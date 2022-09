Jordi Cruyff ya es director deportivo del Barça oficialmente. Lo era de hecho, desde que comenzó a colaborar con la junta de Joan Laporta, y ejercía sus competencias desde el 1 de julio, pero el club ha decidido testimoniar públicamente el acuerdo laboral. No especifica, sin embargo, la duración del contrato de un cargo de confianza del presidente.

En realidad, hasta ahora, y desde el 3 de junio de 2021, Jordi Cruyff ejercía de ejecutivo en el Barça. Primero como asesor deportivo; en los últimos meses, con mayores competencias adjudicadas, trabajando codo con codo con Mateu Alemany, el director de fútbol, participando en negociaciones de fichajes.

La proyección de Jordi en el organigrama del Barça, aumentó con la llegada de Xavi Hernández al banquillo azulgrana. Ambos formaban parte, originariamente, del organigrama futbolístico que proyectaba Víctor Font en las elecciones a la presidencia. Jordi es un hombre de absoluta confianza de Xavi, con quien le une una estrecha, relación, y aporta la opinión futbolística y técnica para el análisis de un futuro fichaje para el club, mientras que Alemany conduce y culmina las negociaciones. La marcha de Ramon Planes dejó en suspenso unas funciones que ha desempeñado Jordi durante 2022.

"Ha habido buen feeling. Me he sentido muy cómodo con Xavi, Mateu, el presidente. A veces, hay que ser un poco rebelde y pensar diferente, pero siempre para sumar, para mejorar. Estoy muy contento por dentro, es un grandísimo club, con mucha responsabilidad. Pero me gustan los retos y ojalá todo vaya muy bien", comentó Jordi Cruyff a los medios del club.

El regreso del 'cruyffismo'

El hijo de Johan Cruyff regresó al Barça convertido en ejecutivo deportivo 15 años después para aportar la ideología cruyffista que faltaba en el club con la desaparición de su padre y la ausencia de los más allegados al extécnico del dream team. Se había marchado como futbolista en 1996, coincidiendo con el despido de su padre, y tras seguir en activo en otros clubs (Manchester, Celta, Alavés, Espanyol, Metalurg Donetz de Ucrania y Valletta de Malta), ejerció de director técnico en el AEK Larnaca de Chipre (2010-12) y luego en el Maccabi de Tel-Aviv (12017).

Después emprendió tareas de entrenador en el Maccabi (2017-18) y en China , con el Chongqing Lifan (18-19) y el Shenzen, con una brevísima estancia en la federación de fútbol de Ecuador entre medio, afectada por la pandemia, antes de volver a Barcelona.