Mari Carmen Sánchez: «Cruz curra, tiene carácter y sentido del humor... Es muy yo»

Mari Carmen Sánchez nació en Cádiz pero ha desarrollado en Canarias buena parte de su trayectoria profesional. El año pasado rodó en Tenerife Una vida menos en Canarias, serie española de acción y drama protagonizada por Ginés García Millán y Natalia Verbeke donde Sánchez da vida a la comisaria Cruz Betancourt. En lo personal, esta producción supone para la intérprete el regreso once años después a Antena 3, la cadena donde deslumbró a los espectadores gracias a Candelaria Ballesteros La Matutera, estraperlista propietaria del hogar donde se cobija la protagonista de El tiempo entre costuras. Maricarmen ha participado también en, entre otras, El secreto de Puente Viejo y Aída, así como en obras de teatro como Las histéricas somos lo máximo, La Ratonera, Las cuñadas o Electra, por sólo citar algún trabajo más de esta queridísima y respetada profesional.

Una vida menos en Canarias ha sido recibida con muy buenas críticas. De nuevo Buendía Estudios acierta con otro producto made in Canarias. ¿Está satisfecha con el trabajo y con su personaje, la comisaria Cruz Betancourt?

Estoy contenta. La sensación que me queda es muy buena, Una vida menos en Canarias se rodó el verano del año pasado en Tenerife y de verdad que fue una experiencia estupenda. Tuvimos algunos contratiempos grandes, como el incendio horrible aquel que hubo y afectó a muchos municipios de la Isla. Estábamos rodando en la antigua estación del Jetfoil, en Santa Cruz, y venían los hidroaviones allí a recargar agua... Para todos era muy triste ver cómo se estaba desarrollando todo. También sufrimos una ola de calor enorme...

Y sobre las críticas y el estreno pues muy satisfechos. No sabía decirle datos de audiencia en la plataforma de Atresplayer, porque esas cifras las desconozco, pero la semana pasada se estrenó el primer episodio en abierto en Antena 3 y fue el espacio de ficción más visto ese día. Es una serie amable, entretenida... Está gustando.

¿Abre eso la posibilidad de que se ruede una segunda temporada?

Eso no depende de mí pero, si la hay, bienvenida sea. Ya le digo que hemos trabajado muy cómodos y junto a un equipo fantástico con el cual repetiría.

¿Muchos profesionales canarios en el rodaje?

A ver... (risas) Yo siempre barro para casa y en las series o películas que se graban aquí nunca me parecen suficientes los actores, actrices, técnicos y demás profesionales procedentes de nuestro Archipiélago que participan en ellos. No solo lo digo por sentirme parte de ese colectivo en las Islas sino porque, desde mi conocimiento del sector interpretativo, audiovisual o de producción en Canarias, sé de primera mano lo fabuloso que es. Lo digo de corazón.

En el caso de Una vida menos en Canarias había participación canaria, claro. Estaban Nieves Bravo, Maykol Hernández, Ciro Miró, Horacio Colomé...

Quizá mucha gente no sabe qué había detrás de su incorporación en 2023 a Una vida menos en Canarias porque la que casi pierde la vida en Canarias unos meses antes fue usted debido a una complicación de su salud.

Y usted lo sabe muy bien... Para mí fue importante esta serie porque yo salía de lo que salía: de que casi voy a decirle a Jesucristo ‘¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué haces?’... Y cuando mejoré me salió la serie. Me dio también mucha confianza, ¿sabe? Estaba yo un poquito... Vamos, que había que arrancar motores y con ese equipo y ese proyecto todo fue muy bien.

Pero ya está recuperada.

Y tanto que si estoy recuperada ¡Estoy hablando con usted desde Puerto Rico (EEUU)! Estoy aquí grabando una película pero no puedo decir nada más para no meter la pata (risas).

No vamos a ocultar entonces que usted y yo nos conocemos muchísimo. Por eso me atrevo a decirle también que su personaje de la comisaria Cruz Betancourt me recuerda mucho a cómo es usted en la vida real... Seria pero divertida; cariñosa pero sin pelos en la lengua; leal y trabajadora...

¡Cariño! Estuvieron barajando a otras intérpretes para Betancourt y tal, pero sí: es verdad que se trata de un personaje que me viene bien, muy bien. Es una tía de carácter que tiene ese sentido del humor, esa cosita que tenemos nosotros de soltarnos unas pullitas y después nos reímos aunque a veces parece que estamos enfadados y lo que estamos... ¡Es que somos pasionales! La comisaria Cruz Betancourt claro que no soy yo pero es una tía muy seria que se lo ha currado mucho para llegar a ser comisaria... Una mujer que sabe lo que cuestan las cosas y en eso me identifico. Es muy yo. Tiene razón.

¿Y qué tal la Verbeke y Ginés como compañeros? ¿Mola trabajar con ellos?

Maravillosos. Y no lo digo por decir. Tanto Ginés como Natalia, que en este caso son los más famosos, digamos, son unos compañeros fabulosos. Pero también lo son los más jóvenes del elenco. Pasamos juntos por un montón de cosas y nos reímos muchísimo. En fin, que fue todo estupendo.

