Canarias se sitúa como el séptimo ‘país’ del mundo con más vehículos

Si Canarias fuese un país, sería el séptimo del mundo con más vehículos a motor: coches, motos, camiones... O, para ser exactos, con mayor densidad de automóviles de combustión. Un dato que sacó a colación el vicepresidente Román Rodríguez en el último Foro Prensa Ibérica para ilustrar la necesidad de avanzar con paso firme hacia la descarbonización. Y está en lo cierto, aunque hay otras dos Comunidades Autónomas que si fueran Estados soberanos también figurarían en el top ten mundial de los países con mayor acumulación de vehículos a motor. Se trata de la otra gran potencia turística española, Baleares –lo que evidencia que la primera industria tiene mucho que ver en el elevado número de coches que circula por las carreteras isleñas–, y de la más sorprendente Extremadura. Estas dos y Canarias son las únicas tres regiones españolas donde hay más de 800 automóviles por cada mil habitantes.

De acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige Raquel Sánchez Jiménez, en España hay hasta 752 vehículos a motor por cada millar de ciudadanos. Hay que precisar que para el cálculo se incluyen todos los tipos de automóviles: turismos, motocicletas, camiones, furgonetas, guaguas, tractores, remolques y semirremolques. Esos 752 vehículos por cada mil habitantes suponen una de las tasas más altas de Europa. De hecho, y según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, ACEA, España es en estos momentos el sexto país con mayor cantidad de vehículos entre 25 de los 27 Estados miembros de la UE –el análisis no incluye a Bulgaria ni a Malta–, Islandia, Noruega, Suiza y Reino Unido. De esos 29 países, Alemania ocupa el primer lugar con casi 53 millones de automóviles; luego aparecen Francia e Italia, ambos con entre 45 y 46 millones; Reino Unido continúa la lista con cerca de 43 millones; y Polonia, con poco más de 30 millones, le arrebata a España el quinto lugar del ranking. Nuestro Estado se queda en sexta posición con prácticamente 30 millones. El caso es que si esa ratio nacional de 752 vehículos por cada millar de residentes es ya de por sí elevada, la de Canarias es directamente extraordinaria. No en vano, en el Archipiélago hay la friolera de 813 automóviles de combustión por cada mil habitantes.

1,8

Vehículos en Canarias

Los últimos datos del Ministerio de Transportes cifran en casi 1,8 millones -exactamente en 1.767.342- los vehículos a motor de todo tipo que hay en la Comunidad Autónoma.

Esa ratio de 813/1.000 solo se supera en Extremadura, aunque por muy poco –en la autonomía del sur peninsular hay 814 vehículos por cada millar de sus ciudadanos–, y en Baleares, donde se dispara hasta una tasa de 910 por mil. Ni siquiera en las dos comunidades que mueven la economía española –Madrid y Cataluña– hay una acumulación tan grande de automóviles como la que registran las Islas. En la región mediterránea hay menos de 700 vehículos de todo tipo por cada mil residentes –exactamente 691– y en la comunidad capitalina son 775 por millar, también por debajo de Canarias.

El ‘ranking’

Pero para hacerse una idea de la verdadera dimensión del parque móvil isleño es mejor recurrir a la comparación con otros países. Aunque hay que precisar, eso sí, que no es fácil dar con esos Estados con una mayor concentración de vehículos que en el Archipiélago, entre otras cosas porque cada estadística sigue sus propios criterios y no siempre es sencillo compararlas –algunas excluyen los vehículos agrarios, otras se limitan a los coches, algunas no contabilizan las motos...–. No obstante, lo que sí es seguro, se tome la referencia que se tome, es que Canarias estaría en todos los casos en el top ten de los países con mayor densidad de automóviles de combustión. A la cabeza del ranking quedaría San Marino, donde hay cerca de 1.300 vehículos a motor por cada millar de residentes. Luego aparecerían el pequeño Principado de Andorra, con más de 1.100 turismos, motos, camiones y demás por cada mil de sus ciudadanos; y el también pequeño Mónaco, con una ratio de prácticamente 900/1.000. El podio lo integran, por tanto, tres minipaíses caracterizados por su baja población –el más poblado es Andorra, con poco más de 79.000 habitantes– y por sus altos niveles de renta per cápita, es decir, altos niveles de riqueza. El cuarto puesto sería para los Estados Unidos, con 823 automóviles por cada mil ciudadanos; el quinto, para Liechtenstein, con alrededor de 820/1.000; y el sexto, para Luxemburgo, con números similares a los de Liechtenstein. Y en ese escalón, puesto arriba puesto abajo, aparecería Canarias.

0,81

Casi 1/1

En Canarias hay 0,81 automóviles por cada habitante, una ratio que en España solo supera Baleares -en Extremadura está a la par-. Son 813 vehículos por cada mil residentes.

¿Cuál es la razón para tamaña densidad de vehículos? Por un lado, la división o fragmentación territorial, o lo que es lo mismo: la condición de islas, una característica que comparten países insulares que también están entre los de mayor concentración de automóviles del mundo, como Puerto Rico o Nueva Zelanda. Por otro, y sobre todo, el alto peso del turismo, que engorda el parque móvil de la región con las decenas de miles de coches –unos 80.000– de las empresas de alquiler o rent a car.