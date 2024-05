Margullo en la piscina de Maspalomas Pride en Yumbo

Bernold Weber llegó a Maspalomas Pride por primera vez hace siete años y desde entonces no ha dejado de repetir. Tiene 37 años y trabaja en un hotel de Hannover, y desde que conoció este destino programa parte de sus vacaciones anuales para que le coincidan al menos cuatro o cinco días con este evento que se celebra en San Bartolomé de Tirajana. «Vine con un amigo y desde entonces no me lo pierdo», sostiene este alemán momentos antes de darse un margullo en la piscina que por primera vez se ha instalado en la plaza del centro comercial Yumbo.

Esta primera fiesta en una piscina de 5x10 metros acogió este miércoles a más de 400 personas que no quisieron perderse la oportunidad de disfrutar también de un cañonazo de espuma frente al escenario principal del Maspalomas Pride. El termómetro marcó los 27,8 grados a mediodía, una temperatura que rápidamente invitó a muchos a refrescarse para soportar el calor durante las seis horas que duró una fiesta que para la organización ha sido «todo un éxito». El evento ha estado amenizado por por lod DJCarlos Salinas, Iván Pequeño y Jonathan Rangel.

De esta primera ‘pool party’ en Yumbo también disfrutó Johan Rodríguez, un colombiano afincado en Liverpool que el año pasado se topó por casualidad con el Maspalomas Pride y en esta ocasión ha viajado a la isla para participar en las distintas fiestas y el desfile de carrozas del próximo sábado. «El año pasado me encontré la fiesta una noche cuando vine a cenar, me quedé y me gustó, y este año he vuelto», señala, junto a un grupo de amigos de distintas partes del Reino Unido.

Fiesta de la espuma en el Maspalomas Pride 2024 / Juan Castro

Tras seis horas de fiesta, sobre las 19.00 horas, la organización retirará la piscina para dar paso a las actividades nocturnas. El escenario de Yumbo acogerá después una Noche de Moda presentada por Rubén Dizá y Delisiah y en la que actuarán Javy Martín, Roser y la grancanaria Cristina Ramos.

Para la jornada de este jueves, el hotel AxelBeach Maspalomas acogerá una ‘pool party’ con el DJitaliano Paky Chulo y por la noche, a partir de las 22.00 horas, el escenario de Yumbo celebrará una Noche de Tributos con Abba Solutly, Donna Marie y Absolute Britney. Después de las 00.00 arranca la fiesta Guapo Brasil Caribe con los DJMario Beckman y Rashad Miraz.

La Provincia

Por otro lado, el miércoles por la noche el escenario albergó la gala Drag Race de Maspalomas Pride en la que Marta Marrero se alzó como ganadora y recibió la corona que le entregó Isabella y Punto, que fue la vencedora en 2023.

La triunfadora en esta ‘batalla de drags’ recibió el mayor número de votos del público a través de la app de Maspalomas Pride y del streaming. El resto de participantes fueron Boy Devil, Dana Pride, Demii, Montenegro, La Tacones, Valeria Star y Vanessa Artiles.