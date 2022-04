«Aumentar impuestos desvía a los fumadores al mercado negro»

¿Cuáles son los principales retos del sector tabaquero en la actualidad?

Como sector nos enfrentamos a diferentes desafíos regulatorios en el ámbito sanitario, de mercado, de medio ambiente… Y también como sector tenemos el objetivo de seguir avanzando en la innovación a lo largo de toda nuestra cadena de valor. Somos un sector innovador y, en línea con lo que ya venimos trabajando, una de las áreas de desarrollo estará ligada al ámbito del medio ambiente y la sostenibilidad. Contribuimos a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a través de empleo de calidad, usos eficientes de los recursos y energías renovables, etcétera.

¿Cuáles son las últimas regulaciones sobre el sector que ha aprobado el Estado?

Las medidas más recientes tienen que ver con la transposición de la Directiva de Productos del Tabaco, una norma de gran alcance, que continúa desarrollándose con la implementación en 2024 de la trazabilidad a todos los productos del tabaco, así como con la aplicación de las nuevas obligaciones medioambientales para los filtros con plástico derivadas de la nueva Ley de Residuos. Para el sector canario de cigarros y cigarritos, y especialmente para los artesanos de cigarro manual en Canarias, debe darse respuesta a cómo facilitar el cumplimiento de estas obligaciones de identificación y seguimiento del producto al tratarse de medianas y pequeñas empresas porque pueden resultar muy complejas.

La nueva Ley de Residuos prevé nuevas obligaciones medioambientales para los filtros con plástico y faculta a los ayuntamientos a prohibir fumar en playas para la prevención de residuos, cuando en otros sectores se ponen en marcha campañas de concienciación que han demostrado ser eficaces. Como sector estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y ya venimos trabajando en este sentido.

La Mesa del Tabaco considera que la medida más efectiva para acabar con los residuos mal depositados en el suelo es la concienciación con una visión global, que realmente cambie el comportamiento del consumidor. El año pasado, bajo el lema Cuidar el Medio Ambiente depende de todos, repartimos 30.000 bolsas para residuos y ceniceros portátiles en varias localidades costeras, incluidas las islas Canarias. Este año, el sector continuará las acciones de comunicación.

¿Cómo les ha afectado la normativa de la UE sobre el tabaco?

En el sector del tabaco la mayoría de la regulación es de ámbito europeo, por ello debe acompasarse la evolución de la nacional a la europea.

¿El futuro para el sector está despejado o hay muchos nubarrones en el horizonte?

Como he mencionado anteriormente tenemos grandes retos, tanto desde el punto de vista del medio ambiente, como en la innovación a lo largo de toda la cadena de valor. Todos los que formamos la Mesa del Tabaco estamos comprometidos con estos objetivos. Y trabajamos para asegurar la sostenibilidad del conjunto del sector del tabaco en España.

Para ello es importante el contexto regulatorio. Somos un sector que contamos con un nivel de regulación muy alto. Y por eso, para evitar efectos indeseados a lo largo de toda la cadena de valor, es importante que ante cualquier avance legislativo se base siempre en evidencia científica y datos objetivos, además de contar con la participación del sector.¿Cómo les ha afectado la pandemia?

Como consecuencia de la crisis sanitaria hubo que tomar medidas muy restrictivas, medidas de carácter excepcional y temporal. Y este tipo de medidas, como en el resto de sectores económicos, han tenido un impacto en nuestras ventas, principalmente por el desplome del turismo y por el cambio de hábitos sociales. Ahora vemos como estamos volviendo a la normalidad y todas estas medidas limitativas están decayendo. Es una buena noticia para todos los sectores económicos y muy especialmente para una comunidad como Canarias, que es un importante destino turístico.

¿Cómo analizan los hábitos de consumo de la población? ¿Ha habido cambios sustanciales? ¿Cómo se ha adaptado el sector?

Como Mesa del Tabaco no realizamos análisis de este tipo. Sí podemos hablar de la innovación que se produce en el sector en cuanto a productos. Fruto de esta innovación se han desarrollado nuevos productos como los de tabaco calentado. Estos son de potencial riesgo reducido y están siendo reconocidos por otras administraciones –como Estados Unidos y recientemente Grecia– como una alternativa para fumadores adultos informados que deseen seguir consumiendo tabaco con un potencial menor riesgo. Los reguladores tienen una oportunidad de fomentar un marco normativo diferenciado para estos productos que responda a sus características específicas. Otro ejemplo son las máquinas expendedoras, que según van modernizándose incluyen nuevas facilidades de pago sin contacto, o el propio canal de venta en Península, los estancos, que han ampliado su oferta de servicios y cuyo valor como punto de servicio público quedó patente en los momentos más difíciles de la pandemia.

¿Las empresas tabaqueras se han unido o fusionado, han desaparecido algunas?

En las últimas décadas ha habido una transformación del sector hacia una mayor concentración. España sigue siendo un país relevante para el sector del tabaco y un ejemplo de ello es la propia Mesa del Tabaco, donde está representada toda la cadena de valor: agricultores, transformadores, industria, mayoristas, fabricantes de máquinas expendedoras, estancos, además de la CEOE y las federaciones agroalimentarias de UGT y CCOO.

¿La fiscalidad del sector es la adecuada? ¿Qué reivindicaciones plantean al Gobierno y específicamente a Hacienda?

Un aumento desproporcionado de los impuestos puede ocasionar un desvío del consumo legal al mercado negro que no pasa controles sanitarios y drena recaudación, como así ha ocurrido en el pasado en España en los años 2010-2012. El objetivo sanitario de reducción del consumo no se consigue si se produce un desplazamiento al comercio ilícito. El tabaco ilegal carece de cualquier tipo de garantía ya que no pasa ningún control sanitario y de calidad, como así han alertado reiteradamente los cuerpos y fuerzas de seguridad tras sus intervenciones. Es además un grave problema social pues facilita el acceso de los menores al tabaco y financia otras actividades ilícitas, desde la trata de seres humanos a grupos terroristas. Un incremento del comercio ilícito perjudica además de a la sociedad, como acabo de señalar, al conjunto del sector, incluidos los estanqueros. Es importante destacar que el modelo de expendedurías garantiza el control en la comercialización de los productos. Y especialmente los estancos juegan un papel fundamental evitando la venta de tabaco a menores.

¿Qué importancia tiene el sector tabaquero canario en el conjunto nacional?

Canarias es el centro de la industria tabaquera en España, produciendo la totalidad de cigarrillos a nivel nacional y más de un tercio de los cigarros y cigarritos. De hecho, hemos celebrado la reunión plenaria de la Mesa del Tabaco, la primera tras la pandemia, en las islas Canarias por su importancia en el ámbito de la fabricación. Y así se lo hemos transmitido al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.