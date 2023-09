El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic ofreció ante los medios de comunicación su particular visión del caso Jean Montero, en el que todo apunta que deberán de ser los tribunales los que decidan si es el jugador o el club el poseedor de la verdad, tras la decisión unilateral del dominicano de no presentarse en el equipo desde el pasado lunes.

"Soy un entrenador joven, pero ni como jugador ni como entrenador, nunca me he encontrado en una situación así, pero el club ya ha emitido un comunicado y la situación desde este punto no ha cambiado", afirmaba tajantemente el esloveno al ser cuestionado por el acto de rebeldía del jugador. El técnico reconoce que en verano habló con el jugador y en esa conversación con él, "todo fue muy positivo y sin ninguna duda, por eso la situación pienso que nos ha sorprendido a todos".

Lakovic se mostró esperanzado de que la situación "se puede arreglar y solucionar, de una manera u otra, por mi parte sólo puedo centrarme en mi equipo y trabajar".

El responsable del banquillo amarillo afirmó que desconocía la existencia de la entrevista ofrecida a la televisión de su país por el jugador dominicano, en la que afirmaba que no se sentía a gusto en Gran Canaria, pero en su opinión "la situación actual con respecto a la de su etapa anterior en el club, es totalmente diferente, las cosas han cambiado, no sé si para mejor o para peor, sólo sé que este es mi segundo año aquí y sólo sé que mi conversación personal con él fue muy positiva y el me mostró muchas ganas, pero la situación cambió y veremos que sucede".

Ante una posible marcha atrás del jugador en su postura rebelde y un posible regreso a la Isla, Lakovic tiene claro que "el jugador tiene contrato con el club, si viene debería de reunirse con el equipo, como todos lo han hecho después del Mundial y la situación está en manos del club, que está en contacto con su agente y si viene, será que la situación se ha resuelto positivamente y entrenará con nosotros, si no lo hace, pues no entrenará".

En cuanto a una posible baja definitiva del jugador, el técnico balcánico reconoce que "contamos con él, es un buen jugador, que nos ayudaría seguramente, pero de momento estamos trabajando sin contar con él, dado que no está aquí con nosotros y tenemos que pensar así, por eso no pensamos más allá del día de hoy, porque no sabemos lo que opasará en unos días".

Altos y bajos en la ida de la Copa Isola

El esloveno valoraba el rendimiento del Granca en el primer encuentro de la Copa Isola ante el Lenovo Tenerife, que finalizaba en el día de ayer con un 83 iguales. "Hemos visto dos partes totalmente diferentes", afirmó, al tiempo que resaltaba que lo vivido en la primera parte "debería de servirnos para entender que aún nos falta mucho para lo que queremos ser", y en el caso de la segunda parte, entiende que "no debemos de restarle mérito a los chicos, por esos 20 minutos de pelea, de remontada, de seguir jugando y creyendo que se puede remontar". En su opinión, "como entrenador, nos debería servir más la realidad de la primera parte, donde fuimos bastante inferiores en varios conceptos y saber que tenemos que mejorar".

Lakovic valoró muy positivamente el ambiente vivido el viernes en el Pabellón Santiago Martín e invitó a los aficionados que "vengan a disfrutar del partido del domingo (12.00 horas), porque a pesar de que es un amistoso, queremos disputarlo y competirlo los dos equipos, porque además de ser un derbi, es el último encuentro antes de empezar la temporada". El esloveno catalogó como "gran noticia", que el Granca notificase que se había ya superado el número de abonados con respecto a la temporada pasada. "Sabemos la importancia que tiene nuestra afición en los partidos, porque nos han ayudado mucho crear este fortín en el Arena, pero somos nosotros los que debemos de dar el primer paso en la pista y después seguro que nuestra afición se identificará con el nuevo equipo y apoyarnos al máximo", recalcó a continuación.

En cuanto a la evolución de las lesiones de Sylven Landesberg, Andrew Albicy y John Shurna, según palabras del responsable del banquillo claretiano, "va bien, aunque seguramente Andrew y John no jugarán el domingo, Sylven tiene más números para reaparecer después de sentir molestias en su rodilla".

El nombre del joven base argentino, Dylan Bordón se ponía encima de la mesa, tras ser una de las grandes sensaciones de la pretemporada claretiana. Para Lakovic el jugador está "haciendo un buen trabajo, desde el año pasado fue creciendo, madurando y en estos momentos está pudiendo aprovechar sus minutos aprovechando que Andrew Albicy no está, para enseñarnos su talento y sus capacidades en el alto nivel". "Tiene que mejorar en el concepto de controlar la dirección del juego, pero sus capacidades físicas y atléticas, tanto en defensa como en ataque, las tiene y tenemos que seguir creyendo en él y seguir trabajando", añadía el estratega balcánico.

En lo referente a la adaptación de los nuevos jugadores al equipo, reconoce que "va lenta, porque hay una parte de la plantilla que por lógica va mucho más rápida que los nuevos, esta diferencia se nota en los entrenamientos, en la dinámica de partido y es normal, pero tenemos que espabilar, porque esto no para y una vez que empieza vamos a jugar sin parar, porque este invierno no hay primera Ventana de FIBA y en 100 días jugamos 30 partidos, lo que nos va a dejar sin tiempo para poder entrenar más, sólo para preparar cada partido y jugar".

Por último, Lakovic reconoce que en estos momentos "la forma y el acierto que ha mostrado el equipo en estos partidos de pretemporada, no me preocupa tanto, pero estamos aún lejos de lo que yo creo que tiene que estar el equipo en cuanto a la adopción de conceptos y siempre teniendo en cuenta que por mi forma de ser en estos casos siempre suelo ser más pesimista que optimista".