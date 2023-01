Quesada, el escritor insaciable que hacía traducciones en cinco idiomas

Alonso Quesada (Rafael Romero Quesada) hacía lo que Baudelaire: se paseaba por la ciudad —en su caso Las Palmas de Gran Canaria— y contaba, de forma crítica, lo que veía en sus calles y su puerto. A pesar de su temprano fallecimiento con solo 39 años debido a la tuberculosis, le dio tiempo a ser periodista, poeta, un ávido lector e incluso traductor. Esta última faceta es la que refleja el investigador Antonio Henríquez en el libro Alonso Quesada, traductor que el pasado tres de enero se publicaba en la revista BienMeSabe.org. Un libro que, siguiendo la filosofía de este espacio cultural en línea que lleva publicando 20 años, está disponible para todo el mundo de forma gratuita.

"En BienMeSabe la filosofía desde los comienzos siempre ha sido eso, puro altruismo cultural", explica uno de sus coordinadores, el doctor en Filología Hispánica por la ULPGC José Miguel Perera, mientras Antonio Henríquez, a su lado, se acomoda y pide un café. "Los que hacemos esta revista y los que colaboran no cobran nada, y así llevamos 20 años", añade. Y entre estos colaboradores asiduos lleva años presente Antonio Henríquez, escribiendo en la sección de Rescate sobre literatura canaria.

Henríquez empezó a interesarse por Quesada a partir de sus investigaciones sobre Agustín Millares Carlo, que leyó El lino de los sueños (Alonso Quesada, 1915) en el Ateneo de Madrid. "Me fui encontrando textos de Alonso Quesada, de Tomás Morales, de Saulo Torón... y me di cuenta de que muchas cosas de lo que se nos contaba de esos autores y lo que estaba publicado era incompleto o tergiversado, y a veces hasta mentira", explica el investigador. Saca tres libros de una bolsa de plástico y señala uno: Smoking Room, que acaba de ser traducida al francés por la profesora Marie Claire Durand. "Yo me atreví a hacer cosas como estas al ver que la llamada obra completa no estaba completa".

Cinco idiomas

Como demuestra el último libro publicado por Henríquez, dentro de la obra del escritor grancanario también tuvo un relevante papel la traducción. "Las propias traducciones de Alonso Quesada reflejan su estilo general. Para entender a Quesada, también hay que ver este tipo de textos", explica Perera destacando la relevancia de esta publicación.

Alonso Quesada estudió, al igual que Tomás Morales, en el colegio de San Agustín,donde la actividad traductora tenía importancia desde sus orígenes. Esta fue la semilla, junto a su gran curiosidad y ganas de aprender, que llevó a Rafael Romero a traducir a autores como al portugués Teixeira de Pascoaes, al belga Maurice Maeterlinck, al alemán Henri Heine o a los italianos Giosuè Carducci o Gabriele D'Annunzio, entre otros. "La influencia grande fue de Unamuno, cuando vino aquí y lo orientó", explica Antonio Henríquez haciendo alusión a la amistad y cercanía que Quesada mantenía con el escritor de la Generación del 98 y con otros como Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado.

Como explica Henríquez en la introducción de su libro, a la inquietud de descubrir también se sumaba esa necesidad de Quesada de compartir con sus contemporáneos las lecturas que tenía entre manos, aunque fueran en un idioma ajeno. Lecturas que además de servirle para aprender el idioma —portugués, italiano, alemán, francés o inglés—, también juegan un papel importante en sus creaciones literarias. Se empapó en libros de diversas lenguas, bebió directamente de ellos. Y en su mesa, para ayudarle, también estaban presentes, en esa "cordillera de diccionarios" que él mismo describe y que lo ayudaba en sus labores de traducción.

Personalidad y estilo bien definidos

En Alonso Quesada, traductor también hay textos sin firma que Henríquez se aventura a señalar como traducciones del propio Rafael Romero. "Me sorprende como traductor, como poeta, como periodista... En el libro se leen también otro tipo de escritos sin firmar que yo me atrevo a decir que son de él, se ve esa agudeza, esa cosa que tiene el autor que está presente en todos sus escritos", explica el investigador.

Los escritos en periódicos y las cartas que Quesada intercambiaba con amigos como Luis Doreste Silva, son partes de las pistas que Henríquez ha seguido para llegar a las traducciones del escritor grancanario. El investigador conoce la figura de Rafael Romero en profundidad, "ese humor esquinado que tiene", su estilo, sus preferencias temáticas. Y así, ha trazado un mapa, un libro donde se recogen traducciones en primer lugar y, a continuación, también ofrece un análisis de los escritores europeos que influyen a Quesada, que lo inspiran, que el escritor cita en sus propias obras.

Para Perera este aporte es muy interesante porque va más allá de la visión habitual en la que se vincula a Quesada y el modernismo canario solo con el mundo hispano: el amplio modernismo europeo, como el anglosajón, está presente en el escritor grancanario. "Las lecturas que hace, de algunos simbolistas, algunos románticos, o de otros coetáneos suyos, el propio D'Annunzio... Es interesante porque se ve que fue un hombre ávido de lecturas. Alonso Quesada va a adelantar las vanguardias en Canarias", puntualiza el coordinador de BienMeSabe.org.

Para terminar, Antonio Henríquez hace alusión al surrealismo al que tendía el Quesada final y a su relevancia en el panorama literario de la época: "Él estaba cerca de autores diferentes como Valle-Inclán. Tuvo relación con varios de los grandes de la época", sentencia.