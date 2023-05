Las rebajas en los precios de los productos en los supermercados continúan sin cesar, con las cadenas anunciando constantemente formas más asequibles para sus clientes. Cada una elige su propio enfoque para lograrlo.

Algunas optan por promociones y descuentos puntuales, como es el caso de Carrefour con su oferta 3x2. También se puede mencionar a Dia y su club de socios, así como a Lidl con sus folletos de ofertas semanales.

Una alternativa adicional es reducir directamente el precio de los productos, lo que permitiría que los consumidores paguen menos dinero. Un ejemplo de esto es Mercadona, que ha decidido gradualmente reducir el precio de 500 productos. Otra iniciativa destacada es la "cesta que enamora" de Eroski.

En esta ocasión, el grupo Alcampo también ha buscado abaratar el costo de la compra para sus clientes. Sin embargo, esta medida será temporal y no permanente. No obstante, es probable que no sea un evento aislado y que sigamos siendo sorprendidos con iniciativas similares en el futuro.

500 productos a un euro

Es bastante interesante la decisión que ha tomado la filial española del grupo francés Auchan, pero es importante actuar rápidamente para aprovecharla. Esta iniciativa consiste en reducir el precio de 500 productos, los cuales ahora se venden por un euro cada uno.

Sin embargo, como mencionamos anteriormente, esta promoción no estará disponible de manera permanente en sus tiendas. Los clientes podrán aprovecharla durante el mes de mayo. A pesar de ello, este tipo de iniciativas no suelen ser eventos aislados, por lo que tendremos que esperar para ver qué nuevas sorpresas nos depara el futuro.

Sin embargo, hasta el fin de la promoción, tendremos la oportunidad de beneficiarnos de este descuento, ya sea que compremos en la tienda física o a través de la página web. Durante este período, podremos adquirir productos de diversas categorías, como bebidas, alimentos, productos para mascotas, artículos de droguería, higiene y cuidado personal, a precios económicos.

Vale la pena mencionar que la mayoría de los productos que ahora cuestan un euro son de reconocidas marcas. Por esta razón, la iniciativa del grupo Alcampo se vuelve aún más atractiva para sus clientes.

Productos con descuento

Como mencionamos anteriormente, los 500 productos que Alcampo ha seleccionado para vender a un euro pertenecen a diversas categorías. Por lo tanto, el descuento se puede aplicar a todos los productos que deseemos comprar en nuestra lista de compras. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tiempo para aprovechar esta promoción es limitado, por lo que debemos actuar rápidamente.

Esta iniciativa, que no es nueva en Alcampo, tiene como objetivo principal ofrecer productos de marcas reconocidas a precios económicos. Es por eso que resulta tan atractiva para aquellos que eligen hacer sus compras en esta tienda.

Dentro de la categoría de alimentación, algunos de los productos incluidos son las salchichas de Óscar Mayer, el caldo de pollo de Gallina Blanca, la leche desnatada de Président, el jamón curado de Navidul, el tomate frito de Celorrio y el arroz de la marca SOS.

Los amantes de los dulces también tienen suerte, ya que en la lista se encuentran las galletas de Gullón y las tabletas de chocolate de Milka. Además, para aquellos que disfrutan del café en el desayuno, la marca Nescafé también tiene productos que forman parte de esta promoción.

Dentro de la categoría de higiene y cuidado personal, también podemos destacar algunos productos. En este caso, se incluyen las compresas de Evax y la pasta de dientes de la marca Signal. Para aquellos que compran potitos para sus bebés, también encontrarán los productos de Hero a un euro.