel Becerra. Fue entonces cuando la organización del Carnaval pidió a la Policía Canaria que custodiaba el tráiler que acelerará para que no hubiera un desfase entre los miembros de la comitiva.

La sardina llegó a la playa de Las Canteras con mucho ambiente en la calle y con mucha mascarita con ganas aun de fiesta. En La Puntilla la esperaban cientos de personas para decirla el último adiós. Con ella se iban 24 días de fiesta, que abrieron el pasado 25 de enero Armonía Show, El Combo Dominicano, La Mekánica by Tamarindos y Star Music, pregoneros del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2024. La sardina ardió desangelada en la playa porque el espectáculo de drones previsto no pudo celebrarse por problemas de comunicación. El periodista Ibán Padrón fue el encargado de despedir al pez sin voladores hasta el próximo año a través de un megáfono.