Pasarlo bien, entre amigos, haciendo música, lo que se nos da mejor, ¿qué más se puede pedir cuando Cruz Cafuné agota entradas para 2024 en su gira nacional y Quevedo llena el WiZink Center de Madrid? Más, todavía más. Esto solo es el pico de una generación que ha conquistado las escuchas de medio mundo y jalea con el acento canario a la muchedumbre que corea sus canciones. La mescolanza de estilos y, sobre todo, la radiografía completa del territorio la acaba de hacer SaoT, que publica el 2 de junio el disco Afterhour The Mixtape con los 49 artistas del momento.

Quevedo, Don Patricio, Maikel Delacalle, Danny Romero, Sofi de la Torre, Juseph, Sara Socas, Bejo, West Dubai,... ¿Por qué 49? "Realmente, es un número extraño, ¿no?", ríe SaoT, conocido por su casa como Carlos Cabrera Suárez (Las Palmas de Gran Canaria, 1985). "Cuando íbamos por 30 pensaba cómo íbamos a terminar porque me preocupaba que, a más tracks, más vídeos musicales y eso lo complica a nivel logístico". Cuestiones prácticas que ha dejado en manos del destino y su entropía, aunque bien ha merecido la pena. Con esa intuición ha ido mapeando el talento de las última década en el álbum que ayer presentó oficialmente en el sur de Gran Canaria de la mano de Sonymusic España.

Esta reunión de talento canario ha tenido una única premisa a la hora de colaborar con cada uno de ellos: "Nunca metería a nadie en el Afterhour que no esté dedicando su vida a crear música y a estar puesto para conseguir un objetivo, independientemente de gustos", afirma tajante, "además de la amistad que nos une, por encima de todo valoro que cada cual esté sacrificando su vida para llegar a algo en la música y, si puedo utilizar esta plataforma para apoyar a determinados artistas y que, incluso, entre sí se conecten los más consagrados con los noveles, bienvenido sea".

Elegida la colaboración, puesto en marcha el set, grabado el videoclip, en realidad, parece que todo ha sido agua pasada. Nada más lejos de la realidad. Por contrapartida, lo más difícil "ha sido la propia grabación del disco en audio, ya que con cada uno de estos 49 artistas con sus 30 productores tenían que cuadrar su gira, sus discos, sus promos e historias", cuenta.

Canarias, a nivel mundial

En realidad, el dj, rapero y productor tenía experiencia en este engranaje colectivo. Lanzó el proyecto Afterhour desde Gran Canaria hace ya una década, cuando pululaba entre la madrugada y los destinos de aviones sin billete de vuelta. Viajó a Barcelona, Alicante, Sevilla y, por último, a Zaragoza hace cuatro años, "empezamos para pasar un rato con los colegas, estar en el estudio y crear música, sin ningún tipo de afán más que pasarlo bien", comenta al recordar que tenían 28 canciones en el tintero con su propia grabación, algo nunca visto hasta entonces en España. "Y ahora era el momento perfecto para hacerlo en Canarias, sobre todo porque nunca me he desvinculado de la escena y siempre he tenido contacto con los artistas que ya llevaban tiempo y también se han sumado, por lo que tenía la cercanía necesaria con ellos y las herramientas para hacerlo".

En su canal de YouTube se pueden escuchar los primeros lanzamientos con Bejo y Astroboi, Sara Socas y Malakkor, West Dubai, y Juseph con DJ Conjurer, y apenas en unas horas con Quevedo y Bluefire. "Hay momentos impensables... Muchos artistas me han confesado que han utilizado el Afterhour para atreverse a hacer algo o tocar algo que nunca hubieran hecho en sus trabajos personales", indica SaoT, "el caso más significativo es el de Sara Socas, que hay quien la esperaba más rapera, más de batalla, e hizo todo lo contrario". Envuelta entre pinos y estelas brillantes, la voz de la intérprete llama al R&B, lo que también aventura las posibilidades de cada cantante.

Amistad y reconocimiento

Así lo irá descubriendo el público cada semana a partir del 2 de junio, adelanta SaoT. Un verano por delante para escuchar a AlenGC, Lass Suga, Dailos MB, Fleeting, Jader, o2, Alejo, RAMC, Pablo Dacosta, Sofi de la Torre, Danny Romero, Highkili, Kali Ninmah, Maikel Delacalle, Rosell, Laura Low, Albi Z, Mikelo, We$t Dubai, Tazz Yeah, Jaylmb, Nadie Trece, Don Patricio, Dáe, Eva Ruiz, Lucho RK, Wos Las Palmas, Kharma, Flor Sz, Uge, Ajah, El Ima, OG Gara, Indigo Jams, Ambizius, Daniela Garsal, st. Pedro, Endyel, Kilian Viera, El Extranjero, Emblema, Elena Alberdi y Linton.

SaoT, que grabó y estrenó el documental Piélago. Morir de éxito en Canarias el año de la pandemia —disponible en abierto en el canal de su productora Chocolatex—, rastreó los obstáculos que tenían los artistas de décadas anteriores a los que se les negaba despuntar en el panorama internacional. De Los Canarios en los 60, pasando por Los Coquillos, las K-Narias, Efecto Pasillo, Danny Romero y Contando lunares de Don Patricio y Cruz Cafuné, la misión parecía ser emigrar a Madrid o a Barcelona para alcanzar la cúspide, pero las reglas del juego han cambiado, "lo que hicieron es consecuencia de lo que está pasando a dia de hoy". Internet y la búsqueda de un sonido propio, sin cortapisas ni réplicas de mal gusto, conforman la atmósfera ideal para que Donde quiero estar de Quevedo resuene en los cascos de los chavales, como imaginaba Cruz Cafuné, y sea el ejemplo de tantos que despegan desde las Islas.

"Es un artista que siempre apoya a las nuevas generaciones como a él lo apoyaron. Lucha por su tierra, sus compañeros artistas y, evidentemente, iba a ofrecer su apoyo. Y la sesión que grabé con él tiene ese pequeño guiño a la portada de su disco que representa ese cielo que ha ganado", apunta SaoT. En cuanto a las relaciones que se han ido cimentando a lo largo de este tiempo, añade que está orgulloso, "me uno a toda la satisfacción de lo que está pasando, ya que hacemos el éxito de una persona el de todos, y eso es lo que noto en todos los artistas, que remamos a una". La velada coincidió con el Día de Canarias, una festividad que mueve a unos y a otros según sus convicciones —más al amparo de las recién celebradas elecciones del domingo 28 de mayo—.

Por tanto, con la excusa, SaoT reflexiona sobre lo que significa este momento para la música hecha en el Archipiélago: "Refleja algo que yo llevo viendo desde hace años y nadie creía. Me alegro de ver todo este éxito en Canarias, viendo a Cruz Cafuné llenando un pabellón en Tenerife o a Quevedo en Madrid, y eso ha sido la lucha de todo el mundo". Será difícil juntarlos a todos para una sesión en directo, pero nunca se sabe qué milagro obrarán esta vez.