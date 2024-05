¿Qué cineasta grancanario dirige a Candela Peña, Carmen Machi, Nathalie Poza, Pilar Castro y Cecilia Roth en la nueva serie de HBO?

Las actrices Carmen Machi, Candela Peña, Natalie Poza, Cecilia Roth y Pilar Castro conforman el reparto coral estelar de Furia, la nueva serie original de HBO Max, cuyo rodaje arranca a partir del próximo lunes 13 de mayo. Así lo ha informado este jueves Max durante la presentación en Madrid de la nueva plataforma audiovisual de Warner Bro. Discovery, que integra HBO Max, Discovery y Eurosport y que comenzará el 21 de mayo en España, y que también contará con contenidos como la segunda temporada de La Casa del Dragón, los Juegos Olímpicos París 2024 o programas como Pekin Express.

El cineasta grancanario Félix Sabroso dirigirá esta ficción protagonizada por "cinco mujeres muy diferentes que son llevadas al límite por diferentes circunstancias". Una trama que, según ha añadido, necesitaba un "casting icónico" porque es una "sátira contemporánea del mundo que nos está tocando vivir". "Está escrita por y para ellas (...) la he escrito para que no pudiesen decir que no, va a ser muy difícil que no arrase", ha matizado el autor de títulos como El tiempo de los monstruos.

"Va a ser muy difícil que no arrase"

La serie constará de ocho episodios de unos 25 minutos de duración, por lo que se apostará por un formato más breve y concentrado de lo habitual, como ya hizo el propio Sabroso en la serie Mentiras pasajeras.

En palabras de Poza, las protagonistas son "grandes negadoras de la realidad y cada una representa un aspecto del sistema en el que estamos todos dentro". "Todas viven en un estado de furia contenida, como una olla a presión que estallará en cada capítulo de una manera salvaje. Son grandes equivocadas, pero lo empoderado es hablar de eso: de la dicotomía que significa defenderse en este mundo teniendo en cuenta las circunstancias que las atrapan".

Según indica la sinopsis oficial, la propuesta seguirá a "cinco mujeres dispuestas a todo ante situaciones límite como extorsión, opresión, engaño, exclusión o manipulación en un único universo compartido, contemporáneo, articulado alrededor de cinco conflictos que se desarrollarán como un efecto mariposa, uno como consecuencia del otro". Como consecuencia de esas experiencias extremas, se producirá un "estallido" en todas ellas.

El 21 de mayo, Max estará disponible en España, Portugal, los países nórdicos y Europa Central y Oriental. A continuación Max se lanzará en Polonia y los Países Bajos, así como en Francia y Bélgica, los dos primeros países en los que WBD lanza un servicio de streaming en más de dos años. Tras su lanzamiento en EE.UU. en mayo de 2023; y en Latinoamérica y el Caribe llegará a principios de este año.

Habrá distintos planes, con distintos precios, y el estándar, con un precio de 9,99 euros, permitirá el uso de dos dispositivos simultáneamente y hasta 30 descargas sin conexión. El premium, hasta cuatro dispositivos y cien descargas.