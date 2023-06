Francisco Perera afronta su cuarto mandato como alcalde de Tejeda con la misma ilusión que el primero hace doce años. Las elecciones han dejado un escenario de solo dos partidos, cuyos líderes ni se hablan. De los 75 votantes que pierde explica que se debe a la bajada del censo. Y, destaca que aunque en Tejeda tiene poca población, al estar toda diseminada, es un municipio que cuesta gobernar.

Su partido Agrupación de Electores por Tejeda ha sacado en estas elecciones los mismos concejales que en 2019, pero ha perdido unos votantes. ¿Qué análisis hace de los resultados?

Vamos a ver, creo que no hemos perdido votos sino que el censo ha bajado porque hay menos habitantes en Tejeda. Pero, si analizamos el porcentaje en función del censo, sí que hemos crecido.

¿En cuántas personas ha bajado el censo?

En más de cien personas, y eso se nota en un municipio pequeño.

Fallecen los vecinos y no se quedan los jóvenes.

Si, es el problema que ocurre en España y Europa. Para que la gente joven se quede tiene que tener trabajo y vivienda. Tenemos un terreno para que hacer una promoción de 18 viviendas en El Curato. Por ahí se empieza.

¿No le extraña que solo haya dos partidos con ediles electos en Tejeda, Agrupación de Electores por Tejeda y Tejeda por el Cambio cuando Artenara que es más pequeño tiene más?

En Tejeda había cinco candidatos, lo que pasa es que solo han sacado ediles dos. Lo que ocurre es que el pueblo se ha decidido por dos fuerzas políticas. Ni el PSOE ni Unidos sacaron nada.

¿Es decir que el pueblo está dividido en dos bandos?

Yo no lo diría así. Tejeda no está divida en dos bandos.

Bueno, el voto se reparte entre dos fuerzas políticas.

Exactamente. Eso si, que hay dos opciones políticas.

¿Porqué no se habla y ni se hace una foto con el candidato de Tejeda por el Cambio?

Vamos, no me iba a hacer la foto con un señor que ha estado continuamente persiguiéndome, persiguiendo a funcionarios, al personal laboral, llevándome al juzgado, con falsedades y mentiras. Un señor que no ha hecho oposición ninguna sino que ha venido con temas personales y a perseguir y todo de forma teledirigida por otra persona, que incluso se ha presentando en otras elecciones, y el pueblo no lo quiere.

¿Quién lo dirige?

Un vecino. Hay varias personas que no son capaces de concurrir a las elecciones y se aprovechan de este señor que les sirve de correillo y de marioneta.

¿Con tan pocos vecinos es fácil adivinar quién apoya a quién?

Es difícil, pero se intuye.

¿Vive usted en Tejeda?

Sí, en la calle la avenida de Los Almendros.

¿Cómo afronta el cuarto mandato?

Con las mismas ganas y la ilusión que el primero, cuando empecé a gobernar en junio de 2011.

Empieza el recorrido hacia los dieciséis años de alcalde. ¿No le parece que Tejeda empieza a sonar a Roque Nublo, a almendros ya Perera?

(Risas). Bueno, me queda andar ese camino aún, pero no creo que me haya convertido en un símbolo a ese nivel.

¿Un sello de identidad?

Quizás. He formado parte de la historia el municipio y sigo estando, pero bueno mi reto ha sido y es trabajar por mi pueblo, nada más.

¿Se puede decir de Tejeda eso de pueblo pequeño grandes problemas?

Bueno, si lo quiere decir así, pero Tejeda de pequeño no tiene nada porque es el cuarto en extensión de la isla de Gran Canaria, por lo tanto de pequeño tiene poco, aunque es verdad que tenemos pocos habitantes. Sí que es un municipio que cuesta gobernar porque está muy disperso, muy diseminado, y los servicios son muy costosos a diferencia de otros limítrofes como Valleseco, Moya o Artenara, que con menos dinero les cunde más.

El Ayuntamiento ha comprado acciones de la presa de La Cumbre. ¿Para qué se mete en el negocio del agua ?

La idea es que el agua de lluvia que se almacena en ese embalse sirva para los riegos de la parte alta de la cumbre. Tejeda no tiene otros medios y el mayor accionista de la Heredad la Cumbre si que tiene. Lo que no tiene sentido es que el agua que se recoge en la cumbre se vaya para regar plataneras de Bañaderos, en la costa. Hoy día no tiene sentido. Hace 50 años se hizo así porque todo se regaba con agua de lluvias, pero hoy día ellos tienen la alternativas del agua desalada, regenerada. Es de sentido común que el agua de la cumbre se quede en la cumbre, porque en la costa hay agua desalada. No los vamos a dejar secos.

¿Pero se ha metido en una guerra judicial?

Si, el presidente de la Heredad ha ido al juzgado. El Consejo Insular de Aguas le dijo que nos tenía que admitir como consejero, y que las juntas generales eran nula, pero ha hecho caso omiso. El presidente pidió medidas cautelares y se las denegaron. Espero que la próxima semana nos llegue la sentencia y sea favorable a Tejeda.

¿Y eso resuelve el problema del agua?

Bueno, es un embalse y sin lluvias no hay agua. Pero tenemos otra alternativa. Estamos muy ilusionados con el Salto de Chira. Es verdad que va a tardar, pero ese agua también va a llegar a la cumbre de Gran Canaria. Espero que en tres o cuatro años tengamos agua del mar en la parte alta de la isla. Si este proyecto se ejecuta la isla se puede quedar para plantar berros porque una vez que el agua llegue a Los Llanos de la Pez coge la cuenca del sureste y el centro.

Cordiales

¿Se presenta con su propio partido pero al abrigo de NC. Es esencial tener ese respaldo político en el Cabildo?

Por supuesto que si. Desde el minuto cero he apoyado a Nueva Canarias, las relaciones son muy cordiales. Siempre nos han escuchado y alentado.La relación es muy estrecha.

¿El proyecto del Cabildo de ampliación de la GC 15 se ha quedado en nada?

Esa carretera es complicada de ensanchar, es casi imposible porque hay viviendas en la misma carretera. Donde se puede dar más seguridad es el tramo de San Mateo a Tejeda. Ya se hizo un estudio de San Mateo a la montaña de La Rosa. También se puede mejorar de allí a Cruz de Tejeda, y desde ahí hasta el pueblo se pueden cortar curvas.

Hablaba de la falta de viviendas, pero hay mucha oferta de turismo rural.¿Cree que si esas casas estuvieran en el mercado residencial algunas personas se plantearían vivir en Tejeda?

Si, hay viviendas dedicadas al turismo rural porque les resulta más rentable a sus propietarios, claro que eso va en detrimento del mercado residencial. Esas viviendas turísticas generan economía y puestos de trabajo. Es un tema complicado y escabroso.

Besos

Ya logró que Tejeda esté entre los pueblos más bonitos de España, que triunfe con besos con la noche más romántica. ¿Qué es lo próximo, una canción al ritmo de Tejeda tiene un sabor especial?

(Risas). Tejeda tiene un sabor especialísimo, y no lo digo yo sino todos los que nos visitan que se quedan maravillados del entorno de la caldera, con estos roques: Nublo y Bentayga, haciendo de guardianes, que a todo el mundo les impacta. Tenemos muchos proyectos para hacer viviendas, para hacer a los mayores la vida más confortable, reforzando los servicios de ayuda a domicilio, y también queremos hacer un centro de día. Otro de los proyectos es hacer una comunidad energética con los depósitos reguladores de agua que pretendemos aprovechar para instalar placas solares y producir energía.

¿Y se imagina la vida sin ser alcalde de Tejeda?

Me la estoy imaginando ya.

¿Y cómo la ve?

Pues sé que aquí entré un día y tengo que salir otro. Esto no puede ser eterno, porque no es ni mi finca ni mi empresa. Aquí se está mientras las facultades me acompañen.

¿Y ha pensado en preparar a alguien de su partido para que tome el relevo?

Yo no puedo preparar a alguien. Eso nunca me ha gustado. No puedo ni proponer o imponer a nadie a la alcaldía, tiene que ser los vecinos los que se postulen. Hay que dejar que salga el candidato. Otra cosa es que me decante por uno o por otro en su momento, y le ofrezca después mi apoyo.