Luis Fernando Martín: «La virtud de los Scouts es que se han ido adaptado a la sociedad»

¿Cómo fueron los inicios?

Esto nace en el colegio Sagrado Corazón y en 1940 Franco mediante decreto suspende los Scouts. En los años 50 vuelven a aparecer al amparo de los colegios y las parroquias y es cuando renace el grupo. Se empieza probando, haciendo excursiones, actividades y luego se va consolidando poco a poco.

¿Cómo surge la iniciativa?

Hay que tener en cuenta que esto es un movimiento a nivel mundial. Ahora mismo hay más de 40 millones de Scouts en todo el mundo y en ese momento había bastante y se conocía mucho. Entre 1912 y 1940 había muchos Scouts en España y en las islas, donde habían exploradores. Esa semilla estaba ahí y que se prohibiera por decreto no fue suficiente para que desapareciera.

¿Cuánto tiempo llevan?

Hay dos periodos. El periodo que va entre 1913 y 1940 y después resurge de ese ‘parón’ el grupo Bentaya. Nace en el año 56, cuando se empiezan a hacer actividades extraescolares fundamentadas en lo que era la actividad Scout: vida al aire libre y educación integral, y eso lo trae gente del colegio Sagrado Corazón que venían de la península y traían esa idea. En el año 57 se formaliza el grupo y es el año que nosotros cogemos de referencia.

¿Han cambiado mucho las actividades en este tiempo?

Ha cambiado la sociedad. En sus inicios era una actividad pensada para los varones. Afortunadamente nuestro grupo desde el año 1966 tuvo niñas integradas y monitoras llevando las unidades, cosas impensables en esos años, y nosotros lo hicimos. En ese sentido ha cambiado. Cambia la vestimenta y cambia todo. La virtud de los Scouts es que se han adaptado a la sociedad transformándose.

¿Qué cree que les ha hecho durar?

Es una cuestión centrada en la educación integral de los niños y jóvenes. La filosofía en la que ellos son protagonistas hace que esto tenga un valor educativo importante. Las actividades son los fines de semana, en tiempo libre, pero los valores en los que se educa y el hecho de que elijan, programen, evalúen y sean protagonistas y el centro de todo, hace que ellos se lo tomen con otra filosofía de lo que es la educación en la familia. Se nos dan casos donde los niños no hacían las cuestiones de casa y hay un cambio en ese sentido, y sobre todo es un tema que tiene importancia como es de la socialización, que mientras que antes se estaba mucho en la calle ahora cuesta que salgan porque prefieren estar en casa jugando a la play. Muchos vienen incluso recomendados por psicólogos.

¿Cuántas personas pertenecen ahora mismo a Scouts Bentaya?

Es un grupo grande comparando con el nivel nacional, pues tenemos 350 asociados y es el único grupo a que es de utilidad publica porque se hacen muchas actividades sociales.

¿Cuántos educadores hay?

En total somos 46 de forma directa y voluntaria. No tenemos a nadie contratado, todo el que lo hace es por voluntad propia y todos hacen su trabajo sin recibir prestaciones económicas.

¿Cuál es el objetivo de la Asociación?

La educación integral de niños y jóvenes en el tiempo libre. Es un complemento a la familia y a la educación reglada en los colegios e institutos.

Este año nos vamos con casi 80 niños a Corea a un campamento de 40.000 personas

¿Qué intentan inculcar a los jóvenes?

Un estilo de vida y unos valores. Los Scouts tenemos leyes y promesas que viene a definir un estilo de vida. Lo más importante es la educación personalizada, ver la situación de cada persona y adaptar las actividades a ellos. Queremos que sean actividades inclusivas y estén abiertas a todas las realidades y tipos de personas, sin impedimentos. Como asociación tenemos una serie de compromisos que son compartidos a nivel mundial adaptados. El tema de igualdad es también importante.

¿Qué anécdotas podrían contarnos?

La mejor anécdota es que nunca hemos tenido ningún problema extraño. Este año llevamos a casi 80 niños a un campamento internacional con 40.000 personas a Corea. De eso hemos tenido mucho en todos los países y situaciones, haciendo actividades desde la escalada al submarinismo y nunca hemos tenido accidentes más allá de que se te rompa un brazo o algo. Tenemos cuestiones de planes de evacuación y seguridad, por lo que la actividad está controlada. La anécdota cada uno te podrá contar la suya.

¿Qué tiene que hacer el que quiera formar parte de Scout Bentaya?

Inscribirse en la página web. Lamentablemente ahora mismo estamos en un límite de gente que no damos para mas. Nosotros anteponemos la seguridad y la calidad educativa, por lo que los grupos se estructuran por umbrales de edades en cinco ramas distintas y cada unidad tiene un numero de niños máximo para poder atender bien la calidad educativa. No tenemos ningún requisito más que asumir las reglas propias de seguridad y de saber estar, pero el problema de ahora es que estamos llenos. El año pasado la lista de entrada era de más de 150 personas y no podemos atenderlos a todos. A veces derivamos a otros grupos Scouts pero muchos prefieren quedarse en la lista de espera nuestra por referencias, porque conocen a amigos o por otras circunstancias.

¿Cómo hicieron durante la pandemia por el covid?

Estuvimos en contacto con sanidad, les hicimos propuestas pero no nos atendieron. Cuando fueron a hacerlo, ya se había acabado el covid. Dentro de la normativa, a veces hacíamos actividades con mas gente y otras con menos, hacíamos actividades al aire libre y hacíamos lo que podíamos. Tuvimos actividad continua de actividades online con los niños e ingeniándonosla como podíamos. De cada situación hay que sacar lo mejor y de esa situación tan mala, los niños volvieron con mucha fuerza y fue cuando más solicitantes tuvimos para incorporarse con nosotros, algo curioso porque las actividades eran escasas.

¿Tienen alguna propuesta a futuro?

Nosotros todos los años tenemos propuestas. Tenemos bastantes metas a largo plazo, sobre todo el tema medioambiental, que estamos con ello porque tenemos un terreno el cual estamos preparando como campamento, reforestando con laurisilva. Hemos hecho recuperación forestal y después en temas sociales tenemos la sección infantil y juvenil donde ellos generan sus propios proyectos y actividades. Eso lo queremos reforzar y luego la actividad a nivel regional con otros grupos y asociaciones. Ahora acabamos de firmar un convenio con el tema de la búsqueda de personas cuando desaparecen. Tenemos miles de cosas que atender y siempre hay proyectos y actividades.

¿De qué están más satisfechos?

De nuestra propia historia. No soy la persona más indicada porque me exijo mucho y siempre pienso que podría ser mejor todo, pero la realidad es que tenemos un grupo humano que es lo que más satisfacciones te da. Educas de forma voluntaria y sin esperar recompensa pero la recompensa que te dan los propios niños cuando son adultos y te dicen « esto me marcó mi estilo de vida, mi forma de ser, la defensa de naturaleza o simplemente el ser crítico». Esa es la mayor alegría, lo que nos llena y nos hace estar satisfechos.

¿Cómo reciben este premio?

Es un premio importante porque se visibiliza nuestra actividad durante más de 65 años y sobre todo el reconocimiento a una organización que a nivel mundial ha tenido importancia pero que en Canarias tiene su historia. Lo recibimos con mucha alegría porque no siempre te dan una distinción de este tipo, y con satisfacción de recibir este reconocimiento.