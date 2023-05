La reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno de España el 27 de diciembre en Consejo de Ministros terminó con la decisión de ligar la cuantía de las pensiones al Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta forma, en 2023 se ha producido un aumento del 8,5% de las pensiones contributivas, teniendo en cuenta el IPC medio entre diciembre del 2021 y noviembre del 2022. Una reivindicación que los pensionistas de España llevan tiempo reivindicando.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el incremento de las pensiones afectará directamente a casi 10 millones de pensionistas en España. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) queda establecido tanto la pensión mínima como la máxima en 2023. El Ejecutivo defendió esta reforma alegando que de esta forma “los pensionistas no perderán poder adquisitivo con la actual subida de precios”.

¿Cuándo me puedo jubilar en 2023?

La Seguridad Social es la encargada de gestionar las pensiones de jubilación en España. Según la normativa actual, un trabajador cobrará el 100% de la pensión en caso de tener 65 años y haber cotizado a lo largo de su vida laboral un total de 37 años y nueve meses. En caso de no llegar a esa cifra, se podrá jubilar a los 66 años y cuatro meses aunque no haya llegado a los suficientes años cotizados. La reforma de las pensiones también lleva consigo un incremento de la edad de jubilación que tendrá su límite en 2027 y que contempla que será necesario llegar a los 67 años.

Por otra parte, la ley también contempla un mínimo para poder acceder a una pensión contributiva en España. Los contribuyentes que no alcancen al menos los 15 años cotizados, siendo obligatorio que dos de ellos se encuentren en los 15 años previos a la solicitud de la jubilación, cobrarán una pensión no contributiva. Estas son una forma de ayuda económica para aquellas personas que no dispongan de ingresos y no llegan a los suficientes años de cotización a la Seguridad Social.

En el caso de que un trabajador quiera adelantar su edad de jubilación debe tener en cuenta algunos aspectos que remarcan desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Se puede solicitar la jubilación anticipada voluntaria 24 meses antes de la edad de jubilación, es decir, con la ley actual una persona puede jubilarse anticipadamente a los 63 años siempre que tenga 37 años y nueve meses cotizados, por el contrario podrá hacerlo a los 64 y cuatro meses. Eso sí, hacerlo implica que se aplique un coeficiente reductor en la pensión de jubilación.

Pensión contributivas 2023: cuantía mínima y máxima

Para conocer la cuantía de la pensión de jubilación es necesario conocer la base reguladora del trabajador que ha cotizado a la Seguridad Social y el dinero que ha cotizado a lo largo de su vida laboral. En los PGE queda establecido una pensión máxima, es decir, por mucho dinero que se haya cotizado no se podrá superar esa cifra en una pensión pública.

En los Presupuestos Generales del Estado queda establecido que la pensión contributiva máxima es de 42.829 euros anuales repartidas en 14 pagas, lo que se traduce en 3.059 euros mensuales, más las dos pagas extras. Lo mismo ocurre con las mínimas, es decir, los PGE establecen una cuantía mínima que deben cobrar todos los jubilados que cobren una pensión contributiva:

La pensión mínima para personas con 65 años o más se sitúa en 10.963,40 euros al año.

Menores de 65 años será de 10.256,40 euros al año.

Jubilados de más de 65 años con cónyuges a cargo la pensión mínima será de 13.526,80 anuales.

Menores de 65 años con cónyuges a cargo la pensión será de 12.682 euros anuales.

Pensión no contributiva 2023: cuantía máxima y mínima

En los Presupuestos Generales del Estado también quedó establecida la subida del 15% para las pensiones no contributivas en 2023, lo que supone la mayor subida de la historia. En España existen dos tipos de pensiones no contributivas: la pensión de jubilación y la pensión de invalidez.

Requisitos

Para poder acceder a ellas también es necesario cumplir con una serie de requisitos que vienen establecidos en la Ley General de la Seguridad Social. Para la pensión de jubilación es necesario tener 65 años o más, estar empadronado en España y tener una residencia legal en el país durante al menos 10 años.

Para calcular el total que pueden ingresar por esta prestación varía dependiendo de las rentas de cada persona o de la unidad familiar, aunque queda establecido que nunca puede ser inferior del 25%. Con el incremento de la nueva reforma, la cuantía de la pensión no contributiva máxima en 2023 queda establecida en 6.784,54 euros anuales, es decir, 484 euros mensuales repartidos en 14 pagas a lo largo de todo el año. En cuanto a la mínima sería el 25%, es decir, un total de 1.696,14 euros mensuales (121, 15 euros al mes repartidos en 14 pagas).