Cinco razones por las que el Sabadell ha rechazado la oferta del BBVA

Hay cinco razones por las que el consejo de Administración del Sabadell no ha aceptado la segunda oferta de compra del BBVA en los últimos cuatro años: el precio, las contraprestaciones operativas y de gobernanza, las emociones, las formas y la oposición del gobierno central y de dos gobiernos autonómicos.

El precio

El consejo del Sabadell considera insuficiente el valor y poco apropiada la forma de pago que ofrecía BBVA a través de un canje de acciones de 1 de BBVA por cada 4,83 del Sabadell. Según el cierre de 1,7375 euros del título del Sabadell del pasado 29 de abril suponía una prima del 30% que valoraba cada título en 2,25 euros. Al haber caído las acciones de BBVA hasta esta mañana cerca del 10% desde el lanzamiento de la OPA, la valoración del Sabadell ofrecida por el BBVA en el canje ha caído igualmente a 1,83 euros. Este es el valor que rondaba la acción este martes tras el anuncio del rechazo de la OPA. Desde el Sabadell ninguna oferta que no valore las acciones por encima de 2,3 euros y que abrigue la posibilidad de un pago en efectivo debe ser tenida en cuenta. Según valor actual de mercado, el BBVA vale 58.400 millones y el Sabadell 10.100, un 15% del primero.

Operaciones y gobernanza

El BBVA ofrecía tres consejeros, una vicepresidencia -aspiraba a copresidir-, mantener doble sede operativa en Madrid y Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y las marcas. La sede social sería Bilbao, eliminando la sede actual de Alicante. Sabadell decidió trasladarse a esa ciudad en octubre de 2017. En junio de 2012, el Sabadell había comprado la alicantina Caja de Ahorros del Mediterráneo. El banco presidido por Josep Oliu considera que la estrategia puesta en marcha para los próximos años será mejor para los accionistas y los equipos del banco que integrarse en el BBVA. En Cataluña este banco había adquirido seis de las antiguas cajas de ahorro cuyas marcas fueron desapareciendo tras ser absorbidas.

Las formas

Al igual que ocurrió en el lanzamiento de la primera oferta de compra en noviembre de 2020, el Sabadell se ha visto sorprendido por la manera en que se ha gestionado esta OPA. Las conversaciones entre ambas instituciones habían existido y la buena relación entre los dos presidentes -Carlos Torres y Josep Oliu- no se había visto perjudicada a pesar del rechazo de hace cuatro años. Una vez más, todo estaba menos atado de lo que se pretendía y diversas informaciones a lo largo del fin de semana que aseguraban que el BBVA podría acabar hostilizando su OPA caso de no ser admitida, acabaron por poner el cerrojazo en el Consejo del Sabadell, que inicialmente estaba dividido sobre si aceptar o no la oferta.

Las emociones

Al igual que en la oferta de 2020, el nivel de oposición tanto internamente como en la llamada sociedad civil catalana -también alicantina- a que la marca vallesana desapareciera del mapa bancario español fue clava y generó fuerte presión en la decisión final. El Sabadell, que había estado al borde del precipicio financieramente a comienzos de esta década, había remontado en los últimos años en resultados y valoración gracias a profundas reestructuraciones en su plantilla y un nuevo rumbo estratégico, que incluía su filial inglesa TSB.

Las administraciones

Ni desde el gobierno central, preocupado por el proceso de oligopolio del mercado financiero español, ni desde los gobiernos de la Generalitat catalana (ERC) y valenciana (PP) se consideró positivo que BBVA comprara Sabadell. Desde Cataluña aún había la ilusión de que en los próximos años, Sabadell volviera a instalar su sede en Barcelona, y la adquisición hubiera puesto punto y final a este deseo. Desde Alicante, la presencia de Sabadell ha sido fundamental para apoyar al tejido industrial de esa provincia, la quinta más poblada de España. El Banco de España se ha mantenido en un discreto silencio.

En las próximas horas, el BBVA podría decir, más allá de lamentarse, cuál es su próximo paso. A su favor está que el Sabadell carece de un núcleo duro que pueda hacer frente a una OPA hostil y lograr, si decide iniciar la batalla, un porcentaje de acciones que le permitan entrar el capital del banco presidido por Oliu. Si es así, ¿cómo podría defenderse el Sabadell? "Oliu aún es capaz de sacar renovada energía para sorprender", dicen quienes le conocen.