Los próximos 13, 14 y 15 de julio, en la I Jornada Gastronómica de Alta Cocina en Gran Casino Costa Meloneras, el protagonista será Nazario Cano, galardonado con una Estrella Michelin y 2 Soles Repsol, del restaurante Odeón de Odiseo en Murcia. Esta mañana nos ha concedido una entrevista en la que hemos hablado de sus inicios, su formación y de lo que los asistentes podrán degustar en estas jornadas únicas.

Nazario Cano (Alicante, 1973). Hijo y nieto de cocineros, Cano fue un chef precoz, que dio sus primeros pasos a los nueve años en el restaurante alicantino La Goleta. Su buena mano con los fuegos le llevaron a trabajar con sólo 15 años junto con José Manuel Varo en el restaurante Delfín (una estrella Michelin). Después se puso a las órdenes de leyendas de la gastronomía como Martín Berasategui, Juan Mari Arzak, Manuel de la Osa y Ferrán Adrián, entre otros españoles, y del monegasco Alain Ducasse.

¿Cuáles son los recuerdos más antiguos que guarda en relación a la cocina?

Los más antiguos, que se remontan a mi infancia, serían los olores a puerto y a salazones, que siempre relaciono con mi abuelo paterno. Y ya a partir de los nueve años, cuando entro de ayudante en La Goleta, donde mi padre era cocinero, el olor a carbón y también a los caldos de pescado para los arroces marineros, como el de salmonetes y cebolla, que se hacía en barro.

¿Quiénes han sido sus maestros?

Como cocineros más influyentes, además de mi padre, que fue arrocero jefe de El Delfín, he de citar a Martín Berasategui, con quien entré a trabajar antes de cumplir los veinte. Me acuerdo muy bien de varios platos, como la liebre a la royale con puré de ciruelas. Aprendí mucha técnica y a ser detallista, meticuloso... El tercero sería Manolo de la Osa, con el que descubrí el mundo de los guisos antiguos, bien trabajados y suculentos. Cocinar en Las Rejas era como estar en un centro I+D pero con ollas.

Será una celebración de la gastronomía mediterránea y canaria

¿Como definirías tu forma de cocinar?

Mi cocina es expresión. Expresar lo que siento y lo que me rodea. No hay cabida a la copia. Si conoces mi cocina lo ves claro. Sí, puede haber influencias, lógicamente, pero mi cocina se fundamenta en el terreno. ‘El dónde estoy’ me ofrece unos productos y trabajo sobre ellos.

Vienes a Gran Canaria a celebrar unas Jornadas Gastronómicas en el Gran Casino Costa Meloneras…

Estoy encantado porque es la primera que voy a Gran Canaria. Tengo muchas ganas de compartir un menú degustación con la gente de allí y de paso, aprender un poquito sobre la cocina canaria. Voy a crear un menú especial que combine la cocina mediterránea con alguna de las influencias canarias. Queremos ofrecer a los asistentes una experiencia degustativa que destaque los productos de ambos lugares. Una mezcla que, sin duda, será interesante.

Cuéntanos algo sobre estas Jornadas

El propósito de este evento es compartir con el pueblo canario la gastronomía de nuestro litoral. Serán tres días dedicados a conocer y saborear un menú degustación con un delicado maridaje con mucha esencia mediterránea y toques canarios.

Será un evento exclusivo por el tamaño del restaurante de Gran Casino Costa Meloneras, pero dada la gran expectación y acogida ya tenemos nueva fecha para la segunda edición de las Jornadas, que serán en el último trimestre de este año.

Estamos muy felices y agradecidos por el buen recibimiento del público canario.