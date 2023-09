La Eurocámara inicia la “guerra” contra la pesca china para preservar la flota de la UE

El comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, rechazó este mismo año cualquier tipo de apercibimiento a China por la vasta expansión y depredación de su flota pesquera. Lo hizo en una respuesta por escrito al eurodiputado holandés Bert-Jan Ruissen, que cuestionó al lituano si el gigante asiático no era merecedor de recibir una de las tarjetas amarillas que muestra la UE para aquellos países que no colaboran para acabar con la pesca ilegal, como sí tiene, por ejemplo, Vietnam. “Una tarjeta amarilla no se considera el mejor camino a seguir”, dijo entonces Sinkevicius. Una opinión que no comparten desde el sector pesquero y, ahora, tampoco desde dentro de la Eurocámara. La Comisión de Pesca adoptó ayer una propuesta a cargo del presidente, el francés Pierre Karleskind, para que Bruselas ponga en práctica un mayor control contra la pesca ilegal y, en concreto, contra “la competencia desleal de China”.

Tal y como recoge la publicación de la Comisión de Pesca, China cuenta con un total de 564.000 buques, de acuerdo a los datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). De ellos, 2.700 operaban en 2019 en aguas lejanas de China, como puede ser la propia milla 201, situada frente a Argentina. “Aunque se está reduciendo, es la flota pesquera más grande del mundo, probablemente también en aguas lejanas”, recuerdan. El informe, aprobado por unanimidad (22 votos), recoge principalmente que la UE “debería intensificar su lucha contra la pesca ilegal en aguas internacionales y trabajar por un sistema de trazabilidad más sólido”. Para los eurodiputados, la Comisión Europea debe exigir a países como China que “apliquen más eficazmente la legislación de la UE sobre trazabilidad y notificación de capturas, proporcionen información sobre los productos capturados por buques chinos que ingresan al mercado de la UE y armonicen los controles aduaneros y portuarios de los productos importados”. Sin embargo, el informe de Karleskind aprobado también hace hincapié en una de las principales lagunas que existen en torno a la amplia flota china: la falta de transparencia y de datos fiables. “Los eurodiputados subrayan que las operaciones pesqueras chinas agotan los recursos naturales, debilitando incluso los resultados positivos a los que ha contribuido la flota de la UE. Por ello solicitan una evaluación científica sobre el nivel de explotación de los recursos”, apunta la Comisión de Pesca en un comunicado. Al mismo tiempo, los europarlamentarios también pusieron el ojo en otro de los puntos calientes que afectan a la flota asiática: las condiciones de trabajo. Desde la Comisión de Pesca se muestran “profundamente preocupados” por este tema, por lo que urgen a Bruselas a “aumentar la cooperación con el Reino Unido, Estados Unidos, Japón y otros países para instar a China a avanzar en este asunto”. “¡Las flotas pesqueras chinas tienen un impacto en todos los océanos!”, destacó el propio Karleskind a través de su perfil en la red social X (Twitter), en el que recuerda que también reclama implantar “restricciones de acceso al mercado europeo para empresas pesqueras chinas condenadas por violaciones de derechos humanos o pesca ilegal”. Ahora, el informe será debatido y valorado en el plenario, donde tras haber sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Pesca apunta a repetir éxito. Planas apuesta por impulsar las cuotas pesqueras plurianuales ya para 2024 El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, compareció ayer ante la Comisión de Pesca de la Eurocámara, donde presentó las prioridades de la presidencia española del Consejo de la UE en ese ámbito. Entre ellas, destacó la necesidad de establecer mejoras para modernizar el procedimiento de toma de decisiones para la asignación del Total Admisible de Capturas (TAC) y cuotas de pesca y aseguró que la presidencia española del Consejo “va a impulsar la adopción de TAC y cuotas plurianuales para 2024 en aquellas pesquerías que tengan datos científicos que lo permitan”. Estas cuotas plurianuales serán “una de las grandes prioridades” durante el mandato, señaló Planas, que concretó que “este cambio dará mayor estabilidad a la gestión pesquera, una mejor planificación empresarial y mayor previsibilidad a su actividad”. De igual forma, el ministro resaltó que “la descarbonización y modernización de la flota pesquera, así como el relevo generacional, resultan fundamentales para garantizar la viabilidad del sector”. Por eso, pidió que se abra “una reflexión para cambiar los planteamientos que permitan financiar la modernización de los buques para el próximo marco financiero, que se abre en 2027”. En la comparecencia, el eurodiputado gallego Francisco Millán Mon y Grabiel Mato (ambos del PP) pidieron a Planas que tenga en cuenta “la dura realidad a la que se enfrenta el sector pesquero y que se tomen medidas de apoyo adaptadas al contexto geopolítico y socioeconómico actual”. Por su parte, Ana Miranda (BNG) recordó la necesidad del “recoñecemento oficial das confrarías” como “actores fundamentais na toma de decisións” y trasladó la preocupación y oposición del sector a las “instalacións de parques eólicos mariños en zonas de pesca”.