«He vuelto a la política al conocer las cifras del maltrato a Gran Canaria»

Después de su etapa como alcalde de Arucas y tras unos años como cargo de confianza del PP en el Cabildo, había abandonado usted la actividad política. ¿Qué le ha llevado a volver ahora bajo las siglas de Unidos por Gran Canaria?

Pues el conocimiento de lo maltratada que está la isla de Gran Canaria con los datos obtenidos, precisamente, por nuestro candidato al Gobierno de Canarias, Lucas Bravo de Laguna, donde por primera vez se ponen sobre la mesa las cifras insularizadas de las inversiones y los presupuestos que se destinan a Gran Canaria. Conocer ese maltrato me ha tocado la vena sensible y me ha llegado al corazón. Hay que decir desde aquí que es la hora de Gran Canaria. Ha sido una decisión largamente meditada porque los que ya hemos estado 12 años en política, como es mi caso, también en el Congreso de los Diputados, sabemos que es una vida muy intensa y conocemos la letra pequeña. A pesar de ello, hemos dado ese paso, porque solamente UxGC podía motivarme para volver a la política.

Es usted una persona muy conocida y popular por sus méritos deportivos como piloto de rallyes, ¿eso es una ventaja o un inconveniente en política?

Creo que esa fue la razón por la que el que era entonces mi partido decidió llamarme. Pero después, el trabajo en esos 12 años me ha reportado la confianza de los ciudadanos. De tal manera que en las últimas elecciones a las que me presenté, en el Ayuntamiento de Arucas, fui el más votado a la Alcaldía pese estar en la oposición. Y entre otros, en aquellas últimas elecciones a las que concurrí estaba el actual presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y conseguimos más apoyos que él.

¿Qué propuestas lleva para pedir el voto?

Como me presento a la Presidencia del Cabildo, lo que digo es que no solo es necesario traer presupuestos del Gobierno de Canarias. No es un problema económico, es un problema de gestión. No hay gestores en el Cabildo y buena prueba de ello es que del dinero de sus propios recursos atesora más de 500 millones de euros en las cuentas corrientes de los bancos. Esto significa que ese dinero está mal gestionado y hay que destinarlo a obras públicas, al empleo, a la formación, a la atención al sector primario, o a cumplir ese plan de infraestructuras sociosanitarias, pues habían prometido unas 1.000 plazas y solo han ejecutado 29. Si no atendemos a nuestros mayores y dependientes, qué podemos esperar de un gobierno que no está apegado a las principales necesidades que tiene la población. En lo que se refiere al turismo, que es el principal motor económico de la isla, estamos viendo que otras islas, como puede ser Tenerife, nos superan en más de 1,8 millones de visitantes al año. Los datos son muy certeros, si un millón de turistas equivalen a 30.000 empleos, significa que Gran Canaria tampoco lo está haciendo bien en creación de empleo y riqueza.

¿Pretende UxGC reavivar el pleito con Tenerife?

Todo lo contrario. No queremos quitarle nada a nadie, esto no es un pleito insularista, no somos un partido insularista. UxGC es un partido insular que está convencido de que llega el momento de posicionar a Gran Canaria en el lugar que le corresponde. Nuestro mensaje es que somos el único partido insular y estamos centrados en Gran Canaria. Somos la alternativa a los partidos tradicionales que ya han tenido la oportunidad de gobernar y la han desaprovechado. Gran Canaria es la isla que peor está en desempleo y pobreza.

¿En qué se diferencian las propuestas de UxGC de las del PP, de donde proceden la mayoría de ustedes?

Se diferencian totalmente. Una de las principales cuestiones en las que yo no estaba de acuerdo con el Partido Popular es que tenías que someterte a las decisiones de carácter regional y también nacional. Ahora, con UxGC, estamos en un partido de centro liberal que tiene como única ideología a Gran Canaria. Ahora somos autosuficientes, sintiéndonos muy españoles y muy canarios, pero ahora llega el momento que sentirse más grancanarios que nunca porque la isla está maltratada.

¿Qué expectativas tiene? ¿Cree que UxGC podrá superar los dos consejeros que logró en las anteriores elecciones?

UxGC fue en 2019 en una alianza electoral con CC, pero ahora lo hacemos de forma independiente. Precisamente porque lo que queremos es hacer valer a Gran Canaria por encima de otros intereses. Si al final resultara que el futuro Gobierno de Canarias saliera de un pacto entre el PP y CC-ATI, significaría que tendríamos dos posibilidades de tener de presidente a un candidato de Tenerife. Y si en este momento la isla está maltratada a nivel de presupuesto, no es difícil imaginar lo que pasaría. Nosotros queremos ser el Casimiro Curbelo que decida las inversiones. No pedimos más fondos e inversiones para nosotros que para el resto de las islas, sino un reparto justo en función de la población que tiene Gran Canaria.

UxGC ha planteado la recuperación del puerto de Santa Águeda para uso turístico y parece que el Gobierno de Canarias no va a tomar ninguna decisión antes de las elecciones. ¿Qué propuesta tiene para la cementera de Arguineguín?

El Plan Insular de Ordenación (PIO) dice claramente que ese suelo tiene un carácter turístico. Si la concesión del puerto ya se acabó, estamos absolutamente a favor de que la cementara se traslade a una zona industrial.

Si entrara en la negociación de los pactos en el Cabildo y tuviera la llave de la gobernabilidad, ¿habría alguna línea roja? ¿con quién no pactaría jamás?

Pactaríamos con todo aquel que tenga a Gran Canaria como objetivo. No nos valen partidos que digan que en este momento lo importante es Tenerife. Las líneas rojas son la defensa de esta isla. Cualquier partido que esté de acuerdo con nuestro programa, y concretamente en el Cabildo llevamos 138 medidas para las 18 consejerías, ahí nos encontrarán.