La artista/poetisa enamorada de su barrio/escritora/actriz/dramaturga y autoproclamada 'cani', Noelia Morgana, regresa este viernes a Gran Canaria con Girando pa agradesé. Morgana vuelve a brillar sobre los azulejos de la azotea polifacética Asociación Atlas Gran Canaria, el edificio con motivos estilo andaluz de la calle Anzofé. Una sevillana enamorada de la Isleta que retorna al barrio acompañada por su "amigo-genio" Juan Rodot, encargado de la guitarra y asociarse a la artista en el canto.

La actriz, que saltó al ojo público en 2016 con su vídeo viral A veces, no llevo sujetador. No me da la gana, se da un descanso de las giras temporalmente tras dedicar los últimos años como nómada por todo el país a un no parar de espectáculos. El motivo que la empuja a tomar esta decisión de echar el freno, según cuenta la propia artista en una publicación de Instagram, es "porque el barbecho de mi tierra escénica quiere 'okupar' el lugar de los escenarios". Una pausa; un punto y aparte que hace de esta ocasión una oportunidad única para disfrutar del don de la palabra que posee la artista.

Los asistentes a la azotea del Atlas podrán empaparse del trabajo profesional de la escritora andaluza a través de un recorrido por todas sus creaciones. Una cita que lleva repitiéndose anualmente desde el 2017, y que refuerza el vínculo de Noelia Morgana con las Islas Canarias. El espacio alternativo Asociación Atlas Gran Canaria lleva siendo lugar de refugio para la artista, "en ocasiones hasta dos veces al año", relata uno de sus miembros Manuel Cabezudo.

El último baile antes de separarse de los escenarios, amenizado en un lugar de confianza para la artista. La 'casa' de Morgana en La Isleta es un espacio artístico que también hace las veces de hostal para financiarse durante el año. Este modelo mixto que combina el hospedaje y los eventos culturales permite a los gestores de Atlas no depender de instituciones ni de subvenciones, dándoles la posibilidad de autogestionarse y ser independientes.

Amor por las Islas

No es la primera vez que la artista visita el Archipiélago. En 2018, aterrizó en local majorero La Tierra para presentar su tercer libro Casi Salvaje. Más allá de este hecho, en su hoja de ruta siempre se dibuja la silueta de las Islas Canarias. De entre todas ellas le guarda un especial cariño a Tenerife, isla en la que estuvo residiendo en 2013, y que su estancia le sirvió para debutar con su primera obra titulada Hirviendo. El nexo que unió el destino de la andaluza a las Islas fue una amistad, pero ser residente canaria terminó de consumar su amor por el Archipiélago. Desde entonces, emplea sus giras artísticas como excusa para visitar con asiduidad las islas de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. De hecho, al recital de este viernes a las 21.00 horas le sigue otro concierto el sábado en Tenerife, fecha de cierre oficial del proyecto Girando pa agradesé.

"Una mujer en forma de volcán poético, calentito, a ratos consciente y siempre rebelde pa' ti" Noelia Morgana

La rapsoda aprovechará para presentar al público nuevos poemas desarrollados recientemente. La tónica de la actuación seguirá la misma línea que en anteriores ocasiones: un show que interpela directamente a los asistentes, donde el espectador es quien desempeña el papel de actor conductor. La entrada se puede adquirir online por 12.40 euros para acceder al evento, además dentro del espacio de la Asociación Atlas Gran Canaria se podrá adquirir los poemarios escritos por la autora.

El ‘bandautor’ [término con el que se define en su biografía de Instagram], Juan Rodot, acompañará a Morgana para poner banda sonora a todo este salvaje paisaje. La parada en Gran Canaria para Girando pa agradesé supone a su vez el siguiente destino de la gira personal de Rodot titulada Canciones de Bordillo. Un trabajo que se encuentra en pleno ecuador después de su paso por Galicia. La artista se describe en este nuevo proyecto como "una mujer en forma de volcán poético, calentito, a ratos consciente y siempre rebelde pa' ti". Rodot y Morgana amenizarán juntos la noche de este viernes, con interpretaciones exclusivas.

Recientemente, ambos autores se dieron un salto por el canal de Sesión de Micros Abiertos para interpretar Primavera en Octubre. Una canción interpretada en vivo que narra la cuestión del desamor, las barreras ocasionadas por el miedo y la incertidumbre. Morgana ya había participado anteriormente en este mismo canal junto a La Libertad del Garbanzo, por lo que este trabajo no la pilló de nuevas. El vídeo de la canción deja entrever el espectáculo que podrán disfrutar los asistentes al evento de este viernes.

Sus trabajos

La artista sevillana estudió Interpretación Textual en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla y, tras terminar su formación en 2014, comenzó a combinar su faceta de dramaturga con la de poeta. Comenzó a realizar representaciones de textos suyos y otras adaptaciones, hasta que en 2015 sus amigos la empujaron a publicar su primer libro: Hirviendo. Desde entonces, Noelia ha publicado tres libros más: Maleducados, que vio la luz en 2016 gracias a un proyecto de crowdfunding; y Casi Salvaje, estrenado en 2018, y Siendo. Al mismo tiempo, une su pasión por las letras con su amor por la música, como se puede ver en su cuenta de YouTube donde se mueve entre diferentes registros musicales como el rap o reguetón feminista, además de colaborar con otros artistas.