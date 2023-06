Francisco García: «Me preocupa la irrupción de Vox y el nivel de absentismo a la hora de votar»

Usted mismo comentó que llegó a la alcaldía sin esperarlo y en estas elecciones, el pueblo ha vuelto a apostar por su persona. ¿Qué significa ese voto de confianza?

Es un compromiso. Ser alcalde es una responsabilidad y una honorabilidad por el hecho de regir el destino del municipio de Santa Lucía durante los próximos cuatro años.

¿En qué momento de su vida llega a la política?

Llegué desde muy joven, con 28 años. Pero llego a la política porque siempre estuve muy activo en los movimientos sociales de Santa Lucía. No es casualidad. En vista de mi participación en estos movimientos sociales me invitaron a participar en política.

¿Se imaginó alguna vez ser alcalde de Santa Lucía de Tirajana?

Nunca, aunque cuando en el año 2019 me designaron vi serias posibilidades y al final me tocó, pero no lo tenia en mis pensamientos. Lo que sí tenía era la implicación social pero no el reto de ser el alcalde. No lo tuve en mente pero a medida que fue avanzando el tiempo y los acontecimientos no me cogió despistado, ya vi venir que podía terminar siendo el alcalde.

¿Cambiaría algo de su anterior mandato?

Lo que cambiaría es que fue un mandato complicado en el sentido de la limitación que teníamos para estar en contacto con la ciudadanía por el covid, esa barrera para acercarnos a ellos al principio del mandato.

Dijo que la decisión de pactar con PSOE fue debido a que los socialistas junto a Nueva Canarias habían sido las dos fuerzas más votadas, pero ¿por qué tener un socio nuevo y no seguir con La Fortaleza, que le había dado estabilidad y además lo había invitado al pacto en las pasadas elecciones?

Lo primero que hice fue escuchar el mandato de los ciudadanos de Santa Lucía y ellos eligieron a Nueva Canarias como fuerza política más votada y en segundo lugar al Partido Socialista, entonces los vecinos tenían claro que querían un mandato de progreso. Además, el miércoles antes de las elecciones escuché una entrevista por parte de mi socio principal de gobierno en ese momento que las consideré desacertadas y eso también me dio la libertad para pactar con quien quisiéramos. También por responsabilidad ante otras administraciones. La ejecutiva nacional de Nueva Canarias quiere pactar con el PSOE en el Cabildo de Gran Canaria porque así lo han hecho en estos dos últimos mandatos y también en otras administraciones como el Ayuntamiento de Las Palmas.

«Hubiera sido una irresponsabilidad por mi parte decir con quién iba a pactar sin escuchar las urnas»

Y antes de escuchar esa entrevista, ¿barajó en algún momento pactar con La Fortaleza?

Lo barajé pero siempre en función de cuál fuera resultado electoral. Yo cuando me preguntaban por mi socio de gobierno utilicé la expresión que dice vamos a freír el huevo para saber el aceite que queda. Hubiera sido una irresponsabilidad por mi parte decir con quién iba a pactar sin escuchar el mandato de las urnas. Soy respetuoso con la democracia.

¿Cómo cree que será la relación de Nueva Canarias con el PSOE?

Creo que por ideología puede ser cómoda y con capacidad de gestionar entre las dos fuerzas políticas el perfil de los concejales de Nueva Canarias, tanto los que se incorporan como los que estaban y es igual que el Partido Socialista. Personas que conocen la administración y también tienen formación en la responsabilidades que se le asignen.

Durante la firma del pacto, dijo que tenían conversaciones avanzadas para incorporar al grupo de gobierno a Unidos por Gran Canaria. ¿Cuál es el motivo?

Creo que el gobierno municipal hay que reforzarlo y también por la lealtad que don Sergio Vega ha demostrado en este último pacto. Él se enfrentó a su partido político por la estabilidad en el municipio de Santa Lucía hasta el final del mandato.

¿Y cómo van esas conversaciones? ¿Pueden avanzar algo?

Esta semana daremos una rueda de prensa en la que se firmará el acuerdo. Todavía no se ha cerrado pero posiblemente el miércoles por la mañana se firme.

«La situación política en España es preocupante e inestable»

La irrupción de Vox tanto en el municipio como en el resto de la isla ha sido notable. ¿A qué cree que se debe?

Yo creo que existe un descontento por parte de la ciudadanía hacia la política y que al igual que ha ocurrido con otras fuerzas como lo fue Podemos en su momento o Ciudadanos, ahora surge esta nueva propuesta. En cualquier caso me preocupan dos cosas: la irrupción de Vox que no han hecho campaña electoral y no tienen programa, y también el nivel de absentismo a la hora de ir a votar. Casi el 49% de los vecinos de Santa Lucía no fueron a votar y esto me preocupa enormemente porque costó muchísimo el derecho al voto y creo que el votar debe ser una obligación.

En términos generales, ¿cómo describiría la situación política en España?

Preocupante e inestable.

¿Cuál es la prioridad en Santa Lucía ahora mismo?

Para mí la prioridad es mejorar el bienestar social y económico de los ciudadanos. Tenemos que aprovechar la posición que tenemos en el sureste, al lado de la zona turística más importante del archipiélago, cerca de un polígono industrial como es el de Arinaga y al lado del aeropuerto. Creo que hemos caminado en esa línea porque los índices de desempleo han bajado de forma considerable a fechas anteriores al 2007 y no es porque el municipio tenga competencia en materias de empleo, pero hemos contribuido a mejorar estas cifras y sobre todo tenemos que mejorar las infraestructuras del municipio.

¿Qué objetivos tienen para estos cuatro años de legislatura?

Yo quiero ir más allá. Santa Lucía necesita un plan que lo queremos llamar ‘Santa Lucía 2030’ y cambiar en todos los aspectos. Tenemos que ser energéticamente sostenibles y defender el proyecto de ecoisla que tiene el Cabildo; reivindicar la mejora de las infraestructuras educativas que se han quedado obsoletas; mejorar los servicios sanitarios, porque no podemos seguir con el centro de salud que mas cartilla soporta de todo el estado español, que es el de El Doctoral. Hay que abrir los centros de salud no solo en horario de mañana, sino también de tarde. Hay que revolucionar los servicios sanitarios de esta región, incluso la reivindicación de una propuesta que se hizo hace muchos años al Gobierno de Canarias como es un hospital comarcal. Yo no defiendo un hospital como puede ser el Insular, sino uno atendiendo a las necesidades de la población en esta zona, porque no hay ningún hospital público en el sur de la isla.