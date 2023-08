Carla Brito: «Mi intención es volver a España sin ninguna duda»

¿Qué significa que cuenten con usted para torneos de semejante magnitud como son el Mundial sub-19 disputado en España y el Eurobasket sub-20 de Lituania?

Estoy muy agradecida por el verano que he tenido y doy gracias a la Selección Española por elegirme en ambas competiciones. Ha sido increíble, una tremenda experiencia que me llevo. Jugar un Mundial y un Europeo en un mes será muy difícil de superar.

Ganó la medalla de plata en el mundial sub-19 y la de bronce en el europeo sub-20. ¿Cuál fue más especial?

Las dos fueron muy especiales, pero conquistar la medalla de plata en un Mundial en casa con mi categoría es algo único. Llevo mucho más tiempo jugando con las niñas de mi edad, y los lazos que se crean tras muchos años compartiendo cancha con ellas, hace que sea una sensación diferente cuando conquistamos el metal.

¿Cómo les recibieron en la concentración sub-20 después de haber conseguido la plata mundialista ?

Nos felicitaron por la hazaña conseguida. Pero lo mejor de incorporarnos más tarde, fue el gran trato que tuvieron con nosotras. Nos facilitaron todo, y siempre las teníamos a nuestra disposición para cualquier cosa. Como si llevásemos en el equipo lo mismo que ellas. saber que tu equipo hace todo lo posible porque estes más comoda en la pista siendo recien llegada, es un plus de confianza

¿Cómo se acostumbra a ser parte de dos grupos distintos en tan poco tiempo?

He de decir que me lo han facilitado bastante. Con la sub-19 tuvimos mucho tiempo para prepararnos y como he dicho antes, nos conocemos de hace tiempo y eso juega bastante a nuestro favor. Sin embargo, con la sub-20 tuve menos, tanto yo como las compañeras que nos incorporamos después del Mundial a la concentración. Los entrenadores y el resto de las jugadoras posibilitaron nuestra rápida aclimatación a un nuevo ambiente de una categoría superior similar al que tenemos mis compañeras y yo en la sub-19.

¿Qué diferencia aprecia entre ellos?

Ambos grupos son muy buenos, nos llevamos super bien, pero si es verdad, como he dicho antes, que tengo más conexión con las niñas de mi quinta. Estuvimos un mes entero juntas y tenemos un vínculo único, al igual que tienen las niñas de la sub-20 y que se demuestra tanto dentro como fuera de la cancha.

¿Cómo ha sido volver a compartir cancha con su amiga Elena Rodríguez?

Ha sido algo único. Jugué con Elena en el Spar Gran Canaria durante cuatro años y siempre es especial volver a encontrarnos, y más si es teniendo la oportunidad de divertirnos juntas con el baloncesto. La admiro mucho como persona, y como profesional es toda una crack.

¿Qué destacaría de esta primera temporada en EE.UU?

Fue espectacular. Yo venía a jugar al baloncesto y a estudiar. Y aquí en Estados Unidos, tienes la suerte de hacer ambas cosas al máximo nivel, poder compaginarlas y sacar el máximo provecho de ellas. Estoy muy agradecida por esta oportunidad que se me ha dado, y la estoy aprovechando al máximo. En tu primera temporada, como en la WNBA, eres novata y no sueles contar con minutos, pero en mi caso, por suerte, ha sido distinto y he podido disfrutar de mucho tiempo en la pista. Ha sido un año muy completo, en definitiva, no puedo pedir mucho más.

¿Qué intención tiene cuando acabe la carrera universitaria?

Mi intención es volver a España sin ninguna duda. Yo creo que nuestra liga es una de las más potentes de Europa y mi sueño es mejorar como jugadora de baloncesto, aumentar mi nivel y poder jugar en la Liga Endesa Femenina durante muchos años.

¿Cómo situaría al baloncesto canario en el panorama nacional?

Pues claramente el nivel canario está muy alto. Tenemos el claro ejemplo de Leticia Romero, Elena Rodríguez, Astou Ndour, y muchas más jugadoras con gran potencial, que están llevando al baloncesto canario muy lejos.