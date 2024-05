Feliciano López, director del Abierto de tenis de Madrid: "Nadal es favorito en Roland Garros si está en forma"

Feliciano López fue uno de los miembros del jurado que se reunieron ayer para elegir al próximo Premio "Princesa de Asturias" de los Deportes. Una elección que aseguró está "entre cinco o seis candidatos entre los que todo el mundo coincide". Entretanto, tuvo tiempo para repasar la actualidad del tenis español con La Nueva España, del mismo grupo editorial.

¿Cómo lleva la retirada del tenis profesional?

He tenido mucha suerte de poder trabajar en el Torneo de Madrid desde hace unos cuantos años, decidí hacerlo cuando estaba en activo y ha sido un acierto para tener una transición como la que estoy teniendo, adaptarme a la vida después del tenis no es fácil, he estado 20 años haciendo algo todos los días.

¿Está contento de cómo ha ido el Torneo de Madrid?

A nivel internacional solo hay ocho torneos de esa categoría en el mundo, están los cuatro grandes y los ocho Máster 1.000 y Madrid está cada vez un poco más diferenciado de los torneos de su categoría por el sitio en el que se juega. La Caja Mágica es una instalación única en el mundo, solo hay un sitio en el mundo que tenga tres estadios con techo, que es Australia.

¿Se puede mejorar algo?

Siempre se puede mejorar, vamos a tener un estadio nuevo dentro de dos o tres años, de 8.000 personas, para poder ampliar las sesiones y que el aforo de la Caja Mágica sea mayor, ahora estamos un poco limitados, el aforo máximo es la capacidad de los tres estadios, un estadio nuevo también significa más ocio y más cosas alrededor del evento, pero la verdad es que hemos llegado a unos niveles que es muy difícil crecer.

¿Esta edición ha sido especial por la despedida de Nadal?

Rafa es algo que trasciende el deporte, en el momento en el que dijo que era su última participación en Madrid pues obviamente intentamos hacer algo a la altura de su leyenda, desde el cariño y desde el corazón, algo con lo que él se sintiera cómodo, creo que quedó todo muy bien, fue emotivo, la gente estaba muy emocionada, obviamente; el tiempo pasa muy rápido, hace nada estaba compitiendo por primera vez en Madrid y ahora todo el mundo es consciente de que le queda poco tiempo de tenis y cuando una figura que ha trascendido tanto se retira da pena.

En Madrid compitió a bastante buen nivel.

Es un progreso, había mucha incertidumbre sobre su regreso a las pistas, en Barcelona decidió volver a jugar, darse la oportunidad de competir, necesitaba jugar porque Roland Garros está a la vuelta de la esquina, tenía que prepararse, entre Barcelona y Madrid vi un progreso muy grande, ojalá que siga igual, que en Roma pueda competir, que juegue y que llegue a París en la mejor forma posible.

¿Se imagina un dobles con Alcaraz y Nadal en los Juegos?

Eso queda muy lejos, tal y como está Rafa hay que pensar en el día a día. Si llega el momento, está preparado, se siente bien y puede jugar los Juegos, ojalá. Antes, obviamente en Roland Garros si llega en forma es el máximo favorito, luego está Carlos (Alcaraz) que también es un gran campeón y puede ganar otra medalla, luego la pareja que puedan formar ellos dos, pero eso lo veo muy lejos, tal y como está Rafa hay que pensar en el día a día.

¿Está de acuerdo en que el tenis español no está ahora en su mejor momento?

Claro que estoy de acuerdo, pero tampoco lo que se ha vivido en estos últimos quince años es lo normal. La gente tiene que valorar lo que se ha conseguido, darse cuenta de que es muy difícil en cualquier deporte estar triunfando y consiguiendo éxitos a nivel mundial desde un país como es España, que tampoco somos una potencia mundial en deporte, la inversión comparada con otros países vecinos no es igual de importante.

Suscríbete para seguir leyendo