“Esto lo hemos estado haciendo a lo largo de los últimos años, en función de que hayamos podido ejecutar o no parte del proyecto”. Esta es la explicación que dio el alcalde de Valsequillo, Francisco Manuel Atta Pérez, cuando se le preguntó, en el último pleno, por la devolución de tres subvenciones, que suman 117.000 euros.

El portavoz de Asamblea Valsequillera (AV), Juan C. Hernández Atta, pidió explicaciones por la devolución de tres subvenciones destinadas a la prevención y protección de las Víctimas de la Violencia de Género (41.213€), a fomentar los derechos de personas con discapacidad y en situación de dependencia (55.180€) y actividades culturales de Navidad (20.632€). Las tres devoluciones se produjeron entre diciembre y enero pasados.

“Me asombra que el máximo responsable de este municipio vea como algo normal la devolución de los fondos que vienen a nuestro pueblo para prestar servicios a los colectivos más vulnerables. Salvo en un caso, en todas las devoluciones que denunciamos se reintegra el 100% más los intereses” explica el líder de la oposición.

Las críticas que el portavoz de Asamblea Valsequillera lanzó en el último pleno se suman a las denuncias que ya realizó en sesiones anteriores por la devolución de dos subvenciones más que estaban destinadas a la lucha contra la pobreza (37.000€) y a la atención a domicilio (25.000€). “Esto significa que en poco más de seis meses, este grupo de gobierno ha devuelto 180.000€ en recursos que le pertenecían a Valsequillo. Pero al alcalde todo esto le parece normal, porque es algo que ha venido sucediendo a lo largo de los últimos años como reconoció, sin sonrojarse, en el último pleno. Nadie mejor que él mismo para describir su gestión al frente de este ayuntamiento”.

Un millón de euros para alumbrado

Y a todas estas subvenciones de carácter social, también hay que sumar la devolución de otras subvenciones que venían para modernizar servicios municipales como el alumbrado. Un problema que se reproduce cada año y que deja a muchos barrios a oscuras, especialmente en otoño e invierno, cuando llegan las lluvias. En esta legislatura, el grupo de gobierno devolvió un millón de euros destinado a la renovación de todo el alumbrado del municipio.

No admite críticas

El portavoz de Asamblea Valsequillera lamenta la actitud impropia del alcalde en los plenos porque todo lo denunciado lo ha demostrado con los decretos oficiales firmados por el propio alcalde. “Nunca hemos dicho que no se atienda a las personas que lo necesitan. Lo que afirmo y esto nadie lo puede negar, es que si no se devolviera todo ese dinero se atendería más y mejor a las personas y familias que lo necesitan, porque tendríamos más recursos. Pero este alcalde cree que por levantar la voz, va a tener más razón” critica Juan Carlos Atta.

Cuando Asamblea Valsequillera denunció la primera de las devoluciones, el alcalde afirmó que se habían tomado las medidas oportunas para que no se volvieran a repetir. Los hechos demuestran que las medidas no se han tomado o no funcionan, porque las devoluciones de subvenciones continúan.