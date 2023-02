Una finca con 672.000 hortalizas en producción se queda sin agua

El Consejo Insular de Aguas corta el suministro de agua a una finca de la empresa Vida Agrícola con 672.000 hortalizas en plena producción en San Felipe de Guía. El portavoz de Coalición Canaria en la oposición en el Ayuntamiento de la localidad, Julián Melián, remite un escrito al Cabildo y al citado organismo demandando que restituya de inmediato el servicio, ya que la empresa no tiene ningún aviso de corte, tiene los pagos al día y que las 12 hectáreas en explotación con escarolas, lechuga romana, iceberg, cogollos y otras variedades que requieren un aporte hídrico constante se encuentran en grave peligro de perderse.

Melián expone que el corte del suministro por parte del Consejo Insular se registró el pasado viernes, quedándose el propietario en una situación alarmante, ya que, con estos calores, requiere un par de riegos diarios por su carácter perecedero. La finca se encuentra en su primera producción, con el uso de 12 de las 20 hectáreas disponibles. En la actualidad, el propietario tiene plantadas más de 672.000 unidades de distintos productos, para responder a los encargos del mercado local que tienen suscritos, por lo que ha tenido que recurrir a cubas para tratar de sortear esta situación.

La explotación, con los pagos al día, encara pérdidas «incalculables»

El corte del agua de riego es una medida de ejecución distinta de la vía de apremio sobre el patrimonio y el apercibimiento previo es presupuesto para la posterior actuación coactiva de la Administración y garantía inexcusable para el administrado por lo que ha de reunir una precisión suficiente para permitirle conocer con toda exactitud qué es lo que se espera de él y qué consecuencia derivarían de su incumplimiento.

Pese a ello Coalición Canaria constata «que no hemos observado notificación alguna en los boletines oficiales». De ahí que hable que la decisión de restringir el uso del agua «es una medida coercitiva y, por tanto, debe adoptarse con todas las garantías previstas en el ordenamiento jurídico».

Entre ellas, apunta que «las leyes de procedimiento administrativo común establecen que la ejecución forzosa de los actos requiere previo apercibimiento».

En este caso, defiende que la entidad Vida Agrícola «tiene todos sus pagos de agua al día, realizados al consorcio de Regantes del Noroeste de Gran Canaria, adeudando solo las facturas que aún no le han sido notificadas. Y que tampoco a la empresa se le ha notificado por ningún medio el motivo del corte de agua de riego».

Julián Melián señala en sus escritos al Cabildo y al Consejo Insular «que la entidad Vida Agrícola SL se encuentra en un estado de absoluta indefensión, y que su producción agrícola se está viendo afectada ya, de manera visible, por la carencia de agua».

De ahí que afirme que, en el caso de que no se reponga el servicio de riego de inmediato, «tendrán unas pérdidas incalculables, no solo del material vegetal existente en la finca, sino también de mercado por no poder cumplir con las obligaciones contraídas».