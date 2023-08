El agua del mar como mejor aliciente

La ola de calor que se instaló en el Archipiélago hace unos días, parece haber cogido cariño a Canarias. Registrando por segundo día consecutivo las máximas del país, la población de Gran Canaria ha encontrado en Maspalomas, uno de los refugios para poder sobrellevar de la mejor manera las altas temperaturas. Llegados desde varias partes del globo, bien sea de la península ibérica o de Reino Unido, siempre es un buen momento para sumergirse en las aguas del oceáno atlántico. Al menos así lo sienten Inés Ladero y Nacho Grande, que huyendo de la monotonía madrileña, decidieron planear sus vacaciones, por segundo año consecutivo, en Puerto Rico.

A pesar del calor, ellos no lo sienten tanto, pues tal y como aseguran, los veranos en Madrid presentan estas características. Además, tal y como explican, "el calor se lleva mucho mejor junto al mar". Con la sombrilla en un brazo, y el bolso de la playa en el otro, tanto Inés como Nacho parecen dos canarios más, pues desde la primera vez que vinieron a la isla, decidieron que las vacaciones veraniegas tenían el nombre de Gran Canaria. "Llevamos aquí once días, y ya nos vamos mañana", explican apenados. Con un coche de alquiler, estos dos madrileños aseguran haberse recorrido las playas del sur de la Isla, aunque su favorita es Puerto Rico y de la que se llevan un mal recuerdo, Mogán. "El paseo es muy bonito, pero para pasear y volver, porque los restaurantes son carísimos, quieren engañar a la gente y es una vergüenza", comenta Nacho.

La orilla de la playa fue el único alivio para los que decidieron pasar la jornada de domingo en la playa. "El agua está un poco caliente, no te creas que es como siempre", explica Nina Medina, que junto a su hermana Elsa, llegaron hace cuatro días desde Zaragoza. "Yo vivo aquí, y mi hermana viene de vez en cuando, cuando tiene días libres", explica Nina. A las dos de la tarde, con las máximas a punto de alcanzar su máximo, decidieron retirarse en busca de una bocanada de aire. "Ya es imposible estar aquí, la playa se empieza a llenar y ni en la orilla puedes estar de la gente que se amontona ahí", comentan.

Entre extranjeros que visitaban por primera vez la playa de Maspalomas, estaban los ya veteranos. Los canarios que veranean en el sur, y aseguran que cada año hay una ola de calor de estas características a pesar de que "nunca nos acordamos". Se trata de tres vecinas de Telde, que aunque prefieren permanecer en el anonimato, no han dudado en explicar su experiencia en la playa. "La temperatura del mar es excelente, y sin duda alguna donde mejor se está es de remojo en el agua", comentan entre risas. Ellas, se están quedando en un apartamento por la zona, pero no están muy contentas con la situación en la que se encuentra la playa.

Sucia, descuidada y vandalizada. Así define este grupo de amigas una de las zonas más turísticas de Maspalomas. "Las duchas de la playa apenas funcionan, no existen rampas para que los minusválidos puedan bajar a la arena, las calles están sucias y no vacían las papeleras", comentan. Una situación que describen como "muy peligrosa", debido a que en la isla se vive del turismo. Tras el paréntesis en el que expresan su malestar, comentan que las noches con este calor están siendo especialmente complicadas, y que el ventilador ha sido uno de los mejores alicientes.

Los madrileños Inés Ladero y Nacho Grande llevan once días disfutando de las playas de la Isla

Entre risas y agua, Marisol Alemán disruta de un día de playa junto a sus dos hijos y su marido Alfonso. Canarios pero con residencia en Londres, no hay verano en el que no disfruten de los encantos de Gran Canaria. Una isla que, según explica Marisol, "les ha dado todo". Sin embargo, por situaciones de la vida, tuvieron que marcharse hace tres años a Londres, lugar en el que viven. «Mi marido consiguió un trabajo ahí, y no dudamos en cambiar de aires y marcharnos», comenta. «Es verdad que en Canarias se vive muy bien, pero a veces hay que salir de la zona de confort». Los niños, de siete y nueve años, corretean por la orilla mientras se mojan con pistolas de agua. «Nos encanra esta playa, es nuestra favorita de siempre y cuando volvemos nos gusta venir a pasar el día», comenta.

Veteranos en la zona

También los están los que, de toda la vida, viven bajo la brisa de la playa de Maspalomas. Una suerte que, tal y como explican, pocos tienen la suerte de tener. "Yo nací aquí, me crié aquí, y me voy a morir aquí", dice Ramón Moreno. Junto a su silla, su sombrilla y su nevera, no hay día en el que no baje a la playa para "caminar y estirar las piernas", aunque en verano alarga más el tiempo, y se pasa el día disfrutando de una de las playas «más bonitas del mundo».

Ramón Moreno: «Me encanta este lugar y cuando me siento en esta playa se me olvida todo»

Ramón siempre suele ponerse en la misma zona de la playa, aunque es verdad que en los meses de verano, con la multitud que se reúne, no siempre puede ponerse donde a él le gustaría. «Tengo algunas manías raras, seguramente sean de la edad», comenta entre risas. «Pero lo cierto es que me encanta este lugar, y que no importa lo que esté pasando a mi alrededor, yo siempre que me siento aquí me olvido de todo».

En primavera, verano, otoño o invierno. Nunca es un mal momento para descubrir los encantos de a playa de Maspalomas, aunque con las olas de calor, lo más sensato sea ver cómo pasan las horas envueltos en el mar. Superando las máximas del país y con la mirada puesta en la próxima ola, así pasaron el domingo los más tradicionales, que no tienen duda de que en el mar, todo se sobrelleva mejor.