Aprender jugando en la fiesta del ajedrez. Eso es lo que han experimentado 287 niños de tres colegios (dos de Guía y uno de Las Palmas de Gran Canaria) en una jornada lúdica organizada por la Sociedad de promoción y desarrollo de Santa María de Guía. De este modo, durante la mañana de ayer, el pabellón Beatriz Mendoza fue testigo de la diversión y la complicidad de más de un centenar de escolares que disfrutaron del ajedrez y de otros juegos como castillos hinchables, bádminton, pin pon, pinta caras y manualidades entre otras.

“Es una buena iniciativa para fomenta el interés por el deporte del ajedrez y para acercarlo a los alumnos de manera lúdica”, aseguran las profesoras del colegio CEIP Buenavista, que se ha desplazado hasta el norte de la isla con todos los alumnos de primaria, desde primero hasta sexto. “Han tenido un detalle muy bonito dando a cada niño un tentempié y una gorra conmemorativa en la que se puede leer fiesta del ajedrez", aseguran tras reconocer la buena disposición de los monitores ahí presentes, que llevaron a cabo actividades variadas y entretenidas para el disfrute de todos los alumnos.

Sira Cruz, alumna del colegio Buenavista explica que le gustaría que su centro participara en estas actividades más a menudo “porque podemos aprender a jugar con niños de otros países y colegios además de hacer amigos nuevos”. Sira, a pesar de que ya había jugado al ajedrez en otras ocasiones, desvela que nunca se le ha dado muy bien. Sin embargo, volverá a casa con una buena lección: “Hoy he aprendido que el ajedrez no solo es un hobbie para pasar el rato, sino que también sirve para hacer amistades”, finaliza. Su compañera Amanda Padovani, tiene claro al aprendizaje adquirido: “Estar aquí me ha enseñado a tener paciencia, porque teniéndola puedes llegar a divertirte mucho más”.

Desde el colegio Nicolás Aguiar Jiménez las sensaciones son igual de buenas, asegurando que es una iniciativa interesante y diferente, donde los niños salen del aula, experimentan e interactúan con alumnos de otros centros educativos. Una alumna de este mismo colegio asegura que durante la jornada ha aprendido a tener paciencia para superar las grandes colas que había en cada actividad, y que de todos los juegos que había se queda, definitivamente, con el tiro con arco y el pin pon.

Ismael, Adriel y Andrew son expertos del ajedrez con tan sólo nueve años

De tantas actividades para elegir, las colas eran notables en el pintacaras, y entre la multitud se podía observar a Yaritza Medina, una de las encargadas de plasmar en los rostros de los más pequeños sus fantasías. “Lo que mas nos han pedido hoy ha sido banderas de todos los países”, asegura entre risas. Frente a ella, una alumna de ocho años sonríe mientras le terminan su dibujo, tres florecitas de colores que destacan en sus mejillas coloradas. Podía haber elegido cualquier dibujo más elaborado, pero su respuesta es tajante. “Me hago esto porque es fácil de dibujar y como hay mucha cola, he pensado que cuando más rápida sea yo, más tiempo hay para que todos los niños puedan hacerse algo”, explica con humildad.

Encontrar a expertos del ajedrez entre tantos niños no fue imposible, y es que aunque parezca mentira, el ajedrez sigue estando presente en la educación de muchos alumnos. Ismael, Adriel y Andrew son un ejemplo de ello, que con tan sólo nueve años ya son unos maestros de este deporte. Uno de ellos aprendió a través del teléfono de su madre, mientras que los otros dos aprendieron gracias a sus hermanos mayores. “Nos ha gustado mucho la jornada, incluso hemos sido profesores de algunos niños que no tenían ni idea de cómo jugar, y lo primero que les enseñamos son los movimientos, las fichas y que las blancas siempre empiezan”, comentan.

Leontxo García: Yo nunca me he aburrido, y eso se lo debo al periodismo y al ajedrez

Sin embargo, la sorpresa fue la visita al pabellón de Leontxo García, periodista y experto en ajedrez educativo. “En el mundo en el que vivimos el ajedrez es muy estimulante. Yo estoy convencido de que cada vez se piensa menos por el modo de vida que llevamos y el mal uso de las redes sociales”, explica. “Por eso es más importante que nunca promover un juego que enseña a pensar”. García, que lleva casi toda su vida dedicada tanto al periodismo como al ajedrez, recorriendo varios países y rodeándose de los mejores, asegura que existe un factor común entre ambas profesiones. “Gracias a ambas cosas he aprendido sobre muchos campos del conocimiento humano. Yo nunca me he aburrido en la vida, y eso se lo debo al periodismo y al ajedrez, y es que lo bueno de ambas cosas es que todos los días son distintos”.